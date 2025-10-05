Два варианта на коронавируса, XFG (Stratus) и NB.1.8.1 (Nimbus), бързо набират скорост в Европа, като привличат вниманието на здравните власти.

Въпреки че са по-заразни от предишните щамове, експертите успокояват, че не причиняват по-тежко заболяване. Какво представляват новите варианти и как да се предпазим?

Какво представляват новите щамове

XFG е субвариант на Омикрон, от който вече съществуват над 1000 различни форми Особеното при XFG е, че представлява рекомбинантен вариант - генетична комбинация от два съществуващи варианта: LF.7 и LP.8.1.2, като първата проба е взета в края на януари 2025 г.

Снимка: Canva

И двата варианта - NB.1.18.1 (Nimbus) и XFG (Stratus) - изглежда са по-заразни в сравнение с други варианти, според професор Алберт Ко от Йейлския университет.

Разпространение в Европа

В Европа XFG (Stratus) е представлявал 25% от случаите към края на май, докато NB.1.8.1 (Nimbus) е регистрирал 9% от заболяванията.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) внимателно наблюдава нарастващата активност на SARS-CoV-2 в ЕС/ЕИП и появата на неотдавна идентифицирания вариант NB.1.8.1, който е свързан с увеличение на инфекциите.

Симптоми и клинична картина

Новите варианти може да се проявят с характерни симптоми, включително силно болезнено гърло, което някои описват като усещане "от бръснач", хрипкав глас, повишена температура, главоболие, кашлица и изтощение. Тези признаци правят заболяването трудно различимо от обикновена настинка или грип.

Снимка: Canva

Експертите подчертават, че въпреки по-високата заразност, няма доказателства новите варианти да причиняват по-тежко заболяване от предишните форми на вируса.

Защита и ваксинация

Добрата новина е, че ваксината срещу „Ковид“, пусната през август 2024 г., е ефективна срещу XFG (Stratus), тъй като както Nimbus, той произлиза от варианта JN.1, на който са базирани миналогодишните ваксини.

Здравните власти призовават за навременна ваксинация, особено за уязвимите групи, като възрастните хора и хората с хронични заболявания. Препоръчва се също ваксинация срещу грип и RSV (респираторен синцитиален вирус), тъй като случаите започват да нарастват преди зимния сезон.

Как да се предпазим

При симптоми на „Ковид“ се препоръчва:

Снимка: Canva

Избягване на контакт с уязвими хора

Оставане у дома, ако е възможно

Носене на предпазна маска при необходимост да напуснете дома

Редовно миене на ръцете

Правилно изхвърляне на използваните салфетки

При възпалено гърло помагат обилно приемане на течности и мед. Важно е да се има предвид, че повторна инфекция е възможна дори при скорошно преболедуване или ваксинация, макар че такива случаи обикновено протичат по-леко.

Вирусите естествено еволюират и се променят с времето. Здравните организации продължават да събират данни за новите варианти, за да разберат по-добре как те взаимодействат с имунната система и как да се оптимизира защитата срещу тях.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.