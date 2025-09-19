HIIT тренировките намаляват риска от рецидив на рак с до 40%

Редовни физически упражнения и силови тренировки могат да бъдат изключително ефективни по време и след лечение на рак.

Последното изследване на Университета „Едит Коуан” разкрива, че както упражненията с тежести, така и високоинтензивните интервални тренировки (HIIT) забавят растежа на раковите клетки, а също така могат да намалят риска от рецидив на рака или смъртност с около 40%.

Освен това, физическите упражнения могат така да стимулират имунната система и да намалят хроничното системно възпаление в организма.

Връзката между тренировките и раковите заболявания

Проучването на изследователския екип проследява оцелели от рак на гърдата чрез 12-седмична тренировъчна програма. Тестът изследва как силови тренировки и HIIT влияят на растежа на раковите клетки на гърдата в лабораторни тестове, използвайки кръвни проби от оцелели от рак на гърдата.

„Открихме, че кръв, взета след почивка, след силови тренировки или HIIT, намалява растежа на тези ракови клетки съответно с 22% и 25%. Това предполага, че и двата вида упражнения могат да помогнат за забавяне на растежа на раковите клетки“, коментира Франческо Бетарига, който е част от екипа, пред медицинското издание MedeicalXpress.

„Няма съществена разлика между ефектите на тренировките със съпротивление и високоинтензивните интервални тренировки (HIIT), което означава, че те изглежда работят еднакво добре. Интересното е, че при HIIT тренировките намаляването на растежа на раковите клетки е свързано с увеличаване на чистата мускулна маса и намаляване на телесните мазнини след 12 седмици тренировки“, добавят от екипа.

Снимка: iStock

Предишни изследвания установяват, че упражненията са безопасни и ефективни по време и след лечение на рак, тъй като могат да подобрят физическата форма, телесното тегло и състава, да намалят умората, тревожността и депресията.

Упражненията могат също така да стимулират имунната система, да намалят хроничното системно възпаление и да намалят риска от рецидив на рака или смъртност с около 40%.

„Наскоро открихме, че хората с по-добра физическа форма, като по-силни мускули и по-добро здраве на сърцето и белите дробове, имат с 31% до 46% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина. Това подкрепя идеята, че упражненията могат да бъдат мощна част от лечението на рака“, аргументира се още Бетарига.

Защо тренировките имат противораков ефект

Скелетните мускули представляват 35-40% от телесната маса, като този процент при мъжете е 40-45%, а при жените – 28-35%. Добрата координация и мускулната сила могат да бъдат постигнати и с тренировки, което е желателно, тъй като при съкращаване мускулите секретират миокини, които поддържат в добро състояние редица структури на човешкото тяло.

Миокините комуникират с редица тъкани и органи, включително и с главния мозък.

Снимка: iStock

По време на тренировки или друг вид физически упражнения организмът произвежда достатъчни нива на миокини – вид протеини, които имат противоракови ефекти.

Различните видове упражнения имат различно въздействие върху тялото, като силовите тренировки могат значително да подобрят мускулната сила и маса, докато високоинтензивните интервални упражнения (HIIT) може да стимулират кардиореспираторната подготовка и да намалят мастната маса.

„Много е важно да се установи дали различните видове упражнения причиняват различни ефекти върху миокините и техните потенциални потискащи рака ефекти“, коментира Бетарига.

Резултатите от проучването показват, че подложените на анализ и проследяване участници имат по-високи нива на въпросните миокини в края на 12-седмичната програма, отколкото в началото, което означава, че независимо от упражненията, които правите, можете да извлечете полза.

Упражненията са само един от факторите за лечение на рак и трябва да се правят заедно с медицински интервенции, както е предписано от лекар, каза г-н Бетарига.

Съвети за физическа активност и упражнения

В зависимост от вашия план за лечение на раково заболяване, може да се наложи да избягвате или да промените някои упражнения или дейности.

Ако сте претърпели операция, попитайте вашия хирург дали е безопасно да започнете да спортувате. Но ето част от физическите активности, които може да ви бъдат от полза по време на лечението и възстановяването:

Дейности, които ви карат да дишате по-трудно, като например:

Бързо ходене (като бързо ходене или бързо ходене)

Бягане

Танци

Плуване

Игра на баскетбол

Силови упражнения, които укрепват мускулите ви, като например:

Лицеви опори

Коремни преси

Клякания и напади

Вдигане на тежести

Използване на ластици за съпротивление

Опитайте се да правите поне 150 до 300 минути упражнения с умерена интензивност всяка седмица. Можете да направите това, като тренирате по 30 минути на ден, 5 дни в седмицата.

Снимка: iStock

Стремете се към 2 до 3 силови тренировки седмично. Тези тренировки трябва да се фокусират върху основните ви мускулни групи: гърди, рамене, ръце, гръб, корем и крака.

Разтягайте основните си мускулни групи поне 2 пъти седмично.

Като част от здравословния начин на живот, трябва да извършвате някакъв вид физическа активност всеки ден. Също така трябва да избягвате дълги периоди на неподвижност, като например седене с часове.