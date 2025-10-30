В момента лекарите в България установяват най-често случаи на новия щам на „Ковид“ - Франкенщайн, като ваксините срещу вируса се предлагат целогодишно безплатно.

„Един от трима пациенти е със симптоматика на „Ковид“. В моята практика все още нямам регистрирани случаи на грип. 90% от преминалите между 150-200 човека за целия работен ден са с респираторна симптоматика“, коментира общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов, пред bTV. Той препоръчва при първи симптоми да се потърси лекарска помощ, вместо самолечение.

Специалистите предупреждават, че грипният сезон настъпва по-рано и се развива по-интензивно, като пикът на грипа се очаква около Коледните празници.

Какво представлява вариантът XFG или „Франкенщайн“?

Вариантът XFG е доминиращ в Германия и други европейски страни от средата на 2025 година, съобщава Euronews. Световната здравна организация (СЗО) и Европейският център за контрол на заболяванията (ECDC) класифицират XFG като „вариант под наблюдение“, което означава, че здравните власти го следят внимателно, но все още не го считат за причина за тревожност.

Снимка: Canva

XFG е рекомбинация, смесица от двата по-ранни вируса подлинии LF.7 и LP.8.1.2. Подобно на чудовището на Франкенщайн, което е съставено от различни части, XFG комбинира елементи от различни вирусни линии. Мутирането и промяната на вирусите с течение на времето е нормален процес.

СЗО и Института „Роберт Кох“ в момента класифицират риска от XFG като нисък.

Статистика и разпространение на COVID „Франкенщайн“

От средата на август се наблюдава постепенно увеличение на положителните случаи на „Ковид“, като в края на септември броят на новите инфекции скочи от 159 на 215 между 22 и 28 септември, което представлява увеличение от 35% спрямо предходната седмица.

Посещенията и хоспитализациите, свързани с „Ковид“, се увеличиха с 43% за деца под 15 години и с 29% за лица на 15 и повече години в сравнение с предходната седмица.

Честотата на „Ковид“ сред пациентите, консултиращи общопрактикуващи лекари за остри респираторни инфекции, се оценява на 49 случая на 100 000 жители, като се съобщава за приблизително 32 600 нови случая.

СЗО класифицира XFG като вариант под наблюдение от 25 юни 2025 година, като той нараства глобално. Текущите доказателства сочат, че допълнителният риск за общественото здраве е нисък в световен мащаб, а одобрените „Ковид“ ваксини се очаква да останат ефективни срещу този вариант за предотвратяване на симптоматично и тежко заболяване.

Снимка: Canva

Според СЗО текущите данни не показват, че този вариант причинява по-тежко заболяване или повишена смъртност в сравнение с други циркулиращи варианти.

В седмици 35-36 XFG е представлявал 82% от циркулиращите варианти в Европа.

Симптоми и клинична картина на COVID „Франкенщайн“

Новият вариант „Франкенщайн“ се проявява с широк спектър от симптоми, които варират от много леки до умерени. Важно е да се отбележи, че симптомите могат да се объркат лесно със сезонен грип, настинка или алергии, което прави ранното тестване особено важно, пише Fortis Healthcare

Основни респираторни симптоми:

Болно гърло и дрезгав глас: Едно от най-често срещаните оплаквания при новия вариант е болката в гърлото, която пациентите описват като дразнене или усещане „като с бръснач“. Въпреки че този симптом се споменава често в медиите, няма категорични научни доказателства, че той се среща по-често именно при варианта „Франкенщайн“ в сравнение с други респираторни инфекции. Дрезгавостта и затрудненото преглъщане могат да персистират няколко дни.

Кашлица: Обикновено се проявява като суха, дразнеща кашлица, която може да продължи седмици след другите симптоми. При някои пациенти кашлицата може да стане продуктивна с отделяне на слуз след няколко дни.

Назални симптоми: Запушен или течащ нос, чувство на натиск в синусите, чести кихания. Тези симптоми правят „Ковид“ трудноразличим от обикновена настинка без тестване.

Общи симптоми:

Температура: Обикновено ниска до умерена температура (37.5-38.5°C), макар че при някои пациенти може да достигне и по-високи стойности. Температурата често е придружена от втрисане и студени тръпки, особено през нощта.

Снимка: Canva

Умора и изтощение: Изразена слабост и липса на енергия, която може да бъде непропорционална на другите симптоми. Пациентите често описват усещане за пълно изтощение дори при минимална физическа активност. Умората може да продължи седмици след преминаване на острата фаза.

Мускулни и ставни болки: Генерализирани болки в тялото, особено в гърба, краката и раменете. Усещането е подобно на това при грип.

Главоболие: Често се проявява като тъп, постоянен натиск, обикновено в челната област или слепоочията. При някои пациенти може да бъде интензивно и да затруднява концентрацията.

