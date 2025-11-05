Колко време се пие желязо при анемия и каква е дневната доза

Желязодефицитната анемия е най-често срещаният вид анемия, причинен от недостиг на желязо, което води до намаляване на броя на червените кръвни клетки, отговорни за преноса на кислород в организма.

Заболяването е често срещано в България, като приблизително 15% от населението е засегнато, като най-често това са жените.

Лечението на желязодефицитната анемия включва промяна в хранителния режим (консумация на храни, богати на желязо), добавки с желязо и интравенозно замествани при по-тежки случаи, информира специализираното издание ClevelandClinic.

Какво е желязодефицитна анемия?

Желязодефицитната анемия е често срещано кръвно заболяване, което засяга червените кръвни клетки. Случва се, когато има липса на желязо в кръвта, обикновено причинена от кървене.

Когато нямате достатъчно желязо, костният ви мозък не може да произвежда хемоглобин, молекулата в червените кръвни клетки, която пренася кислород в кръвта. А когато нямате достатъчно хемоглобин, кръвта ви не може да пренася кислород в цялото тяло.

Снимка: iStock

В резултат на това може да се чувствате уморени. Може да забележите бледа кожа и студени ръце и крака. Желязодефицитната анемия може също да ви накара да се чувствате замаяни или да ви свети свят. Понякога може да причини болка в гърдите, учестен пулс и задух.

Или може да ви накара да жадувате за нехранителни продукти като лед, пръст или хартия. Всичко това са признаци на желязодефицитна анемия.

Етапи на желязодефицитна анемия

Обикновено тялото ви абсорбира желязо от храните, които консумирате. Тялото ви съхранява желязо, така че то да е достъпно за производството на хемоглобин. Желязодефицитната анемия се развива, когато тялото ви използва запасите от желязо по-бързо, отколкото те могат да бъдат възстановени, или когато притокът на желязо в системата ви се забави.

Това се случва на три етапа:

Първи етап – Запасите от желязо намаляват. Ниското ниво на желязо все още не е повлияло на червените ви кръвни клетки.

Втори етап – Когато запасите от желязо са ниски, тялото ви променя начина, по който обработва червените кръвни клетки. Костният ви мозък произвежда червени кръвни клетки без достатъчно хемоглобин.

Трети етап – Хемоглобинът пада под нормалните нива. Може да развиете признаци на желязодефицитна анемия.

Симптоми и причини на желязодефицитна анемия

Симптомите на желязодефицитна анемия обикновено започват леко, но се влошават с времето. Те могат да включват:

Умора

Главоболие

Раздразнителност

Мускулни крампи

Бледа кожа

Задух (диспнея)

Болен език

Нокти на ръцете и краката с форма на лъжица (койлонихия)

Тахикардия (ускорен сърдечен ритъм)

Какво причинява желязодефицитна анемия?

Причините за желязодефицитна анемия могат да включват:

Загуба на кръв по време на менструация или от стомашно-чревни състояния като езофагеална рефлуксна болест, улцерозен колит или болест на Крон.

или от стомашно-чревни състояния като езофагеална рефлуксна болест, улцерозен колит или болест на Крон. Малабсорбция, при която желязото вече не може да се абсорбира през стомаха (Това е по-често срещано при хора с цьолиакия или при тези, които са претърпели операция за отслабване.)

при която желязото вече не може да се абсорбира през стомаха (Това е по-често срещано при хора с цьолиакия или при тези, които са претърпели операция за отслабване.) Недостатъчен прием на желязо от храните, които консумирате.

Естествени хранителни източници на желязо

Естествените хранителни източници на желязо включват:

Месо, риба и птици

Тъмнозелени листни зеленчуци като къдраво зеле и спанак

Пълнозърнести храни

Сушени плодове

Ядки и семена

Морски водорасли

Боб, леща и грах

Желязото от животински източници – наречено хемово желязо – се абсорбира по-добре от организма.

Снимка: Canva

Ето защо някои вегани и вегетарианци може да имат проблеми с получаването на достатъчно желязо. Можете да помогнете на тялото си да абсорбира желязото от растителни източници – наречено нехемово желязо – като го консумирате с източник на витамин C, като например плодове или зеленчуци като червени чушки, киви и портокали.

Препоръчителна дневна доза на желязо

От колко желязо се нуждаем на ден, зависи от възрастта, пола и здравословното ни състояние, информира WebMD. Но ето какви са насоките за препоръчителната дневна доза на желязо:

Деца

0-6 месеца 0,27 мг.

7-12 месеца 11 мг.

1-3 години 7 мг.

4-8 години 10 мг.

9-13 години 8 мг.

Жени

14-18 години 15 мг.

19-50 години 18 мг.

50+ години 8 мг.

Мъже

14-18 години 11 мг.

19-50 години 8 мг.

50+ години 8 мг.

По време на бременност

14-18 години 27 мг.

19-50 години 27 мг.

По време на кърмене

14-18 години 10 мг.

19-50 години 9 мг.

Колко желязо има в човешкото тяло

В човешкото тяло има между 3 и 5 грама желязо, като при мъжете количеството е около 4 грама, а при жените – около 3,5 грама.

Това количество се разпределя в червените кръвни клетки (около 2,5 грама в тях), мускулите, костния мозък, ензими и други протеини.

Мъже: Около 4 грама

Жени: Около 3,5 грама

Видове добавки с желязо

Има няколко вида хранителни добавки с желязо, които вашият лекар може да ви предложи или предпише.

Железен сулфат (наричан още зелен камък) – Най-често предписваната добавка с желязо. Вашият лекар може да ви препоръча да приемате и витамин С заедно с желязото, за да помогне на тялото ви да усвои по-добре желязото.

Железен глюконат – Прави същото като железния сулфат, но има по-малко желязо във всяка таблетка. Поради по-ниските нива на желязо, някои хора смятат, че железният глюконат се абсорбира по-добре от другите видове железни соли.

Снимка: Canva

Железен фумарат – Подобна добавка на железния сулфат и глюконат, но има различен химичен състав. Някои хора, които имат странични ефекти от другите видове добавки с желязо, може да имат по-малко странични ефекти с железен фумарат.

Железен цитрат – Добавка, която вашият лекар може да ви предпише, ако сте на диализа за хронично бъбречно заболяване и тялото ви има проблеми с контролиране на нивата на фосфор в кръвта. Хора с ХБЗ, които не са на диализа, също могат да получават железен цитрат, ако имат желязодефицитна анемия. Железен цитрат се отпуска само по лекарско предписание.

Колко дълго се пие желязо при желязодефицитна анемия

Това зависи от причината за дефицита на желязо и от това колко добре действат добавките. След като приемате желязото в продължение на 1 до 4 седмици, вероятно ще започнете да се чувствате по-добре.

Ако добавките помагат, обикновено ще продължите да ги приемате до 6 месеца. След това лекарят би трябвало да провери дали нивото на желязото ви остава нормално.

Ако имате дългосрочно (хронично) заболяване, което причинява дефицит на желязо, може да се наложи да приемате добавките за по-продължителен период от време.

Рискови фактори за желязодефицитна анемия

Статистически е по-вероятно да развиете желязодефицитна анемия, ако:

Сте бременна или наскоро сте родили

Кърмите

Често дарявате кръв

Имате анамнеза за сериозна операция (особено стомашно-чревна или операция за отслабване)

Имате менструация (особено ако имате обилна менструация)

Спазвате веганска или вегетарианска диета

Децата, които пият повече от препоръчителните количества краве мляко (около 700 грама на ден), също са изложени на риск от железен дефицит.