В рубриката „По стъпките на Хипократ“ ви срещме с д-р Бояна Бързашка, млад и жаден за знания кардиолог, за да разберем как мъдростта на древността и иновациите в съвременната медицина се съчетават в мисията да лекуват мускула, който изпомпва живот в телата ни – нашето сърце.

Д-р Бояна Бързашка е млад кардиолог. Любовта ѝ към медицината изглежда предопределена – нейната майка също е кардиолог. Призванието да лекува я тласка към все по-голям стремеж за себеусъвършенстване.

Д-р Бързашка е носител на престижната Европейска диплома по кардиология – сертификат, който е доказателство за високото ниво на подготовка, което тя и останалите млади специалисти в България притежават.

Как д-р Бързашка избира кардиологията за своя специалност?

„Решението да бъда кардиолог беше може би повече емоционално отколкото рационално – не само защото съм израснала с тази специалност. И никога няма да забравя един от моите летни стажове като студент. Карах го тук – в болницата, в която работя, и първия ден, в който стъпих в болницата се случиха две неща – едното беше донорска ситуация, сърдечна трансплантация, имаше и пациент с разкъсване на аортата, което налагаше специфично лечение, ендопротеза се нарича“ заявява кардиологът д-р Бояна Бързашка в „Светът на здравето“.

„И тези две ситуации, разбира се, завършиха позитивно, хората оживяха и всичко беше наред, но в момента, в който видях тези неща си казах "О, уау – това е, това искам“, допълва тя.

Д-р Бързашка определя срещата си с кардиологията като влюбване от пръв поглед.

Какви са съвременните здравни тенденции в кардиологията?

„За съжаление, кардиологичните болести се подмладяват – високото кръвно, високият холестерол, затлъстяването, което само по себе си също касае нас, кардиолозите. Стресът, липсата на сън и натовареността в ежедневието на младите хора всъщност води до по-ранната изява на тези заболявания“, коментира д-р Бързашка.

По думите ѝ, вече не само гените и фамилната обремененост са причина за развитието на сърдечносъдови заболявания. Те се проявяват първично именно заради начина на живот и нездравословните избори в ежедневието.

Но за щастие решение има и то се корени в първичната профилактика.

Напускат ли младите лекари България?

Въпреки възможностите, които има пред себе си, д-р Бързашка остава в България. Но тя не затваря очите си за един от най-големите проблеми в българското здравеопазване.

„Тенденцията младите колеги да заминават в чужбина според мен винаги е била една и съща. Мисля, че е 50/50 – половината остават, половината заминават. Тези, които заминават обаче са много мотивирани да си останат в чужбина, което е много тъжно“, споделя кардиологът. „Смятам, че към настоящия момент още повече хора ще бъдат, за съжаление, мотивирани да заминат“, допълва д-р Бързашка.

