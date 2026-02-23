Камъните в бъбреците са едно от най-болезнените урологични заболявания – и не са рядкост.

Тези с размер под 2,5 см често преминават сами през пикочните пътища без хирургическа намеса, но пиенето на много вода и някои домашни средства могат да направят процеса по-лесен и по-малко болезнен.

По-големите камъни обикновено се нуждаят от медицинско лечение, въпреки че природните лечения все още могат да помогнат за възстановяване под грижите на медицински специалист.

Кога е подходящо домашно лечение?

Камъните в бъбреците с размер под 2.5-3 мм (до около 4 мм) много често преминават сами през пикочните пътища без нужда от хирургическа намеса.

Снимка: Canva

Камъните с размер до около 6 мм също често преминават сами в рамките на до 6 седмици. При тях специалистите допускат наблюдение у дома, придружено с достатъчно хидратация и облекчаване на болката.

По-големите камъни обаче почти винаги изискват медицинска намеса. Ето защо, преди да разчитате само на домашни средства, е важно да се консултирате с лекар.

10 естествени средства при камъни в бъбреците

1. Вода

Ако ви е поставена диагноза камъни в бъбреците, стремете се да пиете от 12 до 16 чаши вода дневно. Пийте вода на редовни интервали през деня и колкото е възможно повече през нощта.

Пиенето на вода в този обем произвежда между 2,5 и 3 литра много светла урина. Това количество вода помага за по-бързото отделяне на камъка и предотвратява кристализацията на минерали, които могат да доведат до увеличаване на камъка.

2. Лимонов сок

Лимоновият сок съдържа цитрат (лимонена киселина), съединение, което прави урината по-киселинна и помага за предотвратяване образуването на най-често срещания вид камъни, наречени калциево-оксалатни камъни.

Проучване установява, че пиенето на 4 супени лъжици пресен лимонов сок два пъти дневно намалява риска от рецидив с повече от 50% при хора с анамнеза за камъни в бъбреците.

3. Ябълков оцет

Ябълковият оцет съдържа оцетна киселина, която може да промени рН баланса на урината и потенциално да предпазва срещу калциеви, пикочнокиселинни и цистинови камъни.

Снимка: Canva

Той е и богат на растителни полифеноли с противовъзпалителен ефект, което може да помогне при болка. Експертите препоръчват не повече от 2 супени лъжици дневно, добре разредени във вода. Прекомерната употреба може да доведе до загуба на калий и увреждане на зъбния емайл.

4. Сок от нар

Пиенето на сок от нар отдавна е изследвано като естествен метод за предотвратяване на камъни в бъбреците. Богат на антиоксиданти, нарът е известен с това, че намалява възпалението и предотвратява образуването на калциеви кристали.

Макар че не е ясно дали може да ускори отделянето или изхвърлянето на камък от бъбреците, той може да помогне за предотвратяване на по-нататъшна кристализация, която може да затрудни отделянето на камъка.

5. Сок от пшенична трева

Сокът от пшенична трева е богат на желязо, магнезий, хлорофил и растителни хранителни вещества. Поради високото си съдържание на танин, сокът от пшенична трева е естествен диуретик, който може да помогне за изхвърляне на камъни в бъбреците чрез увеличаване на отделянето на урина.

6. Сок от целина

Сокът от целина е известен с антиоксидантните и противовъзпалителните си свойства поради високото си съдържание на растителни флавоноиди.

Проучвания върху животни показват, че апигенинът, основният флавоноид в целината, може да помогне за разграждането на калциевите камъни и да улесни изхвърлянето им.

Целината е богат източник и на магнезий, което може да намали риска от повторна поява на камъни в бъбреците. Сокът от целина е за предпочитане пред прясната целина, тъй като осигурява по-висока концентрация на флавоноиди и магнезий на порция.

