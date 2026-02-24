Симптомите на камъни в бъбреците могат да варират в зависимост от размера на камъка. За повечето хора, отличителният признак е внезапната поява на мъчителна болка, разпространяваща се отстрани (хълбока) към слабините или вътрешната страна на бедрото, която се появява и изчезва на вълни. Това може да бъде съпроводено с болка по време на уриниране, постоянна нужда от уриниране, невъзможност за уриниране или кръв в урината.

Разберете как изглеждат симптомите на всеки от четирите стадия на преминаване на камъка, кога да потърсите спешна помощ и как лекарите диагностицират нефролитиазата.

Какво представляват камъните в бъбреците?

Снимка: Canva

Камъните в бъбреците (нефролитиаза) са твърди минерални отлагания, формиращи се в бъбреците. Размерът на камъка е от ключово значение, малките камъни (под 5 мм) обикновено преминават сами за 8 до 12 дни, докато по-големите (над 5 мм) изискват средно 22 и повече дни и нерядко се нуждаят от медицинска намеса. Камъните под 2 мм рядко предизвикват симптоми.

Според изследвания, около 86% от камъните в бъбреците преминават спонтанно без медицински процедури. При камъни над 6 мм тази вероятност спада до около 59%.

Четирите стадия на преминаване на камък от бъбреците

Медицинската наука описва четири стадия при изхвърлянето на камък:

Стадий 1: Камъкът се формира в бъбрека.

Стадий 2: Камъкът навлиза в уретера (тръбичката, свързваща бъбрека с пикочния мехур).

Стадий 3: Камъкът достига пикочния мехур.

Стадий 4: Камъкът преминава през уретрата и напуска тялото.

Снимка: iStock

Стадий 1: Симптоми при образуване на камъка в бъбрека

Мнозина нямат никакви оплаквания през този начален стадий — дори при камъни с размер до 15 мм. Камъните могат да останат в бъбреците с години без симптоми.

При някои пациенти обаче се появяват:

Тъпа или интензивна болка в кръста и хълбока (от двете страни на гръбначния стълб, там, където са бъбреците)

Епизоди на болка с продължителност 1 до 4 часа , наподобяващи мускулно обтягане

Тази болка се дължи на спазми на стените на бъбречното легенче (renal pelvis), зоната, където урината се събира преди да постъпи в уретера и където най-често се формират камъни.

Стадий 2: „Класическите" симптоми: Бъбречна колика и болка в слабините

Стадий 2 е моментът, в който повечето хора усещат т.нар. класически симптоми на камъни в бъбреците. Навлизането на камъка в уретера причинява пълно или частично запушване на пикочните пътища, което задейства:

Снимка: Canva

Основни симптоми:

Внезапна, силна бъбречна колика , болката в хълбока е централният симптом и е описвана от специалисти като една от най-интензивните болкови усещания изобщо

Болка в слабините и вътрешната страна на бедрото , т.нар. отразена болка, причинена от дразнене на спланхничните нерви на гръбначния стълб

При мъже: болка в тестисите

При жени: болка в лабиите

Съпътстващи симптоми:

Гадене и повръщане при бъбречна криза

Треска и втрисане (при наличие на инфекция)

Хематурия (кръв в урината) — урината може да изглежда розова, червена или кафява

Мътна или неприятно миришеща урина (при бъбречна инфекция)

Дизурия (болка при уриниране)

Изпотяване, безпокойство, побледняване

Важно: Острите пристъпи на болка продължават по 15 до 45 минути. Болката обикновено започва да намалява след 24 часа, но ако продължава повече от три дни е необходима медицинска намеса.

Стадий 3: Симптоми при запушване на пикочния мехур

Когато уретерален камък достигне пикочния мехур, болката може почти напълно да отшуми. Това облекчение обаче е временно. Ако камъкът заседне при входа на уретрата (шийката на мехура), се появяват:

Честа нужда за уриниране , понякога на всеки 5 до 10 минути

Слаба урина или намалено уриниране

Ретенция на урина , невъзможност за пълно изпразване на мехура

Кога да се обадите на 112?

Внезапната невъзможност за уриниране, съчетана с остра болка в долната част на корема, е медицинска спешност. Ако не се лекува своевременно, острата ретенция на урина може да доведе до увреждане на пикочния мехур, хронична бъбречна недостатъчност и инконтиненция.

