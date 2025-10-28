Студеното време идва с цяла армия от вируси, настинки, грип и множество други инфекции, които се разпространяват лесно в обществения транспорт и от малките деца.

Лекарите в Европа вече отчитат увеличение на сезонните заболявания. Добавете към това и предизвикателствата за менталното здраве, които зимата носи. Как можем да избегнем сезона на вирусите и да останем здрави, ето какво съветват общопрактикуващите лекари, цитирани от The Guardian.

1. Грижете се за здравето си

„Зимата е предизвикателно време за здравето и организма,“ споделя д-р Бабак Ашрафи, лекар в Лондон. „Къси дни, студен въздух и много време, прекарано на закрито с други хора и техните микроби. Моят съвет е да мислите за здравето като за стол на три крака: сън, хранене и движение. Ако един крак се разклати, цялата конструкция ще се преобърне.“

„Хората често се питат дали има нещо, което могат да вземат, или нещо различно, което могат да направят, за да останат здрави през зимата,“ добавя д-р Хелън Солсбъри, лекар в Оксфорд. „Всъщност става въпрос за правене на същите неща, които правите през останалата част от годината: упражнения, сън, здравословно хранене и да се опитате да не консумирате твърде много алкохол.“

2. Ваксинирайте се, ако имате такава възможност

Препоръката е да се възползвате от противогрипните ваксини. Ваксината срещу грип е безплатна за хора над 65 години, хора с дългосрочни здравословни проблеми (като астма или диабет), бременни жени и деца в определени възрастови групи.

„Критериите за бустерната доза срещу „Ковид“ се променят всяка година в зависимост от правителствените насоки, но принципът е същият: защита на най-уязвимите“, обяснява д-р Ашрафи. „Ако не отговаряте на условията, бих казал, че си струва да платите за частна ваксина срещу грип.“

3. Практикувайте основна хигиена в пиковия сезон на вирусите

Винаги помнете основите, особено когато има повече микроби в циркулация, съветва д-р Фари Ахмад, лекар в Чешър: „Мийте ръцете си, ако сте били в контакт с някого или когато ядете храна. Маските все още са налични и понякога могат да помогнат да спрете разпространението на микроби към други и от други към вас.“

4. Избирайте внимателно хранителните добавки

Лекарите са единодушни, че е полезно да приемате добавка с витамин D. „Между октомври и април британското слънце просто не е достатъчно силно, за да може кожата ни да го произвежда, а той е от решаващо значение за имунната функция и здравето на костите,“ казва д-р Ашрафи. „Всеки трябва да обмисли прием на 10 микрограма дневно. Мултивитамините не са вредни, но не са заместител на здравословното хранене. Тези, които бих казал, че можете да пропуснете, са имуностимулаторите с фантастична опаковка, но малко научна обосновка.“

Има ограничени доказателства, че приемането на добавки с витамин C е полезно, обяснява д-р Солсбъри: „Направени са много проучвания, за да се разбере дали витамин C прави разлика в това, колко вероятно е да хванете настинка или колко бързо можете да се справите с нея. Има някои доказателства, че приемането му прави симптомите леко по-леки и маргинално по-кратки по продължителност, но освен ако не страдате от дефицит, приемането на добавка вероятно не прави голяма разлика.“

5. Хранете се с мисъл за имунитета

„Мислете за храната като за гориво и защита,“ казва д-р Ашрафи. „Избирайте храни, които ви поддържат енергични и подкрепят имунната ви система. Протеинът от яйца, риба, месо, бобови растения и ядки е от съществено значение за възстановяването. Ярките плодове и зеленчуци са пълни с антиоксиданти и витамини, които се борят с инфекциите. Сложните въглехидрати като овесени ядки, кафяв ориз и сладки картофи освобождават енергия бавно, избягвайки спадовете в кръвната захар, които ви правят вяли. И не забравяйте здравословните мазнини като зехтин, авокадо и мазна риба , те са чудесни за сърдечното и мозъчното здраве.“

6. Най-добрите начини за справяне със симптомите на настинка и грип

Всъщност няма много неща, които можете да направите за лечение на зимните вируси: „Повечето са причинени от вируси и нямаме специфични лекарства, за да ги накараме да изчезнат - можем да лекуваме симптомите, но не и причината,“ казва д-р Солсбъри. Д-р Ашрафи предлага най-добрият начин да ги преодолеете е чрез хидратация, почивка и управление на симптомите. При настинка той препоръчва парацетамол или ибупрофен за понижаване на треската и облекчаване на болките, мед и лимон за успокояване на болното гърло и промивки с морска вода или инхалации с пара за отпушване на синусите“.

