Два варианта на коронавируса, XFG (Stratus) и NB.1.8.1 (Nimbus), бързо набират скорост в Европа, като привличат вниманието на здравните власти. 

Въпреки че са по-заразни от предишните щамове, експертите успокояват, че  не причиняват по-тежко заболяване. Какво представляват новите варианти и как да се предпазим?

Какво представляват новите щамове

XFG е субвариант на Омикрон, от който вече съществуват над 1000 различни форми Особеното при XFG е, че представлява рекомбинантен вариант - генетична комбинация от два съществуващи варианта: LF.7 и LP.8.1.2, като първата проба е взета в края на януари 2025 г. 

Снимка: Canva

И двата варианта - NB.1.18.1 (Nimbus) и XFG (Stratus) - изглежда са по-заразни в сравнение с други варианти, според професор Алберт Ко от Йейлския университет.

Разпространение в Европа

В Европа XFG (Stratus) е представлявал 25% от случаите към края на май, докато NB.1.8.1 (Nimbus) е регистрирал 9% от заболяванията. 

Обикновена настинка може да защити от „Ковид“, установява проучване

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) внимателно наблюдава нарастващата активност на SARS-CoV-2 в ЕС/ЕИП и появата на неотдавна идентифицирания вариант NB.1.8.1, който е свързан с увеличение на инфекциите.

Симптоми и клинична картина

Новите варианти може да се проявят с характерни симптоми, включително силно болезнено гърло, което някои описват като усещане "от бръснач", хрипкав глас, повишена температура, главоболие, кашлица и изтощение. Тези признаци правят заболяването трудно различимо от обикновена настинка или грип.

Снимка: Canva

Експертите подчертават, че въпреки по-високата заразност, няма доказателства новите варианти да причиняват по-тежко заболяване от предишните форми на вируса.

Защита и ваксинация

Добрата новина е, че ваксината срещу „Ковид“, пусната през август 2024 г., е ефективна срещу XFG (Stratus), тъй като както Nimbus, той произлиза от варианта JN.1, на който са базирани миналогодишните ваксини.

„Ковид“ ваксините са спасили 2.5 млн. живота в световен мащаб

Здравните власти призовават за навременна ваксинация, особено за уязвимите групи, като възрастните хора и хората с хронични заболявания. Препоръчва се също ваксинация срещу грип и RSV (респираторен синцитиален вирус), тъй като случаите започват да нарастват преди зимния сезон.

Как да се предпазим

При симптоми на „Ковид“ се препоръчва:

Снимка: Canva

  • Избягване на контакт с уязвими хора
  • Оставане у дома, ако е възможно
  • Носене на предпазна маска при необходимост да напуснете дома
  • Редовно миене на ръцете
  • Правилно изхвърляне на използваните салфетки

При възпалено гърло помагат обилно приемане на течности и мед. Важно е да се има предвид, че повторна инфекция е възможна дори при скорошно преболедуване или ваксинация, макар че такива случаи обикновено протичат по-леко.

Настинка, грип или „Ковид“: Как да ги разпознаем и да се предпазим

Вирусите естествено еволюират и се променят с времето. Здравните организации продължават да събират данни за новите варианти, за да разберат по-добре как те взаимодействат с имунната система и как да се оптимизира защитата срещу тях.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.