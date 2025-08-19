Забелязвали ли сте, че когато не се наспите се чувствате замаяни и с трудности да си спомните дори най-обикновените неща?

Оказва се, че това не е случайност, а резултат от сложен биологичен процес, който учените едва сега започват напълно да разбират.

Ново проучване на биолози от Университета на Мичиган хвърля светлина върху една от най-големите загадки на неврологията, защо спим в цикли, които преминават от не-REM към REM сън и обратно през нощта.

Д-р Сара Атон и Михал Зоховски, водещи автори на изследването публикувано в списанието PLOS Computational Biology, са откриват, че тези два типа сън имат коренно различни, но взаимно допълващи се функции за нашата памет, пише Popular Mechanics.

Двата стълба на паметта

Не-REM сънят действа като архив, той укрепва и затвърждава новоформираните спомени, превръщайки ги от временни в дълготрайни.

Снимка: Canva

По време на тази фаза всичко в организма се забавя, като сърдечната честота, дишането, температурата, движението на очите. Това състояние на „изключване“ всъщност е активен процес на консолидиране на паметта.

REM сънят, от своя страна, играе ролята на „редактор“. Той организира спомените, запазва ясните детайли и най-важното, предотвратява припокриването между несвързани спомени, което може да доведе до объркване.

Химията на спомените

Ключът към този процес се крие в невротрансмитера ацетилхолин. По време на не-REM сън неговите нива драстично падат, което позволява на специалните „енграмни неврони“, които кодират и съхраняват спомени, да работят с пълна сила за укрепване на новата информация.

Когато мозъкът преминава в REM фаза, нивата на ацетилхолин отново се повишават, което потиска тази активност и започва процесът на „почистване“ и организиране на спомените.

Снимка: Canva

„NREM стимулира разширяването на следите от паметта, а последващото REM поддържа оптимално разделяне на следите, когато се консолидират множество спомени“, обясняват изследователите.

Експериментални доказателства

За да проверят своята теория, учените провеждат експерименти с мишки, които са подложени на стрес докато са будни. Чрез наблюдение на мозъчната им активност по време на сън, екипът установява значително увеличение в функциите, отговорни за усилване на спомените, за разлика от контролната група.

Компютърни модели потвърждават резултатите от експериментите с животни и дали представат химичните промени, които настъпват по време на различните фази на съня.

Защо редът има значение

Особено важно откритие е, че този цикъл винаги трябва да започва с не-REM сън. Ако последователността се обърне, спомените биха били изтрити вместо укрепени.

Снимка: Canva

„Наблюдаваното намаляване на припокриването между представите по време на REM може да е важно и за предотвратяване на катастрофално забравяне, т.е. заменяне на стари спомени с нови“, отбелязват учените.

Практически съвети за по-добра памет

Това откритие подчертава критичната важност на качествения сън за когнитивните функции. Ето няколко препоръки:

Спазвайте редовен режим на сън : лягайте и ставайте по едно и също време

Осигурете си 6-9 часа сън : това позволява на мозъка да преминава през всички необходими цикли

Избягвайте прекъсвания : качественият сън изисква непрекъснати цикли.

Създайте подходяща среда : тъмна, тиха и прохладна стая способства на по-добрия сън.

Бъдещето на изследванията

Макар че все още не е възможно да се наблюдава активността на всеки отделен неврон в човешкия мозък, това изследване прави важна стъпка към разбирането на сложните механизми на паметта и съня.

Резултатите могат да имат значение за разработването на нови терапии за нарушения на паметта и сънните разстройства, както и за оптимизиране на процесите на обучение.

Ако искате да запомните неща по-добре, не забравяйте, че качественият сън не е лукс, а биологична необходимост. Мозъкът ви работи усилено цяла нощ, за да ви осигури ясна памет и остър ум за следващия ден.

