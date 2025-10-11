Инфекцията от COVID-19 може да притъпи обонянието на човек в продължение на години след боледуването, но толкова фино, че да не бъде забелязано, сочи ново проучване.

Общо 4 от 5 души, които съобщават, че COVID-19 е променил обонянието им, получават ниски резултати на клиничен тест за откриване на миризми, направен около две години по-късно.

Освен това, две трети от пациентите с COVID-19, които не са забелязали никакви проблеми с миризмите в резултат на инфекцията, също получават необичайно ниски резултати на теста.

Защо обонянието е толкова значимо?

„Нашите открития потвърждават, че хората с анамнеза за COVID-19 може да са особено изложени на риск от отслабено обоняние, проблем, който вече е недостатъчно разпознат сред общото население“, казва в прессъобщение съавторът на изследването д-р Леора Хорвиц, цитирана от международната новинарска агенция UPI.

Намаленото или загубено обоняние e сериозен проблем. Изследователите твърдят, че то е свързано със загуба на тегло, намалено качество на живот и депресия, а тези, които не могат да усещат миризми, може също да не са в състояние да открият опасности като развалена храна, течове на газ или дим.

Проблемите с обонянието могат да бъдат ранен признак на мозъчни заболявания, като болестта на Паркинсон или Алцхаймер, отбелязват още експертите.

Снимка: БГНЕС / EPA

Какво показва теста за разпознаване на аромати?

За новото проучване, изследователите тестват 3525 души. Те участват в дългосрочно изследователско усилие за ефектите на коронавируса. Като част от проекта, участниците попълват анкети за своите симптоми на всеки 90 дни между октомври 2021 г. и юни 2025 г.

Учените също така молят участниците да направят златен стандартен тест за обоняние, в който са помолени да идентифицират 40 различни аромата.

Резултатите показват, че 80% от хората, които съобщават, че COVID-19 е променил обонянието им, все още постигат ниски резултати на теста за разпознаване на аромати.

Снимка: Canva

От тази група почти една четвърт (23%) все още имат силно нарушено или напълно загубено обоняние, пише още в анализа.

Нещо повече, много хора, които смятат, че са избегнали този симптом на COVID-19, се оказват в абсолютна грешка. Резултатите показват, че около 66% от пациентите с COVID-19, които не са забелязали никакви промени в обонянието си, получават слаби резултати на теста за идентификация.

Търсят се варианти за нови терапии

„Тези резултати показват, че лекарите трябва да обмислят тестване за загуба на обоняние като рутинна част от грижите след COVID“, казва д-р Хорвиц.

„Въпреки че пациентите може да не забележат веднага, притъпеният нос може да има дълбоко въздействие върху тяхното психическо и физическо благополучие.“

Хорвиц също така отбелязва, че 60% от хората, които не са се заразили с COVID-19, също се представят слабо на теста за разпознаване на аромати. Възможно е обаче някои от тези хора действително да имат прекаран COVID-19, но никога да не са били диагностицирани, поради липса на универсално тестване за вируса.

Други изследователски усилия сега са фокусирани върху начини за възстановяване на обонянието, което е увредено от COVID-19, като например добавки с витамин А или обучение за „пренастройване“ на реакцията на мозъка към миризми.

Разбирането на истинските причини за въздействието на коронавируса върху сетивните системи на мозъка може да помогне за подобряване на тези терапии, смятат лекарите.

----------------------------------------

Често задавани въпроси

Колко дълго трае загубата на вкус и обоняние след COVID?

Приблизително 90% от засегнатите могат да очакват подобрение в рамките на четири седмици. За съжаление, някои ще изпитат трайна загуба. Може ли да усещате странна миризма след COVID-19?

Някои хора изпитват промяна във вкуса и обонянието си след инфекция с COVID-19, известна още като паросмия (ненормално обоняние), хипосмия (намалено обоняние) и аносмия (загуба на обоняние). Добрата новина е, че това обикновено е само временно – в повечето случаи. За колко дълго ще загубя вкуса и обонянието си при настинка?

Аносмията, свързана с настинки, грип и инфекции, обикновено изчезва в рамките на няколко дни. Говорете с лекар, ако настинката или грипът ви отшумят, но все още не можете да усещате миризми. Може ли загубата на обоняние да се излекува?

След като лекар определи основната причина за аносмия, той може да разработи персонализиран план за лечение. Например, ако имате синузит, лекарствата могат да помогнат за възстановяване на обонянието ви. Ако носен полип, тумор или деформация причиняват аносмията, вашият отоларинголог може да препоръча операция за коригирането ѝ. Помага ли назалният спрей за възстановяване на обонянието?

След прилагане на назален спрей с флутиказон проучванията показват обещаващи резултати. Аносмията в групата от пациенти се е подобрила с 93,33% за мускусен мирис, 91,67% за остър мирис, 91,67% за камфоров мирис, 88,33% за флорален мирис и 90% за ментов мирис на петия ден.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.