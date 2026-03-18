Когато бъбреците не функционират правилно, отпадните продукти се натрупват в кръвта, включително тези от храната. Диета при бъбречни заболявания не може напълно да излекува бъбреците, но може значително да забави прогресията на болестта и да предпази от допълнителни увреждания.

Експертите от Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания на САЩ (NIDDK) препоръчват специален хранителен режим, известен като бъбречна диета, който помага за управление на заболяването на всеки стадий.

Какво представлява диетата при бъбречни заболявания?

Хранене при бъбречна недостатъчност варира в зависимост от стадия на заболяването. Хората с хронично бъбречно заболяване в по-напреднали стадии имат различни ограничения от тези в ранните етапи.

Според медицинските проучвания, пациентите с бъбречни проблеми обикновено трябва да ограничат следните хранителни вещества:

Натрий (основен компонент на солта) - под 2.3 грама дневно

Калий - да се регулира приемът за поддържане на нормални серумни нива

Фосфор - да се коригира приемът за нормални нива на серумния фосфат

Протеини - ограниченията зависят от стадия на бъбречното заболяване

Тъй като бъбречните заболявания са тясно свързани със сърдечно здраве и бъбреци, най-добре е да се комбинират тези избори с диета, полезна за сърцето - богата на пресни растителни храни и с ниско съдържание на наситени мазнини.

20-те най-добри храни за здрави бъбреци

1. Карфиол като заместител на картофи

Карфиолът предоставя множество хранителни вещества, включително витамин К, фолат и фибри. Той също съдържа антиоксиданти и противовъзпалителни съединения.

Хранителна стойност (½ чаша варен карфиол без сол):

Натрий: 9.3 mg

Калий: 88 mg

Фосфор: 20 mg

Протеини: 1 g

Можете да използвате пюре от карфиол вместо картофи за гарнир с ниско съдържание на калий.

2. Боровинки за бъбречно здраве

Горски плодове за бъбречно здраве са отличен избор. Боровинките са богати на хранителни вещества и антиоксиданти, известни като антоцианини, които могат да защитят от сърдечни заболявания, диабет и други болести.

Хранителна стойност (1 чаша пресни боровинки):

Натрий: 1.5 mg

Калий: 114 mg

Фосфор: 18 mg

Протеини: 1 g

3. Морски бас

Морският бас предоставя висококачествени протеини от яйчен белтък и здравословни мазнини, наречени омега-3. Омега-3 мастните киселини могат да помогнат за профилактика на бъбреците и да подобрят здравето при хронични заболявания.

Хранителна стойност (85 g готвен морски бас):

Натрий: 74 mg

Калий: 279 mg

Фосфор: 211 mg

Протеини: 20 g

Важно: NIDDK препоръчва малки порции месо или риба, тъй като високите нива на протеини могат да натоварят допълнително бъбреците. Една порция е 2-3 унции - размер на тесте карти.

4. Червени грозде

Червените грозде са добър източник на антиоксиданти, наречени флавоноиди, които могат да намалят възпалението и да защитят от сърдечни заболявания и диабет.

Хранителна стойност (½ чаша):

Натрий: 1.5 mg

Калий: 144 mg

Фосфор: 15 mg

Протеини: 0.5 g

5. Яйчен белтък

Протеини от яйчен белтък предоставят висококачествен, подходящ за бъбреците източник на протеини с ниско съдържание на фосфор. Яйчените белтъци могат да са по-добър избор от цели яйца за хранене при бъбречна недостатъчност, тъй като жълтъците са богати на фосфор.

Хранителна стойност (2 големи сурови яйчени белтъка):

Натрий: 110 mg

Калий: 108 mg

Фосфор: 10 mg

Протеини: 7 g

6. Чесън

Чесънът предоставя вкусна алтернатива на солта, добавяйки аромат към ястията, като същевременно предлага хранителни ползи. Той е добър източник на манган и витамин B6, а също така съдържа серни съединения с противовъзпалителни свойства.

7. Елда

Елдата е пълнозърнест продукт с ниско съдържание на калий. Тя съдържа и витамини от В-комплекса, магнезий, желязо и фибри. Освен това е безглутенова, което я прави подходяща за хора с целиакия.

8. Зехтин и бъбреци

Зехтинът е здравословен източник на витамин Е и предимно ненаситени мазнини. Той е без фосфор, което го прави подходяща опция за храни за здрави бъбреци.

Повечето мазнини в зехтина са олеинова киселина, която има противовъзпалителни свойства. Освен това мононенаситените мазнини са по-стабилни при високи температури, което прави зехтина здравословен избор за готвене.

