Храни за силен имунитет през студените месеци

Има много методи за поддържане на здравето по време на сезона на настинките и грипа, включително избор на определени храни.

Въпреки че няма храна, която да предотврати или излекува инфекции или болести, консумирането на определени храни може да помогне за поддържане на силна имунна система в студения и грипен сезон

Ето няколко имуностимуланта, които можете да добавите към ежедневния си начин на хранене, според д-р Никол Сафиър, която е медицински сътрудник на американския гигант FoxNews.

Защо имунитетът ни е уязвим през есента?

Сезонните промени носят повече от обикновена смяна на температурата – те могат да повлияят на начина, по който тялото ви реагира на ежедневните стресови фактори. С понижаването на температурата хората са склонни да прекарват повече време на закрито, което увеличава излагането им на микроби в затворени пространства.

Въздухът става по-сух, което може да увреди лигавиците в носа и гърлото, което улеснява навлизането на вируси в тялото.

Освен това, намалената слънчева светлина през по-късите есенни дни може да понижи нивата на витамин D, който играе ключова роля за имунната функция.

Добавете към това умствените и емоционалните промени, които често идват с рутината преди връщане в училище, напрежението на работното място или планирането на почивката, и става ясно защо есента изисква малко допълнителна грижа за имунитета.

Въпреки че в началото на есента има много плодове и зеленчуци, настъпвайки по-сериозно в есента, изобилието намалява. Ако лятната консумация на храна не е била достатъчно балансирана или са провеждани рестриктивни диети, запасите от важни витамини и минерали (като Витамин С, А, Е, Цинк, Селен) може да са изчерпани.

Поради лошото време, хората са по-склонни да прекарват повече време у дома и да бъдат по-обездвижени. Липсата на движение влошава кръвообращението и лимфния поток, което е важно за ефективното разпределяне на имунните клетки в организма.

Съвети за укрепване на имунната ви система чрез сезонни промени

Въпреки че сезонните промени могат да ни направят по-податливи на инфекции, има практични стъпки, които можем да предприемем, за да засилим имунитета през цялата година.

Поддържайте балансирана диета

Диета, богата на плодове, зеленчуци, постни протеини и пълнозърнести храни, осигурява основни витамини и минерали. Витамин C, D и цинк са особено важни за имунната система. Включването на повече цитрусови плодове, листни зеленчуци, ядки и млечни продукти може да поддържа имунната ви система силна.

Поддържайте хидратация

Правилната хидратация помага за изхвърлянето на токсините, поддържа лигавиците влажни и подпомага цялостната имунна функция. Стремете се към поне 8 чаши вода на ден и помислете за топли билкови чайове през по-студените месеци, за да останете хидратирани.

Правете редовни упражнения

Физическата активност подобрява кръвообращението, насърчава производството на имунни клетки и помага за намаляване на нивата на стрес. Дори умерени упражнения като ходене, джогинг или йога могат да повлияят на имунното здраве.

Приоритизирайте съня

Качественият сън е жизненоважен за силна имунна система, тъй като тогава тялото се възстановява и произвежда клетки, борещи се с инфекциите. Стремете се към 7-9 часа сън на нощ, за да поддържате имунната си защита в най-добра форма.

Снимка: istockphoto.com

Намалете стреса

Хроничният стрес може да отслаби имунната система, така че намирането на начини за справяне със стреса е от съществено значение. Опитайте техники за релаксация като медитация, дълбоко дишане или прекарване на време с близки, за да подобрите психичното си здраве и имунитета.

Спазвайте добра хигиена

Мийте ръцете си редовно, покривайте устата и носа си, когато кихате или кашляте, и избягвайте да докосвате лицето си. Спазването на добра хигиена може да предотврати навлизането на микроби в тялото, намалявайки риска от инфекции.

Топ 5 храни за силен имунитет през студените месеци

С настъпването на есента има някои храни, които са доказано ефективни за засилване на имунитета, но и за цялостното здравословно състояние.

Червени чушки

„Една цяла, сурова, червена чушка съдържа повече от два пъти препоръчителната дневна доза витамин C. А витамин C е чудесен за нашата имунна система“, коментира д-р Никол Сафиър.

Освен това чушките съдържат висока доза Витамин А, който помага за поддържането на здрава кожа, участва в заздравяването на рани и стимулира растежа и активността на имунните клетки.

Боровинки

Диетолози и лекари описват боровинките като „суперхрана“ и „природен източник на енергия“.

„Що се отнася до всички плодове и зеленчуци, боровинките имат едно от най-високите количества на антиоксиданти. Освен това са нискокалорични”, потвърждава д-р Сафиър. Тези дребни, но изключително полезни плодове, подпомагат сърдечното здраве, подобряват мозъчната функция и могат да регулират нивата на кръвната захар.

Цитрусови плодове

Цитрусовите плодове, като портокали и лимони осигуряват голямо количество витамини. Само че лекарите предупреждават, че цитрусите имат по-високо съдържание на захар, така че хората с диабет трябва да бъдат внимателни с количествата. Това важи особено за готовите сокове в хранителните вериги, които имат още повече захар.

„Най-добрият начин да увеличите приема на цитрусови плодове е да ги ядете сурови или да ги добавите към сок, богат на витамини. Може да направите комбинация със спанак, целина, куркума, джинджифил, лимон – всичко това е пълно с витамини”, споделят експертите по хранене.

Чесън

Никак не е изненадващо, че чесънът е една от най-добрите храни за имунната ви система. Освен суров и готов за директна консумация, може да го прибавяте в ястия, а също така да го комбинирате с други съставки, като куркума и джинджифил, за да дадете силен тласък на имунитета си.

Снимка: iStock

Няколко проучвания сочат, че екстрактът от отлежал чесън може значително да намали систоличното (горната граница) и диастоличното (долна граница) кръвно налягане, особено при хора с хипертония. Чесънът може да помогне за намаляване на общия холестерол и по-специално за намаляване на нивата на LDL (лошия холестерол).

Орехи

„Когато погледнете орехите, те изглеждат като малък мини мозък. Държа ги със себе си в кабинета си в болницата. Те наистина имат огромни ползи, тъй като освен, че се стремим да поддържаме тялото си здраво, искаме същото и за мозъка”, коментира д-р Сафиър.

Орехите имат по-висока антиоксидантна активност от всяка друга обикновена ядка. Освен това са изключително полезни за здравето на червата, а тестове върху лабораторни мишки, показват, че може да намалят риска от някои видове рак, включително на гърдата, на простатата и на дебелото черво.