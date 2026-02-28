Бъбреците филтрират около 200 литра кръв дневно и въпреки това повечето хора не им обръщат внимание, докато не е твърде късно. 

Хроничното бъбречно заболяване засяга над 850 млн. души в света, а голяма част от случаите са напълно предотвратими. Здравето на бъбреците зависи в много по-голяма степен от ежедневните ни навици, отколкото от гените. 

Ето кои са най-честите рискове и какво можете да направите, за да ги избегнете.

Внимавайте с болкоуспокояващите

НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства) като ибупрофен и напроксен са сред най-употребяваните лекарства без рецепта и сред най-опасните за бъбреците при продължителна употреба. Влиянието на НСПВС върху бъбречната функция е добре документирано: прекомерната употреба намалява кръвоснабдяването на бъбреците и може да доведе до трайно увреждане.

Снимка: Canva

Аналогично, дългосрочната употреба на инхибитори на протонната помпа (ИПП) предписвани при язва или киселинен рефлукс е свързана с повишен риск от хронично бъбречно заболяване. Специалистите препоръчват тези медикаменти да се приемат само по лекарско предписание.

Антибиотиците и бъбречното увреждане – рискът, за който не се говори

Антибиотиците и бъбречното увреждане са свързани по-тясно, отколкото мнозина предполагат. Класове като пеницилини, сулфонамиди и цефалоспорини могат да причинят нефротоксичност дори при здрави хора. При хора с вече нарушена бъбречна функция рискът е значително по-висок. Самолечението с антибиотици е практика, от която здравните власти настоятелно призовават да се откажем.

Какви са симптомите на камъни в бъбреците?

Билкови добавки – природни, но не винаги безвредни

Рисковете от билковите добавки са сериозно подценени. За разлика от лекарствата, добавките не преминават задължителен контрол за безопасност преди да достигнат пазара. Някои от тях включително аристолохия, кратуна и вербена са директно свързани с бъбречно увреждане. При хора с хронично бъбречно заболяване добавките могат да влошат състоянието или да попречат на действието на предписани медикаменти. Консултацията с лекар преди прием на каквато и да е добавка е задължителна.

Снимка: Canva

Солта е невидимата заплаха за бъбреците

Диетата с ниско съдържание на сол е ключов фактор в превенцията на бъбречни заболявания. Излишният натрий повишава нивото на протеин в урината и е ранен маркер за бъбречно увреждане. Освен това солта допринася за високо кръвно налягане, което е водеща причина за бъбречна недостатъчност, и за образуването на камъни в бъбреците, болезнено и потенциално опасно усложнение.

Бъбреците имат нужда от грижи: Как да им помогнем?

Хидратация и камъни в бъбреците

Водата е най-евтиното "лекарство" за бъбреците. Хидратацията и бъбречните камъни са в пряка връзка: недостатъчният прием на течности концентрира урината и създава идеална среда за образуване на камъни и инфекции. Дори лека хронична дехидратация може да уврeди тъканите на бъбреците. Специалистите препоръчват между 4 и 6 чаши вода дневно при нормални условия, повече при горещо време или болест.

Снимка: Canva

Движението е щит срещу диабет и хипертония

Редовната физическа активност помага за контрол на диабета и неговото влияние върху бъбреците, както и на високото кръвно налягане и бъбречната недостатъчност са двете най-чести причини за хронично бъбречно заболяване. Препоръчително е натоварването да бъде постепенно: 30 до 60 минути умерена активност поне пет дни седмично. При наличие на хронични заболявания задължителна консултация с лекар.

Тютюнопушенето бавно задушава бъбреците

Отказът от тютюнопушене е едно от най-значимите неща, които можете да направите за бъбречното си здраве. Никотинът уврежда кръвоносните съдове и намалява притока на кръв към бъбреците. Освен това пушенето повишава риска от рак на бъбреците и може да намали ефективността на антихипертензивните медикаменти – с което хипертонията остава неконтролирана, а рискът от бъбречна недостатъчност нараства.

Контролирайте диабета и кръвното налягане

Влиянието на диабета върху бъбреците е добре изследвано – хроничната хипергликемия уврежда малките съдове в бъбречните гломерули. Редовното измерване на кръвната захар и стриктното спазване на терапията са жизненоважни. При високо кръвно налягане – ежедневното мониториране и приемането на предписаните лекарства без пропуски е от решаващо значение за забавяне на прогресията на бъбречното заболяване.

Снимка: Canva

Скринингът за бъбречни заболявания може да спаси живот

Скринингът за бъбречни заболявания е особено важен за хора с фамилна история на бъбречна недостатъчност, диабет, сърдечно-съдови заболявания или хипертония. Ранното откриване означава по-широки терапевтични възможности и в много случаи възможност за спиране на прогресията. Простите кръвни и уринни изследвания, препоръчани от личния лекар, могат да открият проблема години преди появата на симптоми.

Как да пазим бъбреците си здрави?

Здравето на бъбреците не изисква скъпи терапии или радикални промени изисква информираност и последователност. Умерена употреба на медикаменти, достатъчен прием на вода, диета с ниско съдържание на сол, редовно движение и отказ от тютюнопушене са мерките, които специалистите определят като основа на ефективната превенция на бъбречни заболявания. А редовният скрининг е тихата застраховка, която може да направи разликата между ранно откритие и животозастрашаващо усложнение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници

  1. WebMD. Начини да поддържате здравето на бъбреците си