10 храни, които могат да влошат настинката или грипа

Знаем кои храни облекчават симптомите на настинка или грип – като например гореща купа пилешка супа или чаша чай от джинджифил. Но кои са храните, които влошават симптомите на настинка или грип?

По време на грипния сезон наистина е важно какво консумирате, така че избягвайте ги, когато се чувствате зле.

Мащабни изследвания и мнения на експерти посочват само част от най-неподходящите храни, когато имате настинка или грип. Сред тях са сладкиши, които потискат имунната система, рафинирани зърнени храни, мазни храни, алкохол, кофеинови напитки, солени храни, преработени меса и други, информира специализираното издание TheHealthy.

Най-неподходящите храни, когато имате настинка или грип

„Добре балансираната диета ще ви помогне да подобрите имунната си система и ще ви помогне да се борите с инфекции, като например обикновената настинка и грип”, коментира Бет Червони, магистър и регистриран диетолог в Центъра за човешко хранене в Клиниката в Кливланд.

Изследване, публикувано в Международното списание за екологични изследвания и обществено здраве през 2021 г., описва небалансираната диета като такава, която е с високо съдържание на животински продукти, сол, прости захари, наситени мазнини и алкохол – и с ниско съдържание на защитни храни като плодове и зеленчуци, бобови растения, пълнозърнести храни и риба.

Изследването обяснява, че тази небалансирана диета отслабва имунната ви система, което прави по-вероятно да се разболеете от настинка или грип и да се възстановите по-трудно.

Снимка: iStock

Приоритизирането на доброто хранене ежедневно е най-добрият начин да поддържате имунната си система силна, като по този начин ви предпазва от разболяване, обяснява Джулия Зумпано, регистриран диетолог в Центъра за човешко хранене към клиниката в Кливланд. Но ако вече не се чувствате добре, със сигурност трябва да бъдете особено внимателни към диетата си.

Сладкиши

„Високият прием на захар може да потисне имунната система“, казва д-р Ървин Сулапас, сертифициран лекар по семейна медицина. Той обяснява, че захарта пречи на способността на белите кръвни клетки на тялото ви, борещи се с инфекциите, да убиват вируса, причиняващ настинката или грипа. Изследване от 2021 г., описва как излишната захар в тялото ви всъщност улеснява вирусите да заразят клетките ни.

Но това не означава, че трябва да избягвате цялата захар, когато сте болни. Плодовете имат високи нива на захар, но също така съдържат фибри, които забавят скоростта, с която тялото ви абсорбира захарта, ограничавайки негативните ѝ ефекти.

Снимка: iStock

Освен това, плодовете имат много важни хранителни вещества, някои от които имат силни антимикробни и антивирусни свойства, които помагат в борбата с настинката или грипа. Добре е да избягвате, когато сте болни от настинка или грип, следните храни с добавена захар, като например:

Много видове пакетирани продукти

Бонбони

Бисквитки

Торта

Газирани напитки

Подсладен сок

Сладолед

Рафинирани зърнени храни

Храни като бял хляб, бял ориз, бяла паста, зърнени храни и сладкиши се обработват, за да се премахне естественото съдържание на фибри. Това означава, че въглехидратите се разграждат бързо до захар, предизвиквайки същите ефекти като сладките храни и напитки.

Тези прости въглехидрати, които повишават кръвната захар, могат да променят чревните ни бактерии по начин, който отслабва функцията на имунната система.

„Въпреки това, не всички въглехидрати са лоши“, обясняват експертите. „Въглехидратите с нисък гликемичен индекс, като пълнозърнести храни или всичко с високо съдържание на фибри, могат да намалят възпалението“, допълват те.

Алкохол

Подобно на захарта, алкохолът причинява възпаление и отслабва белите кръвни клетки. Но тъй като пречи на правилното функциониране на имунната система, алкохолът лесно ви дехидратира.

Поддържането на хидратация е изключително важно, когато сте болни, защото помага на бъбреците ви да филтрират отпадъците от тялото ви, насърчавайки по-бързото възстановяване. Важно е също така да избягвате алкохола, когато използвате лекарства за настинка и грип без рецепта и антибиотици с рецепта.

Снимка: iStock

Мазни храни

Мазните или пържени храни са по-трудни за смилане, което може да причини гадене. Тези храни могат да увеличат възпалението и да влошат болките в гърлото или стомашното разстройство, които могат да бъдат свързани с вирусни инфекции. Тъй като са трудни за смилане, мазните храни могат също да предизвикат киселинен рефлукс – което е последното нещо, което искате в допълнение към болките в гърлото.

