Хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) засяга над 10% от световното население (приблизително 850 милиона души), което го прави една от 10-те най-често срещани причини за смърт в световен мащаб и сериозна, нарастваща здравна криза.

В България броят на хората на диализно лечение нараства с над 3% всяка година, като често причината е една – липсата на ранни симптоми.

Бъбреците може да загубят по-голямата част от функцията си, без да усетите физическа болка или дискомфорт. Когато тялото най-накрая сигнализира, често вече е налице сериозно увреждане.

Защо здравето на бъбреците е важно

Бъбреците са жизненоважни органи, които изпълняват множество животоподдържащи функции. Те филтрират отпадъците и излишните течности от кръвта, помагат за регулиране на кръвното налягане, подпомагат производството на червени кръвни клетки и поддържат здрави кости и химичен баланс в тялото.

Снимка: Canva

Въпреки важността си, бъбречните заболявания често протичат тихо. Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) може да се развие без забележими симптоми в продължение на години, което означава, че много хора не знаят, че са засегнати, докато заболяването не напредне.



ХБЗ увеличава риска от сърдечно-съдови усложнения, намалява качеството на живот и в тежки случаи може да доведе до бъбречна недостатъчност, изискваща диализа или трансплантация.

В световен мащаб около 1 на всеки 10 души е засегнат от хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), което го прави сериозен проблем за общественото здраве. И все пак много случаи биха могли да бъдат предотвратени или забавени чрез ранно откриване и навременно лечение.

Простите кръвни и изследвания и даване на урина могат да идентифицират бъбречни проблеми рано, което позволява интервенции, които запазват бъбречната функция и намаляват дългосрочните усложнения.

Какви изследвания трябва да си направим за бъбреците

Основните кръвни изследвания, които показват функцията на бъбреците, са няколко лабораторни показателя, чрез които лекарите оценяват колко добре бъбреците филтрират кръвта.

1.Креатинин

Това е най-често използваният показател за оценка на бъбречната функция. Креатининът е отпаден продукт от мускулния метаболизъм, който нормално се изхвърля чрез бъбреците.

Повишени стойности могат да показват намалена бъбречна функция.

Използва се и за изчисляване на друг важен показател – eGFR.

2.eGFR (изчислена скорост на гломерулна филтрация)

Това е най-точният индикатор за реалната функция на бъбреците.

Снимка: Canva

Изчислява се на база:

Креатинин

Възраст

Пол

Понякога тегло

Показва колко милилитра кръв филтрират бъбреците за минута. Намалената стойност може да е признак на хронично бъбречно заболяване.

3.Урея

Уреята е отпаден продукт от разграждането на белтъците. Когато бъбреците не работят добре, нивото на уреята в кръвта се повишава. Показателят се разглежда заедно с креатинина.

4. Пикочна киселина

Бъбреците участват в изхвърлянето ѝ от организма. Повишените стойности могат да са свързани с:

Бъбречни проблеми

Подагра

Метаболитни нарушения

5. Електролити (натрий, калий, хлориди)

Бъбреците регулират електролитния баланс. При нарушена функция могат да се наблюдават:

Повишен калий

Промени в натрий и хлориди

Изследване на урина

Към кръвните изследвания почти винаги се добавя и изследване на урина (албумин/протеин в урината), което е много важно за ранно откриване на бъбречно увреждане.

Увеличава ли се броят на хората на хемодиализа в България

През последното десетилетие, както в световен мащаб, така и в България, се наблюдава постепенно увеличение на броя на хората, подложени на хемодиализа.

Според данни от Българското нефрологично дружество и различни публикации в медиите, цитирани от специализирани центрове по хемодиализа:

Над 3 000 души в България към момента са на диализно лечение – основно хемодиализа, но и перитонеална диализа.

От тях над 2 600 са на хемодиализа, по последни данни, разпространени от специалисти.

Броят на диализираните пациенти се увеличава с около 3–3.5% годишно, според по-стари анализи.

Снимка: Canva

Това може да изглежда като малък процент, но в дългосрочен план означава стотици нови пациенти всяка година.

Защо се увеличават случаите на диализа?

Най-честите причини са:

Застаряващо население – с възрастта рискът от бъбречна недостатъчност се увеличава.

Увеличена честота на диабет и хипертония – двете най-чести “скрити” заболявания, засягащи и бъбреците.

Късно диагностициране на Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) – много хора разбират за проблема чак когато вече се налага диализа.

Липса на навременна профилактика – бъбреците не болят, но изследванията на урина и креатинин могат да покажат проблеми още в ранен етап.

Системата за диализно лечение в България е добре развита, с над 70 центъра в страната, предлагащи безплатно лечение по линия на НЗОК.

Съвременната апаратура, обучен персонал и стандартите за безопасност гарантират качествена грижа.

Какво е важно да правим за здравето на бъбреците

Ранна диагностика – регулярни профилактични изследвания (урина, креатинин, урея)

Контрол на диабет и високо кръвно – те директно увреждат бъбреците

Здравословен начин на живот – балансирана диета и хидратация

Образователни кампании – хората трябва да знаят какво е ХБН и как се предотвратява

Бъбречните заболявания са сериозно предизвикателство за общественото здраве, като статистиката показва устойчив ръст на пациентите, нуждаещи се от диализа както в България, така и в световен мащаб.

Снимка: Canva

Единственият сигурен начин да се погрижим за здравето на бъбреците е чрез информираност и редовни прегледи и изследвания.

Не отлагайте здравето си за утре. Консултирайте се с Вашия лекар и си направете необходимите профилактични изследвания още днес, за да си осигурите спокойствие и качество на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