Грипът може да бъде по-екстремен, добавя той. „Ако имате мускулни болки, треска и изтощение, приемете, че това е грип и си дайте правилно време за възстановяване. Повечето хора се чувстват по-добре след седмица, но не бързайте да се връщате на работа, ако все още не сте добре. Само ще го удължите.“

„Наистина лошото гърло е една от характеристиките на настоящия вариант на „Ковид“, така че помислете да направите тест,“ съветва д-р Солсбъри.

7. Посетете лекар, ако симптомите продължават или имате задух

„Повечето настинки и грип ще преминат сами,“ казва д-р Солсбъри. „Ако получавате много силен задух, тогава вашият лекар трябва да знае за това.“

„Ако кашлицата ви продължава повече от три седмици, или ако изкашляте кръв, мъчите се да дишате или се чувствате общо зле с болки в гърдите или висока температура, посетете лекар,“ съветва д-р Ашрафи.

8. Имайте добре снабден медицински шкаф

Уверете се, че медицинският ви шкаф е снабден с парацетамол, ибупрофен и всичко необходимо, ако настинете или усетите първи симптоми на грип, съветват лекарите.

„Има назални спрейове, някои от които осигуряват гелово покритие вътре в носа, а други го изплакват,“ казва д-р Солсбъри. „Има някои доказателства, че ако използвате тези през зимата, особено когато сте били в компанията на някой, който явно има вирус, това може да намали шансовете ви да получите този вирус.“

9. Грижете се и за менталното здраве

Зимата може да засегне настроението,казва д-р Ашрафи. „Трикът е да изградите структура и радост във вашите дни. Излизайте навън всеки ден, дори за 10 минути на дневна светлина. И се опитайте да поддържате режима си на сън стабилен, прекалено много сън всъщност може да ви направи по-уморени.“

10. Дайте приоритет на социализирането

Самотата може да бъде огромен фактор за зимната депресия, казва д-р Солсбъри. „Всичко е свързано с връзките с други хора,“ съветва д-р Ашрафи. „Опитайте се да участвате в събития във вашата общност и се грижете за съседите си. Прекарването на повече време с хора или мисленето какво можете да направите за другите наистина може да помогне на менталното ви здраве.“

11. Но не разпространявайте вирусите

Покривайте устата си, когато кашляте или, още по-добре, останете у дома, ако сте болни. „Ако имате настинка или грип, внимавайте да не го предадете на други хора,“ казва д-р Солсбъри. „По-вероятно е да получите тези неща, ако сте на претъпкани места с много хора, които кашлят, защото така се предават. Добре прилепналата маска ще намали шанса ви да получите или предадете вируси.“

12. Движете тялото си

Може да има по-малко желание за упражнения през зимата, казва д-р Ахмад, но е важно да го включите в рутината си. „Правете нещо, което обичате: танци, зумба, колоездене, каквото и да е, което ви харесва. Ако имате проблеми с времето и излизането навън, има ли нещо, което можете да правите на закрито? Можете ли да преминете към плуване през зимата и да оставите бягането за лятото?“

13. Не прекалявайте с алкохола

По време на празничния сезон доста лесно е да придобиете навика да пиете твърде много алкохол, според д-р Солсбъри. „Помислете за нискоалкохолните или безалкохолните алтернативи. Промяната през последните няколко години е невероятна с това, което има на пазара.“

Ако все пак прекалите, рискувате да се изтощите, казва д-р Солсбъри: „Алкохолът и недоспиването ще ви направят по-склонни към инфекция.“

14. Създайте зимни здравни ритуали

„Аз съм голям привърженик на рутината с гъвкавост,“ казва д-р Ашрафи. „Започвам деня със светлина, дори и да е изкуствена, и енергична разходка до фитнеса за тренировка преди работа. Грижа се да приготвя нещо цветно вечер, като супи и яхнии. Държа витамин D до четката си за зъби, така че да не забравя да го вземам. Също така си позволявам почивка. Зимата не е време за крайности; става въпрос за това да сте добри към тялото си и да слушате какво му трябва.“

Да сотанем здрави през сезона на грипа не изисква радикални промени, а последователност в основните навици, качествен сън, балансирано хранене, редовно движение и грижа за менталното здраве. Ваксините, добавките с витамин D и добрата хигиена са вашите най-надеждни съюзници срещу сезонните инфекции. Помнете, че здравето е баланс, а не перфекционизъм, дори лекарите си позволяват понякога мързеливи уикенди и шоколад.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.