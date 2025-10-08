Всеки може да се разболее от настинка или грип, но когато страдате от улцерозен колит (УК), рискът е значително по-висок. Възпалителните чревни заболявания като болестта на Крон и улцерозният колит могат да нарушат способността на имунната система да ви защитава, което води до повишен риск от инфекции като настинка или грип, обяснява д-р Асад Рахман, гастроентеролог от Cleveland Clinic във Флорида, цитиран от Еvery Day Health.

Много хора с улцерозен колит боледуват от грип всяка година. В едно проучване на над 1,6 млн души с възпалителни чревни заболявания, грипът е най-честото заболяване, което може да се предотврати с ваксина и което причинява сериозна инфекция.

Снимка: Canva

Освен влиянието на самото заболяване, медикаментите за лечение на УК също могат да увеличат риска от инфекции. „Някои лекарства за улцерозен колит, като стероиди или биологични препарати, успокояват имунната система, за да не реагира прекалено, но това също затруднява организма да се бори с микроби като вируси на настинка или грип", казва д-р Андрю Дам, гастроентеролог от Pomona Valley Hospital Medical Center в Калифорния.

Добрата новина е, че имате много възможности за предотвратяване и лечение на неприятна настинка или грип при улцерозен колит. Ето седем ключови факта, които трябва да знаете.

Честото миене на ръце предотвратява настинка и грип

Повечето хора се заразяват с вирус на настинка или грип чрез вдишване на капчици от кашлица или кихане на друг човек, или като докоснат предмет, който има вирус върху себе си, и след това докоснат устата, очите или носа си. Но когато миете ръцете си със сапун и вода поне 20 секунди, премахвате всички микроби, които са там.

Снимка: Canva

„Винаги препоръчвам редовно миене на ръце, избягване на докосване на очите или носа и избягване на хапане на нокти или поставяне на пръсти в устата", казва д-р Джил Гайдос, гастроентеролог от Yale Medicine в Кънектикът, която също съветва да стоите далеч от хора, които са болни.

Можете да използвате дезинфектант за ръце в краен случай, но той не действа върху всички микроби и не е толкова ефективен при мазни или видимо замърсени ръце. Д-р Дам препоръчва носене на маска на места със струпване на много хора, често почистване на повърхности като телефони и клавиатури и подкрепа на имунната система с добро хранене и сън.

При симптоми на настинка или грип уведомете гастроентеролога си незабавно

Ако забележите обичайните симптоми на грип или настинка, уведомете гастроентеролога си веднага. „Тъй като имунната ви система не е толкова силна, обикновеният грип може да се превърне в по-голям проблем", казва Дам. Грипът може да причини симптоми като:

Треска

Втрисане

Болно гърло

Кашлица

Запушен или хрема

Болки в тялото

Главоболие

Чувство на изтощение

Настинката може да причини подобни симптоми, но обикновено са по-леки и имат по-нисък риск от усложнения в сравнение с грипа.

Снимка: Canva

„Съветвам пациентите си да ме информират, ако развият вирусна инфекция", казва д-р Рахман. При двете заболявания, като потърсите помощ рано, можете да предотвратите усложнения.

Гастроентерологът ви може да ви каже да спрете временно медикаментите

Ако имате лека настинка, гастроентерологът ви вероятно няма да коригира лечението на УК. Но при по-сериозни инфекции имунната ви система може да се нуждае от почивка от потискащите УК медикаменти.

„В някои случаи може да се наложи временно да спрем имуносупресивните им медикаменти, особено по време на активна инфекция, хоспитализация или усложнения от бактериална суперинфекция", казва Рахман.

Може да имате по-висок риск от усложнения при настинка и грип

Тъй като улцерозен колит кара имунната система да функционира неправилно, а лечението включва намаляване на способността ви да се борите с инфекции, вирусът може да причини повече щети на тялото ви, ако имате това състояние. „Пациентите с УК са с повишен риск от хоспитализация поради грип заради тяхното имунокомпрометирано и имунно-дисрегулирано състояние", казва Рахман.

