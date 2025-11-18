Перманентното усещане за студ, дори при нормални температури, е често срещано явление, но експертите предупреждават, че това може да е нещо повече от индивидуална чувствителност.

Повишената чувствителност към студ или непоносимостта към студ представлява важен сигнал, които тялото може да изпраща. Този симптом често е индикация за промяна в механизмите, отговорни за терморегулацията на организма.

Зад постоянното чувство за студ могат да стоят различни клинични причини, вариращи от хранителни дефицити, като недостиг на желязо или витамин B12, до хормонални дисбаланси и съдови заболявания, пише Health.

Снимка: Canva

Анемията и нейната роля

Един от най-честите виновници за постоянното усещане за студ е желязодефицитната анемия. Желязото играе ключова роля в транспортирането на кислород към всички клетки в организма, включително тези, които генерират топлина. Когато нивата на желязо са ниски, червените кръвни клетки не могат ефективно да пренасят кислород, което води до забавен метаболизъм и намалено производство на телесна топлина.

Освен студенина, недостигът на желязо може да се прояви чрез бледа кожа, чупливи нокти, затруднена концентрацията и задух. Ако забележите тези симптоми, е важно да направите кръвен тест.

Лекарят може да ви препоръча диета, богата на желязо, като черен дроб, пилешко месо, риба, леща, пълнозърнест хляб и соеви продукти са отлични източници. Интересен факт е, че витамин С подобрява усвояването на желязо, затова е добре да комбинирате храни като броколи, ягоди, портокали или домати с тези, съдържащи желязо.

Хипотиреоидизмът е безмълвния виновник

Щитовидната жлеза действа като термостат на тялото. Когато тя не произвежда достатъчно хормони, състояние, известно като хипотиреоидизъм, метаболизмът се забавя значително. Без необходимите нива на щитовидни хормони, тялото просто не може да генерира достатъчно топлина.

Снимка: iStock

Другите признаци включват суха кожа и коса, косопад, необяснимо наддаване на тегло и по-обилни или нередовни менструации при жените. Добрата новина е, че хипотиреоидизмът се лекува успешно с медикаменти, които заместват липсващите хормони.

Недостигът на витамин B12

Витамин B12 е друг жизненоважен елемент, чийто недостиг може да причини усещането за студ. Този витамин е критично важен за производството на червени кръвни клетки, а без достатъчно от тях тялото не може ефективно да доставя кислород и топлина до тъканите. Средностатистическият възрастен човек се нуждае от около 2,4 микрограма B12 дневно.

Вегетарианците и веганите са особено рискова група, тъй като витамин B12 се намира почти изключително в животински продукти. Ако следвате растителна диета, може да се нуждаете от добавки или месечни инжекции. Добри източници на B12 са говежди черен дроб, обогатени зърнени храни, млечни продукти, яйца, месо, птиче месо и миди.

Снимка: Canva

Ниското телесно тегло и изолацията

Телесните мазнини не са просто енергиен резерв, те действат като естествена изолация, която пази тялото от студа. Хората с нисък индекс на телесна маса (под 18,5) имат по-малко мастна тъкан, която да задържа топлината. Освен това ниското тегло често означава и намалена мускулна маса, а мускулите са важен генератор на топлина в организма.

Ако сте с недостатъчно тегло и често усещате студ, е важно да консултирате лекар. Той ще изследва причините и може да препоръча балансирана диета, богата на въглехидрати, протеини и мазнини, както и силови упражнения за изграждане на мускулна маса.

Обезводняването може да е друг фактор

Водата съставлява повече от две трети от телесното ви тегло и играе решаваща роля в регулирането на температурата. Когато сте добре хидратирани, водата в тялото улавя топлина и я освобождава постепенно, поддържайки комфортна телесна температура. При дехидратация обаче тялото става много по-чувствително към екстремни температури.

Други симптоми на обезводняване включват тъмна урина, замаяност, суха уста и кожа, умора и объркване. За да предотвратите дехидратация, е препоръчително да приемате до 2-3 л. вода дневно, в зависимост от вашето ниво на активност, възраст и общо здраве. Водата може да идва не само от напитки, но и от плодове, зеленчуци и храни.

