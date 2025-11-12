Щитовидната жлеза често е наричана „пазителят на енергията“. Как да се погрижим за нея правилноОтговорът на този въпрос получаваме от доц. д-р Александър Шинков в „Подкаст за здраве“

Ендокринните жлези са част от системата за поддържането на равновесието в организма. Това равновесие се изразява на две нива – вътрешно равновесие и такова с околната среда.

„Щитовидната жлеза не обича недоимъци, но не обича и излишъци“, коментира доц. Шинков. И добавя: „Тя е един много добре балансиран орган“. Най-честите недоимъци, които могат да засегнат правилното функциониране на жлезата, са йодният дефицит и недостигът на селен, желязо и т.н. 

Тиреоидитът на Хашимото - кога се среща?

Тиреоидитът на Хашимото се среща и при деца, като най-честата причина е генетична аномалия. „Много по-рядко може в детска възраст да се отключи тиреоидит на Хашимото за първи път в семейството. Ако се диагностицира при дете и ако това дете е с хипотиреоидизъм, този хипотиреоидизъм трябва да се коригира както при възрастните, за да може да се осигури нормално развитие“, казва доц. Шинков. 

Как да подобрим функцията на щитовидната жлеза?

Възможно е да се развие депресивна симптоматика, ако щитовидната жлеза не функционира нормално – т.е. при хората с тиреоидит на Хашимото и хипотиреоидизъм, понижената секреция на щитовидни хормони би могла да допринесе за развитие на депресивните симптоми. В някои случаи лечението на хипотиреоидизма улеснява контрола на депресията. 

Каква роля изпълнява микробиомът? 

Най-голямата клетъчна маса в човешкото тяло представляват бактериите в чревния лумен. Тяхната функция не е пасивна. Чревната стена изпълнява ролята на бариера, предпазваща от веществата, които постъпват в стомашно-чревния ни тракт, но в същото време служи и като граница на постоянно взаимодействие. „Това, което прониква през червата, и бактериите имат отношение към обучението на имунната ни система“, коментира връзката между микробиома и автоимунитета доц. Шинков. 

Различни вещества влияят неблагоприятно върху част от бактериите в червата и променят крехкото равновесие, в което те се намират. Такива са: 

  • храната;
  • алкохолът;
  • бързите въглехидрати;
  • заместителите на захарта;
  • антибиотиците;
  • добавките;
  • замърсителите в храните. 

Диагностицираха ме с тиреоидит на Хашимото. А сега какво следва? 

Тиреоидитът на Хашимото е заболяване, което съпътства човек през целия му живот. След като го приеме за свой спътник, той трябва редовно да го проследява, за да е сигурен, че го държи под контрол. „Хората с тиреоидит на Хашимото трябва да си следят щитовидната жлеза на определен интервал. Той зависи от това доколко са им стабилни хормоните“, съветва доц. Шинков. 

Щитовидната жлеза - пазителят на енергията

Ако нивата на хормоните са стабилни, проследяването при ендокринолог веднъж годишно може да се окаже напълно достатъчно за адекватно мониториране на състоянието. 

Диагностицирането на заболяването включва и проследяване на стойностите на щитовидните антитела и провеждане на ехографско изследване на самата жлеза. Не всички пациенти с тиреоидит на Хашимото имат нужда от заместващо лечение, защото при част от тях жлезата работи нормално. 

Цялото интервю с доц. д-р Александър Шинков пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.