Снимка: Canva

Честите усложнения от грип могат да включват синусни и ушни инфекции, пневмония и възпаление на сърцето, мозъка или мускулите. В екстремни случаи грипът може да доведе до органна недостатъчност и животозастрашаваща реакция, наречена сепсис. Той може също да влоши други състояния като астма и сърдечни заболявания.

Възрастните с улцерозен колит над 65 и повече години имат още по-висок риск от усложнения заради възрастта си, особено от грип, уточнява д-р Гайдос.

Нуждаете се от ваксина срещу грип всяка година, но не и от назален спрей

Най-добрият начин да се предпазите от грип е да се ваксинирате всяка година. Гайдос препоръчва по-възрастните хора да получат ваксина срещу грип с висока доза през сезона на грипа. „Но всеки с УК трябва да получава годишна ваксина срещу грип", казва тя.

Някои ваксини срещу грип, като назалният спрей, съдържат жив грипен вирус и не са най-добрият избор за хора с улцерозен колит. „Пациентите с УК, особено тези, които са имуносупресирани, трябва да получат ваксина срещу грип под формата на инжекция, която съдържа части от комбинация от грипни вирусове, които не са живи", казва Гайдос.

Снимка: Canva

Нуждаете се от ваксина срещу грип всяка година, защото тя губи ефективността си с времето. Грипните вируси, които циркулират във вашата общност, също се променят всяка година, а експертите по инфекциозни болести постоянно актуализират ваксината, за да се борят с грипа, докато той мутира. Така че, като се ваксинирате всяка година (идеално през септември), ще имате най-добър шанс да предотвратите грип и неговите усложнения.

Настинката и грипът може да не причиняват обостряне на улцерозен колит, но все пак трябва да внимавате

Някои изследвания предполагат, че вирусите, особено варицелата, хепатит C и човешкият папиломен вирус (HPV), биха могли да предизвикат обостряне на УК при някои хора. „Но инфекциите с настинка или грип не причиняват обостряне на УК", казва Гайдос.

Някои хора спират приемането на медикаментите си заулцерозен колит, докато са болни от настинка или грип, но жизненоважно е да се консултирате с вашия лекар, преди да направите това, казва Гайдос. „Това обикновено е ненужно и може да доведе до влошаване на симптомите на УК."

Снимка: Canva

Ако имате настинка или грип, Дам препоръчва да си почивате добре. „Поддържайте се хидратирани с вода, бульон или чай и яжте лесно смилаеми храни, за да не стресирате червата си", препоръчва специалиста.

Както антивирусните лекарства, така и домашните средства могат да подобрят симптомите на настинка и грип

Повечето инфекции от настинка и грип изчезват сами, но може да ви бъдат предложени антивирусни медикаменти като осетамивир за лечение на грип.

„Препоръчвам много течности, почивка и след това справяне с други симптоми (кашлица, задръстване, болно гърло) с безрецептурни лекарства за настинка и грип", казва Гайдос. Тя също предлага горещ чай с мед, за да помогне за облекчаване на болното гърло.

Предпочитаните домашни средства на Дам за настинка и грип при улцерозен колит са консумирането на топли течности за комфорт, използването на овлажнител на въздух за по-лесно дишане и консумацияна храни, които са деликатни за стомаха, като ориз, банани, ябълков сос и препечени филийки. Избягвайте нестероидни противовъзпалителни лекарства, като ибупрофен, освен ако лекарят ви не каже, че е добре, защото те могат да дразнят червата, казва Дам. „Оставете тялото си да си почине, лечението изисква много енергия", казва той.

Снимка: Canva

Когато имате улцерозен колит, носите по-висок риск от разболяване от настинка или грип и от развитие на усложнения от тях.

Можете да помогнете за предотвратяване на настинка и грип, като миете ръцете си често, носите маска на многолюдни места, избягвате хора, за които знаете, че са болни, и се ваксинирате срещу грип всяка година.

Ако имате настинка или грип, може да бъдете лекувани с антивирусни медикаменти, но можете също да облекчите симптомите с домашни средства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.