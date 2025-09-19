Изследването на австралийски учени хвърля нова светлина върху ролята на лимфните възли в борбата срещу рака и може да обясни защо имунотерапията е по-ефективна при някои пациенти отколкото при други, съобщава Medical Xpress.

Международен екип от изследователи, ръководен от престижния Институт за инфекции и имунитет „Питер Дохърти“, направи важно откритие за ролята на лимфните възли в имунната защита. Резултатите от проучването, публикувано в две отделни статии в авторитетното списание Nature Immunology, променят разбирането за начина, по който организмът се бори с рака.

„Лимфните възли не са просто пасивни за имунните клетки, а активно обучават и възпитават Т-клетките и ги изпращат да вършат работата си“, обяснява професор Аксел Калис от Университета в Мелбърн, ръководител на изследването.

Какво установява проучването за връзлата на лимфните възли и лечението на рак

Учените установяват, че лимфните възли осигуряват уникална среда за развитието на стволоподобните Т-клетки, специален тип имунни клетки, които играят решаваща роля в борбата срещу хроничните инфекции и рака.

Тези клетки не само оцеляват в лимфните възли, но се размножават и произвеждат „клетки убийци“, способни да унищожават раковите клетки и вирусите.

Интересното е, че в други имунни органи като далака, тези важни клетки не се развиват толкова ефективно. Това прави лимфните възли незаменими за силната имунна реакция и успешната имунотерапия.

Практически последствия за лечението на рака

Откритието има пряко отношение към клиничната практика. Д-р Карлсон Цуй от Университета в Мелбърн, първи автор на едната от статиите, подчертава важността на резултатите за разработването на нови терапевтични стратегии.

„Нашето изследване идентифицира молекулярните сигнали, които участват в регулирането на стволоподобните клетки. Тези открития могат да насочат разработването и усъвършенстването на имунологични лечения за рак и хронични инфекции“, заяви д-р Цуй.

Особено важно е заключението, че терапиите не трябва да се фокусират единствено върху тумора. Вместо това, лечението трябва да бъде насочено към запазването и подобряването на функцията на лимфните възли.

„Като се насочим към тези критични имунни центрове, бихме могли да засилим естествената способност на организма да се бори с рака, да увеличим ефективността на съществуващите имунотерапии и да помогнем на повече пациенти да отговорят на лечението“, обяснява д-р Цуй.

Преосмисляне на хирургичната практика

Изследването поставя под въпрос и една стандартна хирургична практика. Отстраняването на лимфните възли по време на операция за рак, което се прави рутинно за предотвратяване разпространението на тумора, може неволно да намали ефективността на имунотерапията.

„Запазването на лимфните възли може да укрепи имунния отговор и да повиши ефективността на имунотерапията“, отбелязва професор Калис.

Проф. Шахнин Санду от Центъра за рак „Питер МакКалъм“ вижда големия потенциал на откритието за клиничната практика. „Комбинирането на клинични и предклинични проучвания ще ни помогне да пренесем тези открития от лабораторията към болничното легло, като в крайна сметка подобрим резултатите за пациентите с рак“, коментира той.

Въпреки че изследването засега е проведено с животински модели, резултатите дават ясна посока за бъдещите стратегии в лечението на рака. Учените планират да тестват откритията си в клинични проби от пациенти, получаващи имунни инхибитори на контролните точки.

Тези революционни открития могат да променят подхода към имунотерапията при лечение на рака и да помогнат на повече пациенти да се възползват от този иновативен вид лечение. Разбирането на ролята на лимфните възли отваря нови възможности за персонализирано лечение и по-добри резултати в борбата срещу рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.