9. Булгур

Булгурът е пълнозърнест пшеничен продукт и алтернатива, подходяща за бъбреците, на други пълнозърнести храни, които са по-богати на калий и фосфор.

10. Зеле

Зелето принадлежи към семейството на кръстоцветните зеленчуци и предоставя витамини, минерали и антиоксидантни съединения. Според проучване от 2021 г., зелето съдържа биоактивни съединения, които могат да помогнат за управление на кръвната захар и намаляване на риска от бъбречни и чернодробни увреждания.

11. Пилешко месо без кожа

Пилешко гърди без кожа има по-малко мазнини от пилешко месо с кожа. NIDDK препоръчва на хората с бъбречни заболявания да ограничат порциите месо и риба до 2-3 унции.

12. Чушки

Чушките са богати на витамини А и С и други антиоксиданти, но с ниско съдържание на калий. Тези хранителни вещества са важни за имунната функция, която е тясно свързана с бъбречните заболявания.

13. Лук

Намаляването на солта може да бъде предизвикателство, но лукът е един от начините да се осигури вкус без натрий към ястията за бъбречна диета. Соте лук с чесън, зехтин и билки може да добави аромат, без да се компрометира бъбречното здраве.

14. Рукола

Руколата е ароматен и богат на хранителни вещества зеленчук с ниско съдържание на калий, което я прави добър избор за салати и гарнитури, подходящи за бъбреците.

15. Макадамия

Много ядки са богати на фосфор. В зависимост от стадия на бъбречното заболяване, може да изберете да ядете ядки или да ги ограничите. Ако изберете ядки, макадамията е по-ниска на калий и фосфор от фъстъците или бадемите.

16. Репички

Репичките са хрупкави зеленчуци, които са хранителни добавки към диета при бъбречни заболявания. Те са много ниски на калий и фосфор, но съдържат други важни хранителни вещества като фолат и витамин С.

17. Ряпа

Ряпата е кореноплодно зеленчук, който предоставя фибри, витамини С и В6 и манган. Ряпата може да се пече или вари и да се пасира за здравословен гарнир, подходящ за бъбречна диета.

18. Ананас

Ананасът може да бъде сладко лакомство за хора с бъбречни заболявания. Той е по-нисък на фосфор, калий и натрий от портокали, банани или киви. Ананасът е и добър източник на фибри и витамин С.

19. Червени боровинки

Червените боровинки съдържат фитонутриенти, наречени проантоцианидини от тип А. Това са антиоксиданти, които могат да предотвратят инфекции на пикочните пътища, като намалят нивата на бактериите в урината.

Има тесни връзки между инфекциите на пикочните пътища (ИПП) и бъбречните инфекции, като ИПП може да доведе до бъбречни усложнения.

20. Шийтаке гъби

Гъбите шийтаке са вкусна съставка, която може да се използва като растителен заместител на месото. Те са подходящи за хора с бъбречни заболявания, които следват растителна диета.

Шийтаке гъбите са по-ниски на калий, натрий и фосфор от гъбите портобело и бели гъби, което ги прави добър избор за бъбречна диета.

Как да направим бъбреците по-силни?

Националната фондация за бъбречни заболявания препоръчва следното за поддържане на здрави бъбреци:

Контрол на кръвното налягане чрез диета

Поддържане на идеални нива на кръвната захар

Избягване на прекалено много протеини

Намаляване на приема на сол

Избягване на нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС)

Често задавани въпроси

1.Каква е най-добрата напитка за здрави бъбреци?

Водата е най-добрият вариант, тъй като изплаква бъбреците без да добавя калий или фосфор. Несладен сок от червени боровинки също е добра опция поради антиоксидантите.

2. Кои храни са вредни за бъбреците?

Храни, които трябва да избягвате при бъбречни заболявания, са главно тези с високо съдържание на натрий, фосфор или и двете:

Преработени храни или готови ястия с добавена сол

Консервирани храни с добавена сол

Големи порции протеинови храни

Алкохол

Колбаси

Диетата при бъбречни заболявания изисква внимателно управление на приема на фосфор, сол и калий. На определени стадии може да е необходимо и ограничаване на калий и фосфор и протеините. Тъй като хранителните нужди и ограничения се променят по време на развитието на заболяването, най-добре е да се консултирате с лекар или регистриран диетолог преди да направите каквито и да било диетични промени.

Подходящите опции включват пилешко месо, шийтаке гъби, червени боровинки, макадамия и широка гама от други вкусни и хранителни храни, които помагат за профилактика на бъбреците и забавяне прогресията на заболяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