Стадий 4: Изхвърляне на камъка от уретера и тялото

Финалният стадий е преминаването на камъка през уретрата. Процесът може да отнеме часове или дни. Лекарите нерядко предписват тамсулозин (Flomax) медикамент, отпускащ гладките мускули на уретрата, за да улесни изхвърлянето.

Симптомите включват:

Болка, обикновено значително по-слаба, отколкото в стадий 2

Болка при уриниране и незначително кървене

Остатъчна болка 1 до 2 дни след изхвърляне на камъка

Снимка: iStock

Практичен съвет: Специалистите препоръчват уриниране през ситце за чай, за да уловите камъка или фрагменти от него. Анализът на камъка в лаборатория помага да се установи причината за образуването му и как да се предотврати рецидив.

Как лекарите диагностицират нефролитиазата: STONE Score

Болката при камъни в бъбреците може да наподобява редица други сериозни заболявания. За предварителна оценка лекарите използват STONE score — система за прогнозиране на вероятността за бъбречен камък по скала от 0 до 13, базирана на пет фактора:

Пол (Sex): Статистиката показва, че мъжете са два пъти по-предразположени към образуване на камъни в бъбреците в сравнение с жените, поради което този демографски признак носи точки в скалата.

Начало и продължителност (Timing): Характерно за бъбречната криза е внезапната, остра и режеща болка, която се появява неочаквано и обикновено е с кратка давност преди потърсването на лекарска помощ.

Произход и раса (Origin): Клиничните проучвания установяват различна честота на заболяването при отделните популации (например по-висока честота при бялата раса), което се взема предвид при първоначалната оценка.

Гадене и повръщане (Nausea): Тези симптоми са почти неизменна част от клиничната картина. Силната болка активира вегетативната нервна система, което води до гадене в почти всеки случай на камъни в бъбреците.

Снимка: Canva

Наличие на еритроцити (Erythrocytes): Тъй като камъкът може да нарани лигавицата на пикочните пътища, наличието на кръв в урината (микроскопска или видима хематурия) е един от най-силните обективни показатели за диагнозата.

STONE score от 10 до 13 е силно предиктивен за камъни в бъбреците, с точност до 89,6%. Диагнозата се потвърждава с уринен анализ, ехография или КТ скенер на коремната кухина.

Разлика между симптоми при мъже и жени

При жените камъните в бъбреците са по-редки (естрогенът намалява минералната кристализация), но честотата нараства, особено при млади жени и тийнейджъри. Симптомите могат да наподобяват: менструални болки, извънматочна бременност, усукване на яйчник (спешност!), цистит или PCOS.

При мъжете рискът е по-висок, а изследванията показват, че летните горещини увеличават честотата на бъбречни колики — т.нар. „сезон на бъбречните камъни". Симптомите могат да наподобяват: простатит, епидидимит, усукване на тестис (спешност!) или доброкачествена хиперплазия на простатата.

Кога камъните в бъбреците протичат безсимптомно?

Множество хора носят камъни в бъбреците с години без да го знаят. Симптоми обикновено се появяват при камъни над 2 мм. „Тихите" камъни се намират случайно при образно изследване. Между 10% и 25% от асимптоматичните камъни стават симптоматични всяка година.

Ако камъкът е открит случайно и не причинява оплаквания, лекарят обикновено препоръчва ехографски контрол на всеки 6 до 12 месеца.

Снимка: Canva

Рискови фактори за камъни в бъбреците

Според специалистите по урология, следните фактори увеличават риска от развитие на нефролитиаза:

Хронично обезводняване — най-честата причина

Диета, богата на сол, червено месо, наситени мазнини и пълномаслени млечни продукти

Фамилна анамнеза за камъни в бъбреците

Затлъстяване

Висок прием на кофеин или алкохол

Прекомерен прием на витамини D и C

Липса на физическа активност

Тютюнопушене

Симптомите на камъни в бъбреците варират от липса на каквито и да е оплаквания до изтощителна бъбречна колика, изискваща спешна медицинска помощ. Ранното разпознаване на признаците, болка в хълбока, кръв в урината, гадене и промени в уринирането може да ускори диагнозата и лечението значително.

Ако изпитвате необяснима болка в кръста или хълбока, съчетана с промени в уринирането, потърсете лекар или поискайте насочване към уролог. При внезапна невъзможност за уриниране и силна болка в корема, незабавно се обадете на 112.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