Стомашно-чревни симптоми:

При значителна част от пациентите новият вариант предизвиква и храносмилателни проблеми:

Гадене и повръщане: Особено в първите дни на заболяването.

Загуба на апетит: Може да продължи дни след изчезване на другите симптоми.

Диария: Обикновено водниста, която може да се появи преди респираторните симптоми или едновременно с тях.

Коремна болка и дискомфорт

По-рядко срещани симптоми:

Загуба на обоняние и вкус: Въпреки че тези симптоми са много характерни за по-ранните варианти на „Ковид“, при „Франкенщайн“ те се срещат значително по-рядко. Когато се появят, обикновено са частични, а не пълни.

Снимка: Canva

Кожни прояви: При някои пациенти може да се появи обрив, зачервяване на кожата или зачервяване и подуване на пръстите на краката.

Неврологични симптоми: Замаяност, объркване, мозъчна мъгла, затруднена концентрация.

Важно за диагностиката:

Почти невъзможно е да се разграничат надеждно „Ковид“ от грип или други респираторни инфекции само въз основа на симптомите. Единственият сигурен начин за потвърждаване на диагнозата е чрез лабораторно тестване.

Ако имате контакт с „Ковид“-положителен човек или проявявате някои от описаните симптоми, не ги игнорирайте. Изолирайте се, тествайте се и действайте бързо

Ранното тестване помага за предотвратяване на разпространението и осигурява навременни грижи:

Бърз антигенен тест (RAT): Идеален за бързо изследване. Положителен резултат потвърждава инфекцията. При отрицателен резултат, но с персистиращи симптоми, се препоръчва PCR тест.

RT-PCR тест: Златният стандарт за откриване на „Ковид“. Високо точен, особено за хора с контакт със заразени или със симптоми.

Мултиплексен PCR тест (COVID + грип): Помага за изключване на грип, „Ковид“ или други респираторни инфекции.

Снимка: Canva

Лечение и терапевтични подходи

Лечение на леки до умерени случаи (домашна изолация)

Повечето хора с „Ковид“ се възстановяват успешно у дома при спазване на правилни грижи и наблюдение на състоянието си.

Почивка и възстановяване:

Осигурете си пълноценна почивка и сън от 7-8 часа дневно.

Избягвайте физически натоварвания, дори да се чувствате по-добре.

Слушайте тялото си и не бързайте с връщането към нормалната активност.

Спете в добре проветрена стая, по възможност отделно от останалите членове на домакинството.

Хидратация:

Пийте много течности - поне 2-3 литра дневно.

Подходящи са вода, топли билкови чайове, бульони, супи.

Избягвайте алкохол и кофеин, които дехидратират организма.

Топлата вода с мед и лимон може да облекчи болката в гърлото.

Медикаментозно лечение без рецепта:

За температура и болка:

Парацетамол (500-1000 мг на всеки 4-6 часа, максимум 4000 мг дневно).

Ибупрофен (400 мг на всеки 6-8 часа с храна).

Не превишавайте препоръчителните дози.

За назални симптоми:

Физиологичен разтвор или морска вода за промиване на носа.

Назални деконгестанти (за кратък период, не повече от 3-5 дни).

За кашлица:

Сиропи с декстрометорфан за суха кашлица.

Експекторанти при продуктивна кашлица.

Пастили за гърло с антисептично действие.

Инхалации и допълнителни мерки:

Инхалации с пара 2-3 пъти дневно за облекчаване на носа и гърлото.

Можете да добавите етерични масла (евкалипт, мента) за по-добър ефект.

Гаргара със солена вода (1 чаена лъжичка сол на чаша топла вода) помага при болно гърло.

Използвайте овлажнител на въздуха в стаята.

Снимка: Canva

Наблюдение на жизнените показатели:

Пулсова оксиметрия:

Проверявайте кислородната сатурация (SpO2) поне 2-3 пъти дневно.

Нормалните стойности са над 95%.

При спадане под 94% потърсете медицинска помощ.

Измервайте в покой, след 5 минути почивка.

Температура:

Измервайте температурата сутрин и вечер.

Записвайте стойностите в тетрадка за проследяване на динамиката.

Снимка: OpenAI

Изолация:

Останете в изолация поне 7 дни от началото на симптомите.

Изолацията може да приключи 24 часа след изчезване на температурата без медикаменти.

Носете маска при контакт с други членове на домакинството.

Използвайте отделна баня, ако е възможно, или дезинфекцирайте след всяка употреба.

Кога да потърсите спешна медицинска помощ

Незабавно се свържете с лекар или позвънете на 112 при:

Респираторни проблеми:

Затруднено дишане, усещане за задух дори в покой.

Невъзможност да завършите изречение без да поемете дъх.

Учестено дишане (над 30 вдишвания в минута).

Синкав оттенък на устните или лицето (цианоза).