Може да се наложи да избягвате някои храни с високо съдържание на здравословни мазнини, когато сте болни. Например, авокадото и пълномасленото кисело мляко съдържат хранителни вещества, които помагат на тялото ви да се бори с инфекциите, но ако имате разстроен стомах, съдържанието на мазнини може да ви накара да се почувствате по-зле.

Пикантни храни

Пикантите храни често помагат за прочистване на носните проходи благодарение на съдържанието на капсаицин. Тази отхрачваща реакция обаче може да предизвика други симптоми, като хрема, болки в гърлото или – ако секретите от носа ви се стичат в стомаха – гадене. Но ако имате разстроен стомах като симптом на настинка или грип, напълно се откажете от пикантната храна.

Закуски, десерти и газирани напитки

Внимавайте с продуктите с етикет „без захар“, когато сте болни. Преди всичко, тези продукти често са силно преработени и предлагат малка хранителна стойност. Някои изкуствени подсладители, като сорбитол, също могат да причинят стомашен дискомфорт, диария и главоболие при някои хора.

Заместителите на захарта се използват масово в почти всичко – от десерти до дресинги за салати, дъвки, бонбони, кисело мляко, зърнени храни, протеинов прах, подправки и дори хляб.

Кофеинови напитки

Подобно на алкохола, кофеиновите напитки като кафе, чай и газирани напитки могат да ви дехидратират повече. Кофеинът е диуретик, който понижава нивата на хидратация на тялото ви. Според изследване от 2022 г. в Scientific Reports, дехидратацията влошава вирусни инфекции като грип и настинка, изостряйки симптомите и забавяйки времето за възстановяване. Може да пиете билкови чайове, които са хидратиращи и с малко мед може да осигурят допълнително облекчаване на симптомите.

Прекалено солени храни

Солта (натрий) е основно хранително вещество, необходимо за много физиологични процеси, но повечето от нас консумират около 50% повече сол, отколкото ни е необходимо ежедневно. Така че, когато имате настинка или грип, е особено важно да избягвате свръхсолени храни като:

Картофен чипс

Соев сос

Замразени и предварително приготвени ястия

Консервирани супи

Снимка: Istock.com

Солта допринася за дехидратация, което отново може да влоши симптомите и да забави възстановяването ви. Консумацията на излишна сол може също да блокира имунните ви клетки да си вършат работата – да се борят с вируса на настинката или грипа – и да потисне реакцията на имунната ви система като цяло.

Много твърди храни

Твърдите храни могат да влошат болките в гърлото. Картофените чипсове и други хрупкави преработени закуски също могат да допринесат за възпаление, което може да попречи на здравословния имунен отговор, а и те съдържат високо съдържание на дехидратираща сол.

Но дори по-здравословните сурови плодове и зеленчуци (като пръчици моркови, целина или резени ябълка), ядки и семена могат да влошат болките в гърлото, разранените устни или херпесите. Вместо това се придържайте към храни с лесна за преглъщане текстура.

Преработени меса

Добра идея е да ограничите силно преработените храни в диетата си, независимо дали сте болни или не. Но когато сте настинали или сте болни от грип, преработените меса като месни деликатеси, бекон, наденички, сушено месо и колбаси могат да влошат симптомите ви. Това е така, тъй като тези храни съдържат сол, захар и нитрати, които причиняват възпаление, което може да затрудни дишането.

Снимка: Canva

Храни за консумация при грип или настинка

„Никоя храна сама по себе си няма да излекува настинката или грипа ви, но определени хранителни вещества могат да помогнат на имунната ви система да се пребори с болестта”, споделя диетологът Джулия Зумпано.

„Доказано е, че цинкът и витамин C съкращават продължителността на настинките“, обяснява тя. Чушките, портокалите, ягодите, броколите, брюкселското зеле, пъпешът, карфиолът и сладките картофи са богати на витамин C, докато говеждото, свинското месо, нахутът, кашуто и овесените ядки съдържат високи нива на цинк.

„Омега-3 помага за потискане на възпалението“, продължава квалифицираният експерт, което може да облекчи симптомите ви и да насърчи бързото възстановяване. Морските дарове като сьомга и риба тон, както и семената от чиа, орехите и тиквените семки, са чудесни източници на омега-3.

Снимка: iStock

Приемът на достатъчно протеини ще помогне на тялото ви да се бори с инфекцията. Аминокиселините в богатите на протеини храни помагат на тялото ви да създава и възстановява клетките. Като бонус, източници на протеини като месо, семена и бобови растения също съдържат протеини.

И не забравяйте, че хидратацията е ключова за оптималната функция на имунната система. „Пийте много течности – особено такива, които осигуряват електролити, като костен бульон, вода с електролити, 100% плодов или зеленчуков сок и смутита“, завършва Джулия казва Зумпано.