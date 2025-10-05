Защо боровинките може да са първата храна на бебето

Родителите често задават един и същ въпрос – с какво и как да захраня бебето си? Зърнени храни, банани, сладки картофи или нещо друго? Години наред съветите се променят. Сега учени предполагат, че боровинките може би заслужават място в този списък.

Ново проучване установява, че дневната доза боровинки, давана на бебета, облекчава симптомите на алергия и засилва имунитета, информира Earth, потвърждавайки минали изследвания при възрастни, които свързват плодовете с подобряване на мозъчната функция, здравето на червата и очите

Досега обаче никой не е тествал този плод стриктно върху кърмачета.

Може ли боровинките да са една от първите твърди храни за бебето

Изследователи от Университета на Колорадо Аншуц и Детската болница в Колорадо изследват дали храненето на бебета с боровинки като една от първите им твърди храни може да помогне за укрепване на имунната система, намаляване на симптомите на алергия и подпомагане на здравословното развитие на червата.

Учените разработват двойно контролирано проучване. В него участват шестдесет и едно бебета на възраст между 5 и 12 месеца. Някои получават боровинков прах всеки ден – около 10 грама, еквивалент на около 60 грама пресни боровинки, смесен в пюрета или кърма.

Други получават прах без боровинки, наред с обичайното им хранене. Родителите смесват праха с нормална храна и не променят нищо друго в рутината.

Снимка: iStock

Изследователите събират проби от изпражнения и кръв, за да проследят промените в чревните бактерии на кърмачетата, биомаркерите на имунната система и резултатите, свързани с алергиите. Те също така проследяват растежа на бебетата и общите хранителни навици.

Връзката на боровинките с алергиите

В края на проучването групата бебета, консумираща боровинки, показва по-малко алергични симптоми, особено респираторни. Маркерите за възпаление също се променят. Молекула, свързана с астма и алергии, спада.

Учените също така наблюдават намалено възпаление, по-силен имунен отговор и положителни промени в чревната микробиота, които се считат за полезни за имунната им система. А това предполага, че боровинките могат да поддържат по-здравословна връзка между микробиома и имунитета.

„За родителите, които започват да отбиват бебетата си, е изключително трудно да намерят солидни, подкрепени с изследвания съвети за това какви храни да въведат“, казва д-р Минхуа Танг.

„Това проучване предлага реални данни за това как специфична храна като боровинките може да подобри здравето на вашето бебе.“

Как боровинките защитават бебетата?

Боровинките дължат голяма част от силата си на антоцианините, пигментите, които им придават тъмносин цвят. Тези съединения защитават чревната лигавица, намаляват възпалението и потискат вредните бактерии.

Снимка: Canva

Те също така влияят върху имунните клетки, като потискат сигналите, водещи до алергии, и засилват тези, водещи до изграждане на толерантност. С прости думи, те помагат на имунната система да се научи кога да остане спокойна.

Чревните бактерии при кърмачетата също се променят. Предполага се, че боровинките тласкат чревните общности в посоки, които поддържат по-спокойна имунна активност, намаляват ненужното възпаление, насърчават толерантността и евентуално намаляват вероятността от ранно развитие на алергии при кърмачета.

Боровинките подпомагат здравето в дългосрочен план

„Изследването подкрепя идеята, че боровинките са не само безопасни за кърмачетата, но и предлагат значими ползи за здравето“, допълва още Минхуа Танг.

„Само няколко боровинки на ден биха могли да променят нещата в подкрепа на дългосрочното здраве. Ние разглеждаме ранното детство като критичен прозорец на възможностите и това, което въвеждаме през това време, може да има трайни последици, докато децата растат.“

Трябва ли родителите да дават боровинки на бебетата веднага

Екипът подчертава, че това е ранно проучване. Следващата стъпка в тестовете е обхващане на повече бебета, по-дълго проследяване и използване на пресни боровинки вместо боровинки на прах.

Засега семействата могат да въведат боровинките безопасно, след като бебетата започнат да ядат твърди храни. Пасирани за най-малките. Намачкани за по-големите бебета и малките деца, за да избегнете задавяне.

Препоръките са боровинките да бъдат комбинирани с други богати на хранителни вещества първи храни като леща, овес или пюрирани зеленчуци.

Захранване и рискове от алергии

Алергичните състояния се увеличават в световен мащаб. Екземата, хранителните алергии и астмата често се появяват в детството и могат да продължат в зряла възраст.

Учените все повече вярват, че храненето в ранна възраст играе роля или в увеличаването, или в намаляването на тези рискове.

Кърменето остава златният стандарт, но след като започне захранването с твърди храни, изборът може да има значение повече от всякога. Боровинките се присъединяват към списък с храни, тествани за способността им да тренират имунната система през този уязвим период.

Здравните агенции насърчават въвеждането на голямо разнообразие от плодове, зеленчуци и зърнени храни около шест месеца. Родителите обаче често се колебаят, особено с храни, за които се страхуват, че могат да предизвикат алергии.

Изследвания като това помагат за намаляване на несигурността. Те предполагат, че някои храни не само предотвратяват вредата, но могат активно да помогнат за предпазване от алергии, когато се предлагат в ранна възраст.