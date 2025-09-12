За трета година България отново ще бъде част от значимото европейско движение за популяризиране на физическата активност.

Събитието BeActive Day, организирано от Българската Асоциация за Здраве и Фитнес (БАЗФ) в партньорство с европейската асоциация EuropeActive, представлява ключова част от Европейската седмица на спорта.

Инициативата се провежда едновременно в няколко държави в цяла Европа с цел да вдъхнови повече хора да бъдат активни и да им демонстрира конкретните ползи от редовното движение за здравето и качеството на живот. Тази година инициативата в България значително разширява своя обхват в сравнение с предишните издания.

Снимка: Canva

Докато миналата година към събитието се присъединяват София, Пловдив, Стара Загора, Видин и Кюстендил, тази година ще обхване още повече градове и спортни локации из страната. Това свидетелства за нарастващия интерес към активния начин на живот сред българите.

Богата програма в столицата

В София BeActive Day ще се проведе на 14 септември (неделя) в Южен парк.

Програмата включва:

Основна сцена с тренировки - разнообразни фитнес активности под ръководството на професионални инструктори

Специализирана зона за деца - адаптирани тренировки и игри, насочени към най-малките участници

Образователна програма - новост за тази година е допълнителната шатра с програма от лекции за здравето, където посетителите ще получат ценни съвети за поддържане на здравословен начин на живот

Снимка: Canva

Национален мащаб на инициативата

Над 17 фитнес клуба и спортни центрове в страната активно участват в инициативата, организирайки безплатни събития и активности. Програмата включва разнообразие от възможности:

Групови тренировки

Спортни състезания

Организирани походи

Други форми на физическа активност

Важно е да се подчертае, че всички инициативи са отворени за широката публика, независимо от възраст, пол, социален статус или специфични потребности. Този инклузивен подход гарантира, че всеки може да намери подходяща активност за себе си.

Мисията зад инициативата

„Нашата мисия е да направим спорта и физическата активност достъпни за всеки. BeActive Day показва, че движението е ключът към по-добро здраве, повече енергия и по-пълноценен живот,“ споделят от БАЗФ.

Тази философия отразява съвременния подход към превенцията в здравеопазването, при който редовната физическа активност се разглежда като основополагащ елемент за поддържане на добро здраве и качество на живот.

Ползите от редовната физическа активност

Редовната физическа активност носи многобройни ползи за организма:

Сърдечно-съдова система : Подобрява сърдечната функция и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания.

Метаболизъм : Помага за поддържане на здравословно тегло и контрол на кръвната захар.

Психично здраве : Намалява стреса, подобрява настроението и когнитивните функции.

Костно-мускулна система : Укрепва костите и мускулите, подобрява гъвкавостта и координацията.

Присъединяване към европейската общност

Целта на инициативата е да мотивира повече хора да опознаят ползите от активния начин на живот и да се присъединят към милионите европейци, които по време на Европейската седмица на спорта избират да спортуват и да се грижат за здравето си.

Снимка: Canva

За информация относно събитията в различните градове и фитнес центрове следете социалните мрежи на #BEACTIVEDAY. Участниците могат да очакват множество изненади и награди от спонсори и доброволци.

BeActive Day 2025 представлява отлична възможност за всеки да направи първата крачка към по-активен и здравословен начин на живот в подкрепяща и мотивираща среда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.