Лекарствата с неочаквани ефекти

Някои медикаменти могат да ви накарат да усещате студ като страничен ефект. Бета-блокерите, например метопролол, които се използват за лечение на високо кръвно налягане, забавят сърдечната честота и могат да намалят кръвния поток към ръцете и краката. Това ги прави студени на допир, дори когато останалото тяло е топло.

Консултирайте се с лекар, който може да коригира дозата или да ви предпише алтернатива. В междувременно носете топли ръкавици и дебели чорапи.

Проблемите с кръвообращението

Лошото кръвообращение може да бъде сериозен проблем, който се проявява с постоянно студени ръце и крака, докато останалата част от тялото се чувства нормално. Болестта на Рейно, например, кара кръвоносните съдове в крайниците временно да се стесняват при усещане на студ.

Снимка: Canva

Сърдечните заболявания и тютюнопушенето също могат да доведат до проблеми с циркулацията, сърцето не помпа ефективно, а тютюнопушенето стеснява кръвоносните съдове.

Периферната артериална болест (ПАБ) е друго състояние, при което мастни вещества се натрупват в периферните артерии, ограничавайки кръвния поток. Хората с ПАБ могат да забележат, че единият им крак е по-студен от другия, заедно с болки в мускулите при ходене, слаб пулс в краката и рани, които трудно зарастват.

Кръвната захар и нервите

И високата, и ниската кръвна захар могат да ви накарат да усещате студа по различни начини. Нелекуваната висока кръвна захар може да доведе до периферна невропатия, увреждане на нервите в ръцете и краката. Тъй като тези нерви изпращат сигнали към мозъка за температурата, увреждането им може да създаде усещане за студ в крайниците.

От друга страна, ниската кръвна захар (хипогликемия) може да причини втрисане и студенина. Хората с диабет трябва да внимават да балансират приема на инсулин и въглехидрати.

Недостигът на сън

Липсата на достатъчно сън не само ви прави уморени, но буквално разстройва нервната система и способността на тялото да регулира температурата. Изследванията показват, че недоспиването негативно влияе върху метаболизма, което може да доведе до усещане за студ.

Снимка: iStock

Целете се към 7-8 часа сън на нощ. Избягвайте кофеин и никотин вечер, поддържайте хладна температура в спалнята, спазвайте редовен график за сън и се отпуснете с успокояваща музика или книга преди лягане. Ако продължавате да имате проблеми със съня след промяна на навиците, може да страдате от безсъние, апнея или друго разстройство на съня.

Анорексията и екстремното отслабване

Анорексия нервоза е сериозно хранително разстройство, което често е причина за постоянно усещане на за студ. Хората с анорексия имат патологичен страх от наддаване на тегло и прибягват до екстремни мерки за отслабване. Загубата на телесно тегло и мускулна маса ги прави изключително чувствителни към ниски температури.

Ако вие или някой близък показва признаци на хранително разстройство, потърсете помощ. Лечението включва възстановяване на здравословно тегло, когнитивно-поведенческа терапия и изграждане на здравословни хранителни навици. В някои случаи може да е необходима хоспитализация.

Кога да потърсите лекар

Ако постоянно усещате студ, когато другите им е комфортно, е време да консултирате лекар. Той ще ви попита дали винаги сте били чувствителни към студа или това се случва внезапно. Могат да бъдат направени различни изследвания, включително пълна кръвна картина, измерване на нивата на щитовидни хормони и проверка на желязото и витамин B12.

Снимка: Canva

Не пренебрегвайте този симптом, особено ако е придружен от умора, бледа кожа, задух или други необичайни признаци. Ранната диагноза и лечение могат значително да подобрят качеството ви на живот.

Практични съвети за ежедневието

Можете да предприемете някои стъпки, за да се чувствате по-комфортно. Носете многопластови дрехи, които можете лесно да добавяте или махате според нуждите си. Пийте топли напитки през деня, като билков чай или топла вода с лимон.

Редовните физически упражнения подобряват кръвообращението и генерират топлина в тялото. Изберете балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци, постни протеини, пълнозърнести храни и нискомаслени млечни продукти. Поддържайте добра хидратация и си осигурявайте качествен сън всяка нощ.

Помнете, че тялото ви ви изпраща сигнали. Постоянното усещане на студ не е просто неудобство, а индикатор за вашето здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.