Сезонът на кърлежите е в разгара си и специалистите предупреждават, че с глобалното затопляне заплахата е по-сериозна от всякога.

Само едно ухапване от кърлеж може да доведе до лаймска болест или други потенциално тежки инфекции.

Научете как да се предпазите от кърлежи, как правилно да извадите кърлеж и кога да потърсите медицинска помощ.

Защо сезонът на кърлежите е все по-опасен?

Според експертите топлото време ускорява развитието на кърлежите и удължава активния им сезон.

„Ситуацията е динамична и постоянно се променя", предупреждава Томас Даниелс, съдиректор на Vector Ecology Lab към биологичната станция на Университета Фордъм. „Може да сте израснали в район, където кърлежите не са били проблем, но това не означава, че няма да бъдат след пет години или дори следващата седмица."

Особена притеснение будят нимфите – малките, незрели кърлежи с размерите на маково зърно. Те са трудно забележими и именно при тях рискът от предаване на болести е най-висок.

Как да се предпазите от ухапване от кърлеж?

Специалистите посочват два основни стълба на предпазването от кърлеж: подходящо облекло и репеленти.

Облекло и поведение на открито

Носете дълги панталони и дълъг ръкав при разходки в гора или висока трева

Предпочитайте светли дрехи – по-лесно се забелязват кърлежи

Пъхнете панталоните в чорапите – кърлежите не падат от дърветата, а се прикачват от земята нагоре

Проверявайте тялото и дрехите веднага след завръщане на закрито

Използване на репеленти

Прилагайте репелент, съдържащ DEET – той е ефективен срещу кърлежи

За кратка разходка е достатъчна по-ниска концентрация , а за продължителен престой навън – до 25%

При чести излизания обмислете импрегниране на дрехите с перметрин – инсектицид с доказана ефективност

Важно: Кърлежите обичат топли и влажни места. Проверявайте слабините, подмишниците и линията на косата, те са сред най-честите места за прикачване.

Как се вади кърлеж?

Не всяко ухапване от кърлеж води до заболяване, но правилното отстраняване е от ключово значение. Грешните методи могат да увеличат риска от инфекция.

Стъпка по стъпка: Правилно изваждане на кърлеж

Хванете кърлежа с остри пинсети – колкото е възможно по-близо до кожата Дърпайте бавно и равномерно нагоре – без усукване или рязко дръпване Не смачквайте тялото на кърлежа – това може да вкара заразени телесни течности в раната Почистете мястото с разтвор на спирт или сапун и вода след отстраняването

Какво категорично НЕ трябва да правите:

Да мажете с вазелин, алкохол, лак за нокти или да го горите с кибритена клечка (остарял метод)

Да хващате кърлежа за тялото

Да дърпате рязко

Тези методи могат да раздразнят кърлежа и да увеличат отделянето на заразени течности в кожата.

Какво да направите след ухапване от кърлеж?

Следете за симптоми в следващите 2 седмици

Според специалисти по инфекциозни болести, трябва да потърсите лекар при наличие на:

Температура, главоболие, болки в ставите

Обрив — включително характерният „биволско око" обрив (еritema migrans), свързан с лаймска болест

Общо неразположение след престой на открито в рискови зони

Обривът не е задължителен при лаймска болест, заболяването може да протича и без него. При съмнение не чакайте резултатите от изследвания, лекарите нерядко започват лечение с доксициклин и преди потвърждение.

Трябва ли да запазите кърлежа?

Някои лаборатории предлагат тестване на кърлежа за патогени. Центровете за контрол на заболяванията (CDC) обаче предупреждават: положителен резултат не означава автоматично, че сте заразени. Ако решите да го запазите, поставете го в запечатан съд и се консултирайте с личния си лекар.

Лаймска болест и други заболявания, предавани от кърлежи

Лаймската болест е най-разпространеното заболяване, предавано от кърлежи. Причинява се от черноногия кърлеж и обхватът й се разширява.

Освен нея, кърлежите могат да предадат:

Анаплазмоза и бабезиоза — предават се по-бързо от лаймската болест и могат да протекат по-тежко

Ерлихиоза

Вируси като Powassan — могат да причинят сериозни неврологични увреждания

Ухапването от кърлеж е сериозна тема, но не е повод за паника. Правилното предпазване с подходящи дрехи, репелент и редовна проверка на тялото значително намалява риска.

При намерен кърлеж – отстранете го правилно и следете за симптоми. При съмнение за инфекция потърсете лекар навреме, лаймската болест и повечето бактериални инфекции от кърлежи се лекуват успешно при ранна диагноза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

