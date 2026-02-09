„Кървенето на венците често се възприема като дребен проблем, резултат от по-силно четкане или временен дискомфорт.Медицинските данни обаче показват друго. Около 50% от възрастните над 30 години имат проява на заболяване на венците, като в много случаи диагнозата се поставя късно.” споделя д-р Радостина Хараламбиева, лекар по дентална медицина с опит, обхващащ широк спектър от денталната медицина, натрупан в международни клиники в страната и чужбина.

Пародонтитът не е заболяване „на възрастните хора“, допълва д-р Хараламбиева. Това е хронично възпалително състояние, което засяга тъканите и костта около зъбите и прогресивно води до разклащане и загуба на зъби. За разлика от гингивита - ранния, обратим стадий на възпаление , пародонтитът изисква целенасочено професионално лечение.

Снимка: Canva

Генетична предразположеност или навици?

Фамилна обремененост и имунен отговор

Въпросът защо някои хора развиват тежък пародонтит въпреки добра орална хигиена, а други запазват здрави венци с минимални усилия, има научен отговор.

Според изследвания, публикувани в Journal of Clinical Periodontology, генетичната предразположеност и индивидуалният имунен отговор играят ключова роля. Определени бактерии, сред които Aggregatibacter actinomycetemcomitans, могат да нарушат локалната имунна защита и да ускорят разрушаването на поддържащите зъба структури, дори при редовна хигиена.

Снимка: pixabay

Пушене и вейпинг: подценяваният рисков фактор

Експертите от American Academy of Periodontology предупреждават, че вейпингът не е по-безопасна алтернатива за венците. Данните показват, че химичните вещества в електронните цигари:

нарушават кръвоснабдяването на венците;

забавят възстановяването след лечение;

маскират симптомите, като намаляват кървенето, без да спират разрушението и прогресията на заболяването.

Това често води до по-късно откриване на заболяването.

Иновации в лечението: какво предлага 2026 г.

Лазерна терапия (LANAP): лечение без скалпел

Една от най-значимите иновации в пародонтологията е LANAP (Laser-Assisted New Attachment Procedure). Методът използва лазерен лъч за селективно унищожаване на бактериите и възпалената (контаминирана) тъкан, без увреждане на здравите структури.

Според клиничните насоки на European Federation of Periodontology (2024–2026 г.), лазерната терапия показва:

намаляване на пародонталните джобове;

по-бързо възстановяване;

по-малка постоперативна травма.

Биоактивни материали: регенерация на костта

„До скоро загубата на алвеоларна кост се смяташе за необратима. Днес биоактивни материали и растежни фактори (PDGF, BMP) позволяват стимулиране на костна регенерация около засегнатите зъби”, обяснява д-р Хараламбиева.

Тези технологии, описани в Journal of Clinical Periodontology, вече се прилагат в специализирани центрове и променят прогнозата при средно тежък и агресивен (тежък) пародонтит.

Снимка: Pexels

ДНК тестове за устна кухина: персонализирана терапия

Домашните ДНК тестове за орална микробиология дават възможност да се идентифицират конкретните патогенни бактерии, участващи в заболяването. Чрез анализ на слюнка лечението може да бъде:

по-точно насочено;

по-кратко;

по-ефективно.

Този персонализиран подход вече се разглежда като бъдещ стандарт в пародонтологията.

Факти, които често изненадват пациентите

Факт 1: Пародонтитът, а не кариесът, е водещата причина за загуба на зъби при възрастни.

Факт 2: При средно тежък пародонтит възпалената тъкан има площ, сравнима с дланта на ръката.

Факт 3: Пародонталните бактерии могат да оцелеят върху четката за зъби до 24 часа, което налага редовна смяна и хигиена на аксесоарите.

Снимка: Canva

Профилактиката остава ключов фактор

„Професионалното почистване на всеки 6 месеца не е формалност, а доказан метод за контрол на заболяването.”, съветва д-р Хараламбиева.

Съвременните данни показват, че интерденталните (междузъбните) четки са от съществено значение, тъй като именно между зъбите се натрупва най-много бактериална плака. Използването на конци за зъби и зъбен душ са задължителни средства за орална хигиена.

Пародонтитът е широко разпространено, но често подценявано заболяване, което може да доведе до необратима загуба на зъби. Новите методи за лечение през 2026 г., от лазерна терапия до персонализирани ДНК анализи, променят прогнозата, но ранната диагноза остава решаваща. Кървящите венци не са козметичен проблем, а сигнал, който изисква професионална оценка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

