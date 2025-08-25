Защо сънуваме кошмари и свързани ли са със заболяване

Макар никой да не знае със сигурност защо имаме кошмари, проучванията показват, че те са по-чести при хора с диагностицирани психични заболявания, като посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

Падане от високо място, преследване от свирепо животно, блуждаене изгубени или безпомощни. Тези сценарии са само някои от най-често срещаните теми, които хората споделят, че преживяват в кошмарите си. Но какво всъщност означават тези кошмари – и могат ли да бъдат предупредителен знак, че нещо не е наред?

Ето какво трябва да знаете за най-често срещаните кошмари, включително кога хроничните кошмари могат да бъдат потенциален признак за по-сериозен здравословен проблем, пише по темата Healthline.

Кои са най-често срещаните кошмари?

Кошмарите, подобно на сънищата, могат да бъдат от най-различни видове и размери, но има няколко общи теми, с които хората изглежда се борят, когато изпитват кошмари.

Проучване от 2018 г., публикувано в Journal of Clinical Sleep Medicine, изследва най-често срещаните теми в кошмарите на повече от 1200 участници. Резултатите от проучването установяват няколко общи теми сред хората, които често изпитват кошмари:

19% – смърт или нараняване на близки хора

18% – провал или безпомощност

18% – физическа агресия

15% – инциденти

14% – преследване

11% – проблеми, свързани със здравето, или смърт

Интересно е, че резултатите от проучването откриват и няколко разлики в темите на кошмарите между половете. Например, повече жени съобщават, че изпитват теми като физическа агресия и проблеми, свързани със здравето, докато повече мъже съобщават кошмари за безпомощност и инциденти.

Друго проучване на Amerisleep има за цел да изследва конкретни кошмари при 2000 участници и установява подобни резултати. Според него, двата най-често споменавани кошмара са падане и преследване. Повече от 50% от участниците споделят, че често имат кошмари, свързани със смърт, чувство на изгубеност и чувство на безпомощност.

Резултатите от проучването също така установяват значителни разлики между сънищата на мъжете и жените, особено когато са свързани със смърт. Повече от 60% от жените съобщават, че имат кошмари за смъртта на любим човек, срещу само 39% от мъжете.

Снимка: iStock

Жените също така са по-склонни да имат кошмари за посещение от починал член на семейството или приятел (64,3% срещу 35,6%).

Могат ли кошмарите да бъдат предупреждения?

Учените все още имат много да изследват темата за сънищата – съществуват множество теории за това, защо сънуваме. Например, психодинамичната теория за сънищата казва, че сънищата просто съществуват, за да удовлетворят нашите подсъзнателни желания.

А неврокогнитивната теория казва, че сънищата са просто страничен продукт от естествената еволюция на мозъка.

Нито една от теориите за сънищата не посочва, че нашите сънища (или кошмари) са предупреждения за потенциална или предстояща беда. Въпреки това, има едно нещо, за което кошмарите могат действително да ни „предупреждават“: нашето физическо и психическо здраве.

Според проучвания кошмарите са по-чести при хора с диагностицирани психични заболявания. Изследване сочи, че до 70% от хората с посттравматично стресово разстройство, тежка депресия и други психични заболявания страдат от хронични кошмари. Състоянието, наречено кошмарно разстройство, изглежда засяга голям процент от хората с психични заболявания.

Не само психичните разстройства могат да причинят увеличаване на кошмарите. Друго изследване установява, че кошмарите често са свързани и с други фактори, като негативни чувства, тревога и продължителност на съня.

Снимка: Canva

Също така определени здравословни състояния, като мигрена и астма, както и някои лекарства, могат да причинят засилване на кошмарите.

Как мозъкът ви решава какво да сънувате?

Трудно е да се каже точно как мозъкът ни решава какво да сънуваме всяка нощ – или дали изобщо ще сънуваме. Но в повечето случаи изследователите смятат, че сънищата ни са силно повлияни от фактори като нашата личност и въображение, както и от нещата, които ни интересуват и ни тревожат.

Снимка: iStock

При децата, например, сънищата обикновено следват когнитивното развитие и стават по-сложни с напредването на възрастта. А при възрастните неща като настроението и психическото здраве могат да окажат голямо влияние върху съдържанието на нощните ни сънища.

Истината обаче е, че повечето хора нямат съзнателен контрол над това, за какво сънуват. Нашият мозък подсъзнателно създава сънища и кошмари за нас, а ние все още се учим как и защо. С други думи, когато става дума за сънища, ние просто се носим по течението.

Съвети за по-добър сън

Ако напоследък имате проблеми със съня, ето пет съвета за хигиена на съня, които можете да следвате, за да подобрите нощния си сън:

Получавайте повече слънчева светлина: Слънчевата светлина помага на тялото да регулира цикъла на сън и будност, така че получаването на повече слънчева светлина през деня може да помогне на тялото да разпознае кога е време за сън.

Намалете приема на кофеин: Кофеинът може да наруши съня ви значително. Опитайте се да избягвате консумацията на кофеин поне 6 до 8 часа преди да си легнете.

Избягвайте дългото следобедно спане: Кратките следобедни дрямки през деня могат да бъдат полезни, но трябва да избягвате по-дългите такива, ако искате тялото ви да остане уморено, когато дойде време за лягане.

Преобразувайте спалнята си: Уверете се, че спалнята ви е удобна, с подходящо спално бельо, осветление и температура, което може да ви помогне да спите по-добре през нощта.

Обмислете да посетите лекар: Ако сте опитали да промените рутината си на сън и все още имате проблеми със съня, обмислете да обсъдите проблемите си с лекар.