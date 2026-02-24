Всяка година хиляди жени в България получават резултат от цитонамазка, който показва абнормални клетки на маточната шийка, много от тях не знаят какво означава това.

Зад медицинския термин цервикална интраепителна неоплазия (CIN), известна още като дисплазия на шийката на матката, се крие състояние, което не е рак, но при липса на лечение може да се превърне в такъв.

Протича без симптоми, открива се единствено чрез цитонамазка и в повечето случаи е напълно управляемо при навременна диагностика.

Какво е дисплазия на шийката на матката (CIN)?

Цервикалната интраепителна неоплазия представлява абнормален растеж на клетките по повърхността на шийката на матката. Важно е да се разбере, че CIN не е рак, но се счита за предракова промяна, тоест, ако не се лекува, с времето може да прогресира до рак на маточната шийка.

Снимка: Canva

Терминът „интраепителна" означава, че промените засягат само повърхностния клетъчен слой, без да навлизат в по-дълбоките тъкани. Именно затова ранното откриване е толкова важно, клетките все още не са инвазивни.

Трите степени на CIN

Специалистите класифицират цервикалната дисплазия в три степени, в зависимост от дела на засегнатата тъкан:

CIN 1 (ниска степен на дисплазия) – абнормални клетки обхващат около една трета от епитела. Много случаи се изчистват самостоятелно от имунната система.

CIN 2 (умерена дисплазия) – засегнати са между една трета и две трети от епителния слой. Изисква по-внимателно проследяване или лечение.

CIN 3 (висока степен на дисплазия, най-тежката форма) – абнормалните клетки обхващат повече от две трети от епитела. Лечението е наложително.

Основната причина: Човешкият папиломен вирус (HPV)

Водещата причина за цервикалната дисплазия е инфекцията с Човешкия папилома вирус (HPV). Световната здравна организация (СЗО) посочва, че само два щама, HPV16 и HPV18, отговарят за около 70% от всички случаи на рак на маточната шийка и предракови лезии.

HPV е изключително разпространен вирус. Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) сочат, че почти всички сексуално активни хора се заразяват с HPV в някакъв момент от живота си. Вирусът се предава чрез вагинален, анален или орален секс.

Рискови фактори за развитие на CIN

Според данни от медицинската литература, следните фактори увеличават риска:

Възраст – около 50% от HPV инфекциите засягат момичета и жени между 15 и 25 години

Тютюнопушене – отслабва локалния имунен отговор

Употреба на имуносупресивни лекарства

Незащитен секс и множество сексуални партньори

Сексуална активност преди 18-годишна възраст

Симптоми: Защо цитонамазката е единственият сигурен начин?

Едно от най-коварните неща при цервикалната неоплазия е, че тя протича без симптоми. Повечето жени не усещат абсолютно нищо. Именно затова редовното изследване за рак на маточната шийка чрез цитонамазка е животоспасяващо.

Единственият косвен симптом, за който трябва да сте внимателни, е кървенето след секс. Проучвания в областта на гинекологията сочат, че вагинално кървене след проникващ или орален секс може да е индикатор за наличие на CIN или HPV инфекция. Ако забележите подобно кървене, консултирайте се с лекар, особено ако не сте правили цитонамазка отскоро.

Диагностика на дисплазията на маточната шийка

Процесът на диагностика на изменения на маточната шийка протича на няколко етапа:

Цитонамазка (Пап тест) – рутинният скрининг, при който се взима проба от клетките на шийката на матката. При наличие на абнормални клетки лекарят предприема следващи стъпки. Колпоскопия – процедура, при която специалист преглежда шийката на матката с помощта на микроскоп. Може да открие лезии, израстъци, възпаления и кондиломи. Биопсия на маточната шийка – при необходимост се взима малко количество тъкан за лабораторен анализ. ДНК тест за HPV – при жени над 30 години тестването за HPV е официално признато от скрининговите насоки като метод за превенция на рак на маточната шийка.

Снимка: Canva

Лечение на CIN: Какви са вариантите?

Лечението зависи от степента на заболяването и индивидуалния профил на пациентката.

При CIN 1 лечение може да не е необходимо – инфекцията често се изчиства сама. Лекарят може да препоръча по-чести цитонамазки за проследяване.

При CIN 2 и CIN 3 се прилагат следните терапевтични подходи:

Конизация – хирургично отстраняване на конусовидна тъкан от шийката; използва се за диагностика и лечение едновременно

Криотерапия – замразяване и унищожаване на абнормалните клетки

Лазерна терапия (лазерна аблация) – разрушаване на абнормалните клетки с лазер

LEEP процедура (Loop Electrosurgical Excision Procedure) – отстраняване на абнормалната тъкан чрез тънка нагрята жица под електрически ток

Интересно направление в научните изследвания е ролята на Lactobacillus spp., пробиотичен микроорганизъм, чието по-ниско присъствие е свързано с по-слаба регресия на заболяването при 12- и 24-месечно проследяване, според публикувани проучвания.

Профилактика: Ваксината срещу HPV и редовният скрининг

Най-ефективните мерки за профилактика на рак на маточната шийка са:

Ваксина срещу HPV – препоръчва се за момичета и момчета преди навлизане в сексуална активност, но е ефективна и при по-възрастни

Редовна цитонамазка – на всеки 3 или 5 години, в зависимост от възрастта и резултатите

Използване на презервативи – намалява риска от HPV предаване

Отказ от тютюнопушене

Снимка: Freepik

Каква е прогнозата при CIN?

При ранно откриване и спазване на медицинските препоръки прогнозата е много добра. Лекарите имат ясни насоки за управление на абнормалните резултати от скрининга, наблюдение до активно лечение.

Ключово е да се помни, че предраковите клетки на маточната шийка не се превръщат в рак за дни. При редовен контрол и адекватно лечение жените с CIN водят пълноценен живот.

Снимка: OpenAI

Дисплазията на шийката на матката (CIN) е сериозно, но управляемо медицинско състояние. Причинено предимно от HPV, то протича без симптоми и може да бъде открито единствено чрез цитонамазка. Колкото по-рано се открие и лекува, толкова по-добри са шансовете за пълно възстановяване. Не отлагайте профилактичните си прегледи, те буквално могат да спасят живота ви.

Често задавани въпроси

1. Може ли да забременея след LEEP процедура?

Да, но е необходимо да изчакате около шест месеца за пълно възстановяване на шийката на матката. Процедурата крие малък риск от белези, но забременяването е напълно възможно в повечето случаи.

2.Заразна ли е CIN?

Не. Самата цервикална интраепителна неоплазия не е заразна. Причиняващият я вирус HPV обаче може да се предаде по полов път.

3.Как съм се заразила с HPV?

HPV се предава чрез вагинален, анален или орален секс. Вирусът може да бъде предаден дори без видими симптоми и дори ако сте имали само един сексуален партньор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

