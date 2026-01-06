Всяко вагинално кървене, което се появи година или повече след последната менструация, не е нормално и изисква незабавна медицинска оценка. Според експертите от Cleveland Clinic, постменопаузалното кървене засяга около 10% от жените над 55 годишна възраст и в някои случаи може да бъде ранен признак на сериозни здравословни състояния.

Въпреки че в повечето случаи кървенето след менопауза се дължи на доброкачествени причини, приблизително 10% от случаите са свързани с рак на ендометриума. Ето защо всяка жена, която забележи кървене, петна или дори розово-кафяво секретиране след менопаузата, трябва да се консултира с гинеколог.

Снимка: Canva

Какво представлява постменопаузалното кървене?

Постменопаузалното кървене е всяко вагинално кървене, което възниква след като менструалният цикъл е спрял за период от поне 12 месеца. Менопаузата настъпва средно около 51-годишна възраст, когато яйчниците спират да произвеждат яйцеклетки и нивата на естрогена значително намаляват.

Важно е да разберете, че след като сте влезли в менопауза, всяко кървене – дори и едва забележимо петно – не е нормално. Това включва:

Леко кървене или петна

Розово или кафяво секретиране

Обилно кървене, дори ако се случи само веднъж или два пъти

7-те най-чести причини за кървене след менопауза

Според медицинските изследвания, публикувани от водещи здравни институции, причините за постменопаузално вагинално кървене могат да бъдат разнообразни:

1. Вагинална атрофия (най-честата причина)

Ниските нива на естроген след менопаузата водят до изтъняване и изсушаване на вагиналната лигавица. Тази атрофия прави тъканите по-чувствителни и склонни към леко кървене или петна.

2. Хормонална заместителна терапия (ХЗТ)

Промените или спирането на хормоналната терапия могат да предизвикат слабо кървене след менопауза. Ако приемате ХЗТ и забележите кървене, обсъдете това с вашия лекар.

3. Полипи на матката

Полипите на матката са доброкачествени израстъци в маточната кухина, които могат да причинят неочаквано кървене. Те са чести при жени след менопаузата.

Снимка: Canva

4. Ендометриално хиперплазиране

Това състояние се характеризира с прекомерно задебеляване на маточната лигавица (ендометриума). В някои случаи хиперплазирането може да съдържа атипични клетки, което повишава риска от развитие на рак.

5. Фиброиди

Макар фиброидите (доброкачествени мускулни туморчета в матката) да са по-чести преди менопаузата, те все пак могат да причинят кървене след менопауза при някои жени.

6. Инфекции или възпаление

Цервицитът (възпаление на маточната шийка) или други вагинални инфекции могат да доведат до кървене. Тези състояния обикновено се лекуват успешно с антибиотици.

7. Рак на ендометриума или маточната шийка

Въпреки че е по-рядка причина, ракът на матката е сериозно заболяване, което при около 90% от пациентките се проявява с вагинално кървене. Ранното откриване значително подобрява прогнозата за лечение.

Кой е в риск от постменопаузално кървене?

Експертите подчертават, че всяка жена може да изпита вагинално кървене след менопауза, но някои рискови фактори увеличават вероятността от сериозни причини като рак или хиперплазия:

Наднормено тегло или затлъстяване

Тютюнопушене

Диабет или заболявания на щитовидната жена

Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ)

Късна менопауза (след 51-годишна възраст)

Снимка: Canva

Как се диагностицира причината за кървенето?

При посещение при гинеколог, лекарят ще проведе няколко изследвания, за да определи причините за кървене след менопауза:

Гинекологичен преглед – оценка на вагината и маточната шийка.

PAP тест – за проверка на клетъчни аномалии.

Трансвагинална ехография – образна диагностика на матката.

Ендометриална биопсия – вземане на проба от маточната лигавица за анализ.

Хистероскопия – визуализация на вътрешността на матката с тънка камера.

Вашият лекар също може да зададе въпроси относно медикаментите, които приемате, и здравната ви история.

Лечение на постменопаузалното кървене

Лечението зависи изцяло от установената причина:

Медикаментозно лечение:

Антибиотици при инфекции;

Естроген (крем, пръстен или таблетки) при вагинална атрофия;

Прогестин за лечение на ендометриално хиперплазиране.

Хирургично лечение:

Хистероскопия – за премахване на полипи;

Дилатация и кюретаж (D&C) – за отстраняване на маточната лигавица;

Хистеректомия – операция за премахване на матката при рак.

Снимка: Canva

Кога да потърсите спешна помощ?

Свържете се с вашия гинеколог незабавно, ако забележите:

Всякакво вагинално кървене повече от година след последната менструация.

Кървене повече от година след започване на хормонална терапия.

Обилно кървене със съсиреци.

Кървене, съпроводено с болка или дискомфорт.

Постменопаузалното кървене винаги изисква медицинска оценка, независимо дали е леко или обилно. Въпреки че в повечето случаи причините са доброкачествени, само специалист може да изключи сериозни състояния като рак на ендометриума.

Не отлагайте консултацията с вашия гинеколог – ранната диагностика е ключова за успешното лечение на всяко здравословно състояние, свързано с здравето на жената след менопауза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