7. Коприва

Копривата, използвана като чай или хранителна добавка, може да е от полза при широк спектър от заболявания – от сърдечни заболявания до артрит. Често се използва и за лечение на заболявания на пикочните пътища, включително камъни в бъбреците.

Проучвания върху животни показват, че копривата не само блокира образуването на камъни, но и при по-високи концентрации може да помогне за разрушаването им.

Дози до 240 милиграма на ден са използвани безопасно, като страничните ефекти обикновено са леки (като диария и разстроен стомах).

8. Конски грам

Конският грам (Macrotyloma uniflorum) е бобово растение, често използвано за храна на коне, както и основен елемент в индийската кухня и аюрведичната медицина.

Използва се в натуропатичната медицина за понижаване на кръвната захар, но може също да помогне за лечение или предотвратяване на камъни в бъбреците.

Снимка: Canva

Някои лабораторни изследвания показват, че конският грам може да разгради или „разбие” по-малки калциеви камъни в бъбреците и може да действа по-добре от добавките с калиев цитрат, обикновено предписвани за предотвратяване на повторна поява на камъни в бъбреците.

Конският грам може да бъде намерен под формата на прах и като специална опакована смес.

9. Хелин

Хелинът е растение с дългогодишна история в медицинската употреба. Проучвания върху животни показват, че насърчава уринирането и предотвратява образуването на калциеви камъни. Други проучвания показват, че може да помогне за разграждането на цистинови камъни. Намира се онлайн и в магазини за хранителни добавки.

10. Чай от хибискус

Изследванията показват, че розелата, вид хибискус, може да помогне за разбиване на калциеви камъни в бъбреците и да увеличи секрецията на пикочна киселина, за да подпомогне отделянето на камъни от пикочна киселина.

Ако го използвате за медицински цели, купувайте само чайове, приготвени със семената на растението хибискус, а не от венчелистчетата.

Естествено облекчаване на болката в бъбреците

Бъбречните камъни могат да отнемат до 6 седмици, за да се изхвърлят сами. През това време могат да възникнат силни пристъпи на болка, известни като бъбречна колика, когато камъкът заседне в тръбата, свързваща бъбрека с пикочния мехур (уретера).

Снимка: iStock

Лекарства без рецепта се използват често за облекчаване на бъбречната колика, но и други естествени средства могат да помогнат, включително:

Топъл компрес върху гърба или корема – отпуска мускулите и подобрява кръвообращението

Дълбоко дишане и медитация – намаляват мускулното напрежение, което изостря болката

Лежане настрани с прибрани колене – може да облекчи болката и да улесни преминаването на камъка

Билкови чайове от босилек, копър, женско биле или куркума – някои проучвания ги свързват с облекчаване на бъбречната колика

Как да предотвратим камъните в бъбреците

Камъните в бъбреците се появяват, когато урината ви стане прекалено концентрирана с минерали, които се свързват помежду си. Ако имате анамнеза за камъни, трябва да избягвате неща, които насърчават пренасищането с тези минерали.

Препоръчва се:

Пийте минимум 2,5 л течности дневно – дехидратацията е основен рисков фактор

Ограничете храните, богати на оксалати, като спанак, цвекло, шоколад, ядки

Намалете приема на натрий до под 2300 мг на ден. Натрият в солта увеличава отделянето на калций в урината, което допринася за образуването на камъни в бъбреците.

Ограничете червеното месо – повишава нивата на пикочна киселина

Калциеви добавки: Освен ако не се нуждаете от калциеви добавки за остеопороза (намалена костна маса и костна минерална плътност) или някакво друго медицинско състояние, може би е най-добре да ги избягвате, тъй като те могат да увеличат риска от образуване на калциеви камъни.

Камъните в бъбреците могат да бъдат изключително болезнени, но природата предлага редица средства, които могат да подпомогнат и да намалят болката.

Важно е обаче да помните, че повечето данни идват от лабораторни или изследвания или изследвания върху животни – клиничните доказателства при хора все още са ограничени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

