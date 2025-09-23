Какво ни казва плачът на бебето и защо „майчиният инстинкт“ е мит

В тъмното се чува едва приглушено хлипанe, последвано от рязко, пронизително стенание. За всеки родител това е сигнал за незабавна реакция. Но за какво – глад, болка, самота или просто дискомфорт?

Поколения наред се налага схващането, че разбирането на този първичен език е въпрос на интуиция, „майчин инстинкт“, който позволява на майката да предвиди нуждите на детето си.

Обществото често подсилва тази идея, създавайки елитен клас от „супер родители”, които сякаш знаят всичко и карат много други да се чувстват неадекватни и виновни, когато не могат веднага да разчетат посланието на детето си.

Провал за изкуствения интелект

Международен екип по биоакустика поставя автоматични записващи устройства в стаите на 24 бебета, записвайки ги непрекъснато в продължение на два дни на различни възрасти през първите им четири месеца от живота.

3600 часа аудио запис с почти 40 000 „срички“ на плач се анализират с помощта с машинно обучение. Родителите внимателно описват успокояващото действие – хранене, смяна на пелена или гушкане.

След това тези хиляди плачове са анализирани, в опит да се идентифицира причината. Ако има отчетлив „плач от глад“ или „плач от дискомфорт“, изкуственият интелект би трябвало да може да го открие, пише medicalexpress.

Резултатът е категоричен провал. Процентът на успех на изкуствения интелект е само 36%. Експериментът е повторен с хора слушатели – родителите и случайни лица. Те не се справят по-добре, като постигат едва 35%.



Оказва се, че плачът за храна не се различава надеждно от плач на дискомфорт.

Това не означава, че родителите не могат да разберат от какво се нуждае бебето им. Просто означава, че самият плач е сигнал, който родителите декодират на основа на познанията си върху контекста – „Минаха три часа от последното хранене”, „Тази пелена е пълна“ и т.н.

Какво всъщност показва плачът на бебето?

Изследването откроява две надеждно кодирани послания.

Идентичност на бебето – всеки плач има характерен основен тон, определен от размера на ларинкса и гласните връзки, което позволява на родителите да разпознаят собственото си дете. При кърмачета обаче няма разлика между момчета и момичета, възрастните просто проектират представите си за мъжки и женски гласове.

Снимка: iStock

Ниво на дистрес – това е най-важното послание, кодирано в плача, и то се предава не толкова чрез височина или сила на звука, колкото чрез качество, което наричаме „акустична грапавост“. Викът на обикновен дискомфорт, например от това, че е малко студено след баня, е относително хармоничен и мелодичен.

Гласните струни вибрират по равномерен, стабилен начин. Но викът на истинска болка, записан по време на рутинни ваксинации, е драстично различен. Той става хаотичен, груб и дразнещ. Това е така, защото стресът от болка кара бебето да прокарва повече въздух през гласните си струни, карайки ги да вибрират.

Как бащите се справят добре, колкото майките

И така, кой е най-добър в декодирането на тези сложни сигнали? Широко разпространеният мит за „майчиния инстинкт“ предполага, че майките са биологично програмирани за тази задача. Анализът изчерпателно опровергава това.

В едно от ключовите проучвания майки и бащи тестват способността да разпознават плача на собственото си бебе сред други бебета. Авторите не откриват абсолютно никаква разлика в представянето на двамата родители. Най-важният фактор е времето, прекарано с бебето. Бащите, които прекарват повече време с бебетата си, са също толкова умели, колкото и майките.

Способността за декодиране на плач не е вродена, а се усвоява. Това е потвърдено след проба с хора, които не са родители. Оказва се, че възрастни без деца могат да се научат да разпознават гласа на конкретно бебе, след като го чуят за по-малко от 60 секунди.

Снимка: iStock

Тези с предишен опит в грижите за деца, като гледане на деца или отглеждане на по-малки братя и сестри, са значително по-добри в разпознаването на болезнените викове на бебето, отколкото тези без такъв опит.

Как мозъкът се адаптира?

Детският плач активира комплексна мрежа – слухови центрове, зони за емпатия, огледални неврони и области за емоционална регулация. Опитът пренастройва тези връзки: при родители се наблюдава по-силно включване на региони, свързани с планиране и действие, докато при хора без опит доминира суровата емоционална реакция, показват тестове с ЯМР. Индивидуалната емпатия, а не полът се оказват решаващи.

Защо темата с плача на бебето е важна

Непрестанният плач – особено при колики, които засягат до 25% от кърмачетата – е сред водещите причини за стрес, безсъние и чувство за провал у родителите. Това изтощение в най-лошия случай може да бъде спусък за синдрома на разклатеното бебе, трагична и предотвратима форма на насилие.

Осъзнаването, че не сте „длъжни“ да разбирате плача по слух, сваля тежестта на вината. Задачата е практична: преценете контекста, оценете грапавостта на звука и търсете решения. И най-важното – грижата е колективно усилие. Ако нощният писък стане непоносим, най-научно обоснованата реакция е да потърсите помощ.