Иновативно изследване, проведено от Университета в Хонг Конг, установява връзка между скоростта на ходене и риска от развитие на рак. Резултатите показват, че хората, които ходят по-бързо, имат значително по-нисък риск от рак, особено белодробен, съобащава Medical Xpress.

Проучването обхваща данни от над 430 000 участници от Великобритания и е валидирано с кохорта от Хонг Конг, което прави резултатите особено убедителни.

Какво показва изследването?

Във Великобритания хората, които ходят бързо, имат 13% по-малък шанс да се разболеят от рак изобщо. В Хонг Конг разликата е още по-драматична, цели 45% намаление на риска.

Снимка: Canva

Но най-големата изненада е при белодробния рак. Хората, които ходят бързо имат до 53% по-малък шанс да се разболеят от онкологичното заболяване.

Защо бързото ходене е толкова ефективно?

Изследователите установяват, че около една четвърт от защитния ефект се дължи на:

По-ниски нива на възпалителни маркери (С-реактивен протеин и брой бели кръвни клетки)

Подобрен липиден метаболизъм (общ холестерол и LDL холестерол)

Тези фактори заедно допринасят за намаления риск от рак.

Защо скоростта е по-важна от продължителността?

За разлика от предишни изследвания, които се фокусираха върху продължителността и честотата на ходене, това проучване подчертава качеството на физическата активност пред количеството.

„Ползите за здравето от ходенето не зависят само от това колко ходите - важно е и колко бързо ходите“, обяснява проф. Чън Чинг-лунг от катедрата по фармакология.

Качество срещу количество, нов поглед към физическата активност

До сега повечето съвети за здравословен живот се фокусират върху това колко време трябва да посвещаваме на вървене и движение. Например, че трябва да правим поне 10 000 крачки на ден или да ходим минимум 30 минути дневно. Но това изследване показва нещо различно, може би по-важно е да се съсредоточим върху темпото, с което ходим.

Снимка: Canva

Това означава, че 15 минути бързо ходене може да са по-полезни от час бавна разходка. Открието променя начина, по който трябва да планираме физическата си активност.

Какво се случва в тялото, когато ходим бързо?

Мускулите ни не служат само за движение, те са като малки фабрики, които произвеждат важни вещества за здравето ни. Когато ходим енергично, скелетните мускули освобождават специални молекули, които помагат на организма да се бори с възпаленията. Същевременно се подобрява начинът, по който клетките използват захарите и мазнините.

Този процес е като верижна реакция на доброто здраве. Бързото ходене събужда мускулите, те започват да работят по-активно, което води до намаляване на вредните възпаления в цялото тяло. А по-малко възпаление означава и по-малка вероятност раковите клетки да се развият и разпространят.

Практически съвети за ежедневието

Добрата новина е, че не се нуждаете от специална екипировка или фитнес зала, за да се възползвате от тези ползи. Започнете с малки промени в ежедневието си, вместо да се разхождате спокойно до магазина, направете го с по-енергична стъпка. Когато изкачвате стълби, правете го малко по-бързо от обичайното.

Снимка: Canva

Добър показател за правилното темпо е да можете да разговаряте, но с леко задъхване. Ако дишате напълно нормално, вероятно ходите твърде бавно. Ако пък едва можете да издавате звук, темпото е твърде интензивно. Намерете златната средна между тези крайности и се придържайте към нея поне 15-20 минути на ден.

В свят, където ракът засяга почти 20 млн. души годишно, всяко ново средство за профилактика е полезно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.