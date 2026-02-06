Невролози и специалисти по когнитивно здраве отчитат нарастваща тенденция: нарушения в концентрацията и паметта се наблюдават при все по-млади хора. Данни, публикувани в The Lancet Neurology и анализи на Stanford Medicine, поставят във фокуса ролята на дигиталната среда, и по-специално непрекъснатата консумация на кратки видеа, върху вниманието, невропластичността и способността за дълбока концентрация.

Какво означава „цифрова деменция“

Терминът „цифрова деменция“ не е официална медицинска диагноза, а популярно обозначение на набор от симптоми:

понижена концентрация;

затруднения в краткосрочната памет;

усещане за „ментална мъгла“;

нетърпимост към задачи, изискващи продължително внимание.

В научната литература все по-често се използва и изразът „popcorn brain“ – метафора за мозък, привикнал към бързи, фрагментирани стимули и постоянна смяна на фокуса.

Снимка: Canva

Кратките видеа и вниманието: какъв е механизмът

Платформи, базирани на кратки видеа, като TikTok и Instagram Reels, са проектирани да задържат вниманието чрез бързи смени на съдържание, силни визуални стимули и непредсказуемост. Това активира допаминовата система в мозъка или неврохимичния механизъм, свързан с мотивацията и наградата.

Според експертни анализи на Stanford Medicine, честото стимулиране на тази система може да доведе до:

намалена чувствителност към по-слаби, „бавни“ стимули;

затруднено задържане на вниманието върху четене, учене или аналитични задачи;

търсене на постоянна новост и бързо удовлетворение.

Какво показват данните

В обзорни публикации на The Lancet Neurology се отбелязва, че възрастта, на която се появяват оплаквания от концентрацията и паметта, постепенно спада. Все по-често подобни симптоми се съобщават от хора в 20-те и 30-те години, без наличието на невродегенеративно заболяване.

Невролозите подчертават, че:

не става дума за класическа деменция;

наблюдава се функционално претоварване на вниманието ;

мозъкът остава пластичен, но се адаптира към среда с висока честота на стимули.

Тази адаптация може да е полезна за бързо сканиране на информация, но не подпомага дълбоката памет и сложното мислене.

Снимка: Canva

Невропластичност и дигитални навици

Един от ключовите термини в съвременната невронаука е невропластичност, което представлява способността на мозъка да променя структурата и функциите си в отговор на преживяванията.

Според изследвания, цитирани от Stanford Medicine, мозъкът:

се „тренира“ в това, което правим най-често;

укрепва невронните пътища, използвани ежедневно;

отслабва онези, които рядко активираме.

При постоянна консумация на кратко, фрагментирано съдържание, уменията за продължителна концентрация могат да останат „нетренирани“.

„Допаминов детокс“: мода или научно обоснован подход

През последните години популярност набра понятието „допаминов детокс“ – временна редукция на силно стимулиращи дейности (социални мрежи, известия, бързо видео съдържание).

Важно уточнение: медицинската наука не разглежда допамина като токсин, нито „детоксът“ като лечение. По-скоро става дума за поведенческа стратегия за намаляване на свръхстимулацията.

Специалисти, цитирани в академични обзори, отбелязват, че подобни подходи могат да:

подпомогнат възстановяването на вниманието;

улеснят преминаването към по-дълбоки когнитивни дейности;

повишат субективното усещане за ментална яснота.

Снимка: Canva

Какви насоки дават експертите

Вместо крайни ограничения, невролозите и специалистите по поведенческа медицина говорят за дигитална хигиена, която включва:

ограничаване на автоматичното „скролване“;

ясно разграничаване на време за работа и време за развлечения;

редовни периоди без екрани, особено преди сън;

дейности, изискващи устойчиво внимание (четене, учене, творческа работа).

Тези стратегии не са терапия, а подкрепящи навици, насочени към поддържане на когнитивното здраве.

„Цифровата деменция“ не е диагноза, а сигнал за промяна в начина, по който мозъкът ни функционира в дигитална среда. Данните към 2026 г. показват, че прекомерната консумация на кратко видео съдържание може да повлияе на вниманието и паметта, особено при по-млади хора. В същото време невропластичността означава, че мозъкът запазва способността си да се адаптира, при подходящи навици и осъзнато използване на технологиите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

