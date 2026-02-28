Бъбреците филтрират около 200 литра кръв дневно и въпреки това повечето хора не им обръщат внимание, докато не е твърде късно.

Хроничното бъбречно заболяване засяга над 850 млн. души в света, а голяма част от случаите са напълно предотвратими. Здравето на бъбреците зависи в много по-голяма степен от ежедневните ни навици, отколкото от гените.

Ето кои са най-честите рискове и какво можете да направите, за да ги избегнете.

Внимавайте с болкоуспокояващите

НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства) като ибупрофен и напроксен са сред най-употребяваните лекарства без рецепта и сред най-опасните за бъбреците при продължителна употреба. Влиянието на НСПВС върху бъбречната функция е добре документирано: прекомерната употреба намалява кръвоснабдяването на бъбреците и може да доведе до трайно увреждане.

Снимка: Canva

Аналогично, дългосрочната употреба на инхибитори на протонната помпа (ИПП) предписвани при язва или киселинен рефлукс е свързана с повишен риск от хронично бъбречно заболяване. Специалистите препоръчват тези медикаменти да се приемат само по лекарско предписание.

Антибиотиците и бъбречното увреждане – рискът, за който не се говори

Антибиотиците и бъбречното увреждане са свързани по-тясно, отколкото мнозина предполагат. Класове като пеницилини, сулфонамиди и цефалоспорини могат да причинят нефротоксичност дори при здрави хора. При хора с вече нарушена бъбречна функция рискът е значително по-висок. Самолечението с антибиотици е практика, от която здравните власти настоятелно призовават да се откажем.

Билкови добавки – природни, но не винаги безвредни

Рисковете от билковите добавки са сериозно подценени. За разлика от лекарствата, добавките не преминават задължителен контрол за безопасност преди да достигнат пазара. Някои от тях включително аристолохия, кратуна и вербена са директно свързани с бъбречно увреждане. При хора с хронично бъбречно заболяване добавките могат да влошат състоянието или да попречат на действието на предписани медикаменти. Консултацията с лекар преди прием на каквато и да е добавка е задължителна.

Снимка: Canva

Солта е невидимата заплаха за бъбреците

Диетата с ниско съдържание на сол е ключов фактор в превенцията на бъбречни заболявания. Излишният натрий повишава нивото на протеин в урината и е ранен маркер за бъбречно увреждане. Освен това солта допринася за високо кръвно налягане, което е водеща причина за бъбречна недостатъчност, и за образуването на камъни в бъбреците, болезнено и потенциално опасно усложнение.

Хидратация и камъни в бъбреците

Водата е най-евтиното "лекарство" за бъбреците. Хидратацията и бъбречните камъни са в пряка връзка: недостатъчният прием на течности концентрира урината и създава идеална среда за образуване на камъни и инфекции. Дори лека хронична дехидратация може да уврeди тъканите на бъбреците. Специалистите препоръчват между 4 и 6 чаши вода дневно при нормални условия, повече при горещо време или болест.

Снимка: Canva

Движението е щит срещу диабет и хипертония

Редовната физическа активност помага за контрол на диабета и неговото влияние върху бъбреците, както и на високото кръвно налягане и бъбречната недостатъчност са двете най-чести причини за хронично бъбречно заболяване. Препоръчително е натоварването да бъде постепенно: 30 до 60 минути умерена активност поне пет дни седмично. При наличие на хронични заболявания задължителна консултация с лекар.

Тютюнопушенето бавно задушава бъбреците

Отказът от тютюнопушене е едно от най-значимите неща, които можете да направите за бъбречното си здраве. Никотинът уврежда кръвоносните съдове и намалява притока на кръв към бъбреците. Освен това пушенето повишава риска от рак на бъбреците и може да намали ефективността на антихипертензивните медикаменти – с което хипертонията остава неконтролирана, а рискът от бъбречна недостатъчност нараства.

Контролирайте диабета и кръвното налягане

Влиянието на диабета върху бъбреците е добре изследвано – хроничната хипергликемия уврежда малките съдове в бъбречните гломерули. Редовното измерване на кръвната захар и стриктното спазване на терапията са жизненоважни. При високо кръвно налягане – ежедневното мониториране и приемането на предписаните лекарства без пропуски е от решаващо значение за забавяне на прогресията на бъбречното заболяване.

Снимка: Canva

Скринингът за бъбречни заболявания може да спаси живот

Скринингът за бъбречни заболявания е особено важен за хора с фамилна история на бъбречна недостатъчност, диабет, сърдечно-съдови заболявания или хипертония. Ранното откриване означава по-широки терапевтични възможности и в много случаи възможност за спиране на прогресията. Простите кръвни и уринни изследвания, препоръчани от личния лекар, могат да открият проблема години преди появата на симптоми.

Здравето на бъбреците не изисква скъпи терапии или радикални промени изисква информираност и последователност. Умерена употреба на медикаменти, достатъчен прием на вода, диета с ниско съдържание на сол, редовно движение и отказ от тютюнопушене са мерките, които специалистите определят като основа на ефективната превенция на бъбречни заболявания. А редовният скрининг е тихата застраховка, която може да направи разликата между ранно откритие и животозастрашаващо усложнение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

