Обикновената настинка е вирусна инфекция, която се разпространява при директен контакт със заразен човек. Вирусът може да се предаде и чрез малки капчици във въздуха, освободени при кихане, кашляне или издухване на носа.

Вирусите на настинката могат да оцелеят на повърхности в продължение на няколко часа, поради което е възможно да се заразите, като докоснете заразена повърхност и след това се докоснете до очите, устата или носа си.

Типичните симптоми на настинка включват хрема, запушен нос, кихане, болно гърло, кашлица и главоболие. Обикновено симптомите продължават от три до седем дни, понякога до две седмици.

Снимка: Canva

Добрата новина е, че поддържането на добра лична хигиена, включително честото миене на ръцете в продължение на поне 20 секунди всеки път, може да помогне за предотвратяване разпространението на микробите.

Въпреки че няма доказано лечение на настинката, съществуват начини за облекчаване на симптомите. Ето четири средства, които могат да помогнат, според Sharecare.

Използвайте овлажнител на въздуха

Овлажнителят няма да излекува настинката ви, но ако имате запушен нос, може да ви улесни дишането. Той помага да се поддържат овлажнени лигавиците в носната кухина. Препоръчително е да поддържате влажността в стаята си между 30 и 50 процента.

Важно е обаче да имате предвид, че макар овлажнителят да бъде полезен инструмент за генериране на влага, той може също да разпространява микроби и плесен във въздуха, ако не го изплаквате и почиствате редовно с препарат за съдове и топла вода. Поддържането на чист овлажнител е особено важно за хора с алергии или астма.

Снимка: Canva

Горещият душ също може временно да помогне благодарение на влагата, която генерира в затворено пространство.

Гаргара със солена вода

Когато слузта се стича към гърлото, известно още като постназална секреция, може да се появи болно гърло, но гаргарата със солена вода може да осигури временно облекчение.

Опитайте да разбъркате 1/4 до 1/2 чаена лъжичка трапезна сол в 100-200 мл топла вода и след това гаргарирайте. Макар това да не лекува основната инфекция, е малко вероятно да бъде вредно.

Пийте много вода

Въпреки че поддържането на хидратация не намалява продължителността на симптомите на настинка, може да ги облекчи. Пиенето на достатъчно вода може да разреди секрецията в гърлото и да поддържа баланса на телесните течности. Правилната хидратация е особено важна, ако усещате начало на повищване на телесната температура. Всеки път, когато се изпотявате е важно да възстановите изгубените течности. Освен вода, топлите напитки като чай или супа също могат да помогнат за облекчаване на запушването на носа.

Снимка: Canva

Индивидуалните нужди варират в зависимост от нивото на физическа активност, времето, условията на околната среда и приеманите медикаменти.

Безрецептурни медикаменти

За съжаление няма доказан медикамент, който да излекува обикновената настинка. Понякога обаче деконгестанти за нос или антихистаминови лекарства могат да помогнат при хрема и кихането. Някои болкоуспокояващи могат да облекчат дискомфорта, свързан с главоболие или болно гърло, а определени лекарства за потискане на кашлицата биха могли да помогнат за контролиране на краткотрайната кашлица.

Важно е да намерите това, което действа за вас. Внимателно прочетете етикетите на продуктите и приемайте медикаменти само според указанията. Консултирайте се с вашия лекар, ако имате притеснения относно конкретни лекарства. Свържете се с лекаря си и ако симптомите на настинката не се подобрят или се влошат след три до пет дни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.