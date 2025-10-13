Когато се разболеем от грип, често се чудим кои лекарства наистина помагат и как да облекчим симптомите бързо и ефективно.

Разбирането на правилното лечение на грипа е ключово за бързо възстановяване и избягване на усложнения, пишат здравните експерти от Health direct.

Защо антибиотиците не помагат при грип

Грипът е вирусно заболяване, антибиотиците действат само срещу бактериални инфекции и са напълно неефективни срещу вируси.

Снимка: Canva

Лекарят ви няма да предпише антибиотик за грип, освен ако не подозира, че се е развила вторична бактериална инфекция. Това е често срещана грешка, която води до неоправдана употреба на антибиотици и развитие на резистентност.

Лекарства за облекчаване на симптомите на грип

Парацетамол и ибупрофен – първа линия на защита

При повишена температура, главоболие, мускулни болки и болки в гърлото най-често се препоръчват парацетамол и ибупрофен. Тези лекарства можете да закупите свободно от аптека или магазин.

Парацетамол действа като блокира сигналите в мозъка, които контролират болката и температурата. Може да се използва безопасно по време на бременност и кърмене. Важно е да не превишавате препоръчаната доза, възрастните не трябва да приемат повече от 8 таблетки по 500 mg дневно. Предозирането може да причини тежко и необратимо увреждане на черния дроб.

Ибупрофен е нестероидно противовъзпалително средство, което намалява възпалението, болката и температурата. Има обаче някои рискове, може да причини стомашни язви, болки в корема и повишено кръвно налягане. Не се препоръчва при бременност, чернодробни и бъбречни заболявания, язва или сърдечни проблеми.

Снимка: Canva

Деконгестанти за запушен нос

Когато носът ви е запушен и трудно дишате, деконгестантите могат да помогнат. Те действат като намаляват подуването на кръвоносните съдове в носа, което улеснява дишането. Налични са под формата на таблетки или назални спрейове.

Не използвайте интраназални деконгестанти повече от 5 последователни дни. Избягвайте ги, ако сте в първия триместър на бременност или имате тежко сърдечно заболяване или неконтролирана хипертония.

Антихистамини и назални спрейове

Антихистамините блокират действието на хистамина – вещество, което причинява хрема, кихането и сълзящи очи. Въпреки че сами по себе си не са много ефективни при простуда и грип, комбинацията им с деконгестанти може значително да облекчи симптомите.

Назални спрейове с ипратропиум намаляват производството на секрети в носа и помагат при обилна хрема и кихане. Страничните ефекти обикновено са леки, кървене от носа, сухота или главоболие.

Антивирусни лекарства, кога са подходящи?

Ако ви бъде диагностициран грип и отговаряте на определени критерии, лекарят може да ви предпише антивирусни лекарства. Те работят като предотвратяват размножаването и разпространението на вируса в клетките.

Снимка: Canva

Антивирусните лекарства са най-ефективни, когато започнете да ги приемате в рамките на първите 48 часа след появата на симптомите. При Ковид антивирусните трябва да се започнат в рамките на 5 дни от началото на симптомите.

Не всеки със грип се нуждае от антивирусно лечение. Тези лекарства се препоръчват най-вече на хора с повишен риск от тежко протичане на заболяването. Вашият лекар ще прецени дали са подходящи за вас.

Комбинирани продукти – внимание с дозировката

На пазара има много комбинирани продукти за настинка и грип, които съдържат различен микс от лекарства. Някои са специално формулирани за нощна употреба и съдържат съставки, които причиняват сънливост.

Преди да започнете да приемате комбиниран продукт, обсъдете с фармацевта или лекаря си. Внимавайте да не приемате два продукта, които съдържат едни и същи съставки, например парацетамол, за да избегнете предозиране.

Кога да потърсите лекар

Трябва да се свържете с лекар, ако:

Снимка: Canva

Симптомите ви не се подобряват или се влошават.

Имате друго сериозно здравословно състояние, което може да се влоши.

Сте тествани положително за грип или Ковид.

При деца, ако болката или температурата продължават повече от 48 часа.

Профилактиката е най-добрата алтернатива

Предотвратяването на заболяването винаги е по-добро от лечението. Ваксинирайте се срещу грип, практикувайте добра хигиена на ръцете и спазвайте социална дистанция, когато е необходимо.

Някои хранителни добавки като цинк могат да помогнат за облекчаване на кашлицата и хремата, ако ги приемате всеки ден и започнете в рамките на 24 часа от началото на заболяването. Има и данни, че пробиотиците, съдържащи Lactobacillus casei, могат да съкратят продължителността на симптомите.

Лечението на грипа изисква разумен подход и правилен избор на лекарства. Помнете, че грипът е вирусно заболяване, при което антибиотиците не помагат.

Парацетамолът и ибупрофенът остават основни средства за контрол на симптомите, а деконгестантите и антихистамините могат да облекчат дискомфорта. Антивирусните лекарства са опция при диагностициран грип, но само при своевременно започване и при подходящи показания.

Винаги следвайте съветите на вашия лекар или фармацевт и не секолебайте да потърсите медицинска помощ при влошаване на симптомите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.