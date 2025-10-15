С настъпването на есента идва и сезонът на настинки и грипни инфекции. Въпреки че за повечето хора тези заболявания са неприятни, но не и опасни, те могат да имат сериозни последици за други членове на общността.

„Почти неизбежно е всеки от нас да влезе в контакт с поне един от честите респираторни вируси през сезона на настинки и грип", споделя д-р Андрю Флеминг, началник на секцията по инфекциозни заболявания и имунология в Медицинския център на Нюйоркския университет, цитиран от huffpost.

Снимка: Canva

„Добре поддържаната имунна система може да спре тези вируси, преди да се развие инфекция", допълва лекарят.

Най-честите грешки в сезона на грипа и как да ги избегнем

1. Пренебрегване на почивката

Една от основните грешки е да се опитваме да „преборим" симптомите и да продължим с обичайния си ритъм. Имунната система се нуждае от значителна енергия, за да се бори с инфекцията, а липсата на сън сериозно компрометира способността ѝ да го прави.

Изследванията показват, че хората, които спят под седем часа на нощ, имат почти три пъти по-висок риск да се разболеят от настинка в сравнение с тези, които спят осем или повече часа. Недостатъчната почивка не само отслабва борбата с активна инфекция, но и ни прави по-податливи на заболяване.

2. Излизане на публични места, когато сте болни

„Една от най-големите грешки, които може да направите, е да не останете вкъщи, когато сте болни", предупреждава д-р Майкъл Ричардсон, специалист по семейна медицина. Излизането за работа, в магазина или на социални събирания, докато знаете, че сте болни, излага цялата общност на риск от заразяване.

Снимка: Canva

Ако имате висока температура, кашлица, хрема, болки в тялото или болно гърло, останете вкъщи, освен ако не е абсолютно необходимо да излезете. Особено важно е да се болните деца да си останат вкъщи, те могат да се върнат на училище едва 24 часа след като температурата спадне.

3. Забравяне да миете ръцете си

Микробите се разпространяват изключително лесно от повърхности към ръце и оттам към лицето.

Миенето на ръцете е един от най-добрите начини да избегнете заболяване. Винаги мийте ръцете си преди хранене и след като сте били навън и сте се докосвали до различни предмети.

4. Пренебрегване на храненето и хидратацията

Лошото хранене и дехидратацията работят против вас. Тялото се нуждае от витамини, минерали и достатъчно течности, за да може ефективно да се защити. Приоритизирайте здравословното хранене с изобилие от хранителни вещества, укрепващи имунитета, като витамин C.

Снимка: Canva

Особено важно е да пиете достатъчно вода и да се храните добре, когато се чувствате болни. Редовната консумация на големи количества алкохол потиска имунната система и ни прави по-податливи на респираторни вируси.

5. Често докосване на лицето

Вирусите навлизат в организма през лигавиците на очите, носа и устата, а ръцете са основният начин да стигнат дотам. Макар докосването на лицето да е трудна за преодоляване навик, опитайте се поне да намалите честотата.

6. Игнориране на основния етикет при кашляне и кихане

Най-простите действия могат да бъдат наистина ефективни. Покривайте устата си при кашлица със сгъвката на лакътя си, дори и да не сте сигурни, че сте болни. Мийте ръцете си и издухайте в кърпичка носа си. Изхвърляйте използваните кърпички веднага.

Снимка: Canva

У дома дезинфекцирайте повърхностите често, за да намалите риска от разпространение на микроби към близките си.

7. Пропускане на ваксинации

Ваксинацията е най-добрият начин да предотвратите грипа или да направите инфекцията по-лека. Препоръчителното време за ваксина срещу грип е септември или октомври. Ваксината също може да помогне за намаляване на продължителността на заболяването.

Възрастните се насърчават да получат и актуалната „Ковид“ ваксина, тъй като „Ковид“ все още може да бъде изтощителен, особено за хора с предхождащи заболявания като астма.

8. Пренебрегване на маските и хигиената, когато излизате

Ако наистина трябва да излезете, докато сте болни, носете маска, за да намалите риска от предаване на инфекция на други. Хората с отслабена имунна система може да обмислят да носят маска на обществени места по време на сезона на настинки и грип.

Снимка: Canva

Не посещавайте възрастни хора, ако сте болни. Ако нямате друг избор, поне носете маска, избягвайте прегръдки и целувки и опитайте се да прекарвате време на добре проветриви места.

9. Непосещаване на лекар, когато сте болни

Ако температурата продължава повече от три дни, ако имате затруднено дишане или хронични заболявания, които биха могли да се влошат от вирусна инфекция, потърсете медицинска помощ по-рано, а не по-късно.

Съществуват медикаменти за лечение на грип и „Ковид“, които работят най-добре, когато се приемат в ранния стадий на заболяването. Те са най-ефективни за хора с потисната имунна система или с хронични заболявания, но могат да съкратят продължителността на заболяването за всеки.

Грижата за собственото здраве през сезона на настинки и грип не е само въпрос на лична защита, но и отговорност към обществото. Никога не знаем колко сериозно може да бъде засегнат друг човек от вируса. Практикуването на внимание през този сезон е признак на загриженост за благополучието на другите. Следвайки тези препоръки, вие защитавате не само себе си, но и цялата общност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.