Болка или стягане в гърдите.

Кислородна сатурация:

SpO2 под 94% устойчиво.

Спадане на сатурацията с повече от 3-4% от нормалните стойности.

Температура:

Висока температура над 39°C, която не спада с медикаменти

Температура над 38°C, продължаваща повече от 3-4 дни.

Неврологични симптоми:

Силно объркване, дезориентация.

Невъзможност да се събудите или останете будни.

Гърчове, конвулсии.

Силно главоболие, различно от обичайното.

Други тревожни признаци:

Силна слабост, невъзможност да станете от леглото.

Постоянна болка или стягане в гърдите.

Невъзможност да задържате течности поради повръщане.

Влошаване на хронични заболявания (диабет, сърдечна недостатъчност и др.).

Специфично лечение при тежки случаи

При хоспитализация лекарите могат да приложат:

Кислородна терапия при ниска сатурация

Противовирусни медикаменти за високорискови пациенти

Кортикостероиди за намаляване на възпалението

Антикоагуланти за предотвратяване на тромбози

Антибиотици при вторична бактериална инфекция

Лечение и грижи за рискови групи

Ако принадлежите към рискова група (възрастни над 60 години, хора с хронични заболявания, бременни, имунокомпрометирани), консултирайте се с лекар при първите симптоми. Може да ви бъдат назначени:

Противовирусни препарати в ранния стадий на заболяването.

По-интензивно проследяване на състоянието.

Превантивни мерки срещу усложнения.

Хранене и имунна подкрепа

Храни, подкрепящи имунитета:

Цитрусови плодове: богати на витамин C (портокали, лимони, грейпфрути).

Чесън и лук: естествени антимикробни вещества.

Джинджифил: противовъзпалителни свойства, помага при гадене.

Куркума: силен антиоксидант.

Ферментирали храни: кисело мляко, кефир за здрава чревна микрофлора.

Зелени листни зеленчуци: богати на витамини и минерали.

Орехи и семена: източник на цинк и витамин E.

Снимка: Canva

Добавки (след консултация с лекар):

Витамин D (особено през зимните месеци).

Витамин C (до 1000 мг дневно).

Цинк (помага за съкращаване на продължителността на симптомите).

Пробиотици за чревно здраве.

Възстановяване след „Ковид“

Първите седмици:

Връщайте се постепенно към нормалната активност

Започнете с леки разходки, увеличавайте продължителността постепенно

Не форсирайте възстановяването

Дългосрочно проследяване:

При персистиращи симптоми повече от 4 седмици потърсете медицинска консултация.

Дългият „Ковид“ може да включва умора, задух, мозъчна мъгла, сърцебиене.

Може да е необходима физиотерапия или рехабилитация.

Важно напомняне

Не практикувайте самолечение с антибиотици, те не действат срещу вируси и могат да причинят повече вреда. Антибиотици се предписват само при доказана бактериална инфекция.

При съмнение или влошаване на състоянието винаги консултирайте лекар. Ранната интервенция може да предотврати усложнения и да съкрати периода на възстановяване.

Снимка: Canva

Ваксинация

Кампаниите за ваксинация срещу грип и „Ковид“ започнаха в началото на есента. Ваксините са адаптирани към варианта LP.8.1, получават разрешение за пускане на пазара от Европейската комисия на 25 юли 2025 година.

Здравните експерти казват, че „Ковид“ става сезонна респираторна инфекция наред с грипа и други вируси. Ваксинацията остава най-добрата защита, особено за уязвими групи.

Групи в риск

Особено внимание трябва да обърнат:

Възрастни хора над 60 години.

Хора с диабет, хипертония, сърдечни, белодробни или бъбречни заболявания.

Имунокомпрометирани лица.

Бременни жени и малки деца.

Неваксинирани индивиди.

Дългият„Ковид“ остава проблем, като симптомите включват мъглявост на съзнанието, задух, умора и храносмилателни проблеми дори след възстановяване.

Профилактика

За да се предпазите от заразяване:

Снимка: Canva

Мийте ръцете си често.

Носете маска на претъпкани или затворени места.

Осигурете добра вентилация на закрити помещения.

Избягвайте ненужни събирания, ако сте неразположени.

Актуализирайте ваксините и бустерите.

Изолирайте се при положителен тест или симптоми.

Появата на новия „Ковид“ - Франкенщайн е напомняне, че вирусът продължава да еволюира. С навременна диагностика, превантивни грижи и ваксинация можем да намалим въздействието му.

https://svetatnazdraveto.bg/novini/nastinka-grip-ili-kovid-kak-da-gi-razpoznaem-i-da-se-predpazim.html

Лекарите подчертава важността на ранното търсене на медицинска помощ вместо самолечение. При първи признаци на респираторни симптоми се препоръчва консултация с личен лекар и при необходимост тестване за „Ковид“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.