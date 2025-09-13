Добрата циркулация на кръвта е от решаващо значение за здравето на сърцето, мозъка и мускулите. Когато притокът на кислород и хранителни вещества е затруднен, организмът реагира с умора, болки и повишен риск от хронични заболявания.

Разширяването на кръвоносните съдове е ключов механизъм за поддържане на нормално кръвообращение. Традиционно нарушенията на циркулацията се лекуват с медикаменти, например лекарства, които понижават кръвното налягане или разреждат кръвта.

Въпреки това, все повече проучвания сочат, че подходящият начин на хранене и някои билки могат естествено да подпомогнат разширяването на съдовете и да подобрят притока на кръв, пише онлайн изданието Healthline.

Какво означава „разширяване на съдовете“ и защо е важно

Разширяването на кръвоносните съдове, известно още и като вазодилатация, е процес, при който стените на артериите и вените се отпускат, което води до увеличаване на техния диаметър. Това позволява на кръвта да преминава по-лесно, подобрявайки снабдяването на органите и тъканите с кислород и хранителни вещества.

Когато този процес е нарушен и кръвоносните съдове са твърде стеснени кръвообращението може да се влоши. Причините за подобно състояние обикновено са следните:

Заболявания като периферна артериална болест (стеснение на артериите в крайниците поради натрупване на плаки), диабет (увреждане на малките кръвоносни съдове) или болест на Рейно (при която съдовете в пръстите реагират прекалено силно на студ или стрес).

Състояния, като затлъстяване и пушене

Намаленият приток на кръв може да предизвика и различни симптоми, като болка, мускулни крампи, изтръпване, студени крайници, понякога и проблеми с храносмилането. Освен дискомфорт, тези признаци сигнализират за наличието на сериозен риск за здравето на сърцето, тъй като хроничното лошо кръвообращение може да увеличи вероятността от сърдечно-съдови заболявания, подчертават експертите.

Снимка: Canva

Поддържането на добро кръвообращение е важно, както за хора с различни заболявания, така и за тези, които спортуват активно. Причината е, че ефективният кръвен поток означава по-добро снабдяване на мускулите с кислород, по-бързо възстановяване след тренировка и по-добра спортна издръжливост.

Популярни билки: гинко билоба, чесън

Чесън: Естествена подкрепа за съдовете

Чесънът е една от най-добре проучените билки за сърдечно-съдово здраве. Неговата активна съставка алицин и други серни съединения имат мощен ефект върху кръвоносната система:

Сваля кръвното налягане: Високото кръвно (хипертония) е един от основните рискови фактори за инфаркт и инсулт. Консумацията на чесън, особено под формата на чеснов екстракт, може да оказва влияние, както на горницата, така и на долницата на кръвното налягане.

Приемът на дози от 600–1200 mg дневно показва ефективност, сравнима с някои стандартни медикаменти, обясняват експертите.

Подобрява липидния профил: Чесънът понижава общия и „лошия“ LDL холестерол и може леко да увеличи „добрия“ HDL холестерол. Това помага артериите да останат чисти и еластични.

Предотвратява образуване на плаки: Чрез намаляване на възпалението и оксидативния стрес, както и понижаване на хомоцистеина (аминокиселина, която уврежда стените на съдовете), чесънът подпомага гъвкавостта на артериите и намалява риска от атеросклероза.

Намалява съсирването на кръвта: Действа като лек естествен антикоагулант, намалявайки слепването на тромбоцитите. Това осигурява по-свободен кръвен поток и защитава от образуване на опасни съсиреци.

Гинко билоба: Подобряване на микроциркулацията

Гинко билоба е друга популярна билка, често използвана за подпомагане на кръвообращението. Екстрактите от листата съдържат бифлавони и флавоноиди, които показват способност да инхибират тромбина, ключов ензим в процеса на съсирване на кръвта. Това може да:

Намали риска от образуване на тромби (съсиреци).

Подпомогне гъвкавостта на съдовете.

Подобри микроциркулацията и снабдяването на мозъка и крайниците с кръв.

Снимка: Unsplash

Тези ефекти обясняват защо гинко билоба често се препоръчва за хора с проблеми като студени крайници, шум в ушите или когнитивен спад, състояния свързани с намалено кръвоснабдяване.

Митове срещу факти: Кои твърдения са научно потвърдени?

Въпреки че билките често се свързват с различни здравни ползи, не всички популярни твърдения имат научно потвърждение. Изследвания върху чесъна и гинко билобата дават по-ясна представа за реалните им свойства.

Чесънът е сред най-добре проучените растения в областта на сърдечно-съдовото здраве. Многобройни клинични изпитвания потвърждават, че редовният прием на чесън може да понижи кръвното налягане и нивата на „лошия“ LDL холестерол.

От друга страна е широко разпространено и твърдението, че чесънът може да „отпушва“ вече съществуващи плаки в артериите. На практика той има способност само да забавя процеса на тяхното образуване и да намалява възпалението, но не може да премахне натрупванията, които вече са се формирали.

Проучвания върху екстрактите от гинко билоба сочат, че те наистина могат да подпомогнат микроциркулацията и снабдяването на мозъка и крайниците с кръв. Освен това растението проявява леко антикоагулантно действие (разреждане на кръвта), което намалява риска от образуване на съсиреци, твърди проучване, публикувано в ScienceDirect.

За разлика от това, широко разпространеното твърдение, че гинко билобата е универсален лек за подобряване на паметта при всеки, не е подкрепено от научни данни. Ефектът му е ограничен и се наблюдава предимно при хора с вече налични нарушения в кръвоснабдяването или паметта, но не и при здрави индивиди, обясняват експертите.

Съвети за безопасна консумация на билките

Чесън

Форми на прием:

Пресен чесън (намачкан или нарязан), за да се активира алицинът.

Под формата на добавка, като капсули, екстракти или таблетки

Препоръчителна дневна доза:

Пресен чесън: 1–2 скилидки (около 3–6 г) на ден.

Под формата на добавка (капсули, екстракти, таблетки): 400–2,400 mg дневно.

Възможни последици при предозиране:

Проблеми със стомаха, като подуване, киселини, гадене и диария.

Повишен риск от кървене, особено при хора, приемащи медикаменти за разреждане на кръвта, като антикоагуланти.

В редки случаи може да доведе до алергични реакции.

Снимка: iStock

Гинко билоба

Форми на прием:

Капсули или таблетки с екстракт от листа.

Препоръчителна дневна доза:

120–240 mg стандартизиран екстракт (24% флавоноиди, 6% терпенови лактони), разделен на 2–3 приема.

Възможни последици при предозиране:

Повишен риск от кървене, особено при хора, приемащи антикоагуланти.

Гадене, главоболие, виене на свят.

Прием на повече от 240 mg дневно може да доведе до сериозни странични ефекти като припадъци и серотонинов синдром.

Билките могат да бъдат полезен съюзник за поддържане на циркулацията на кръвта, но не са заместител на медицинското лечение. Експертите съветват те да се комбинират с балансирана диета и активен начин на живот. Така ефектът им е по-устойчив и дълготраен.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.