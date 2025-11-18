Тинктура от бабини зъби: Помага ли наистина на жените

Много от популярните днес хранителни добавки идват от растения, които се използват от древни времена. Едно от тях е тревистото растение бабини зъби, известно още като трибулус или гокшура.

В момента основно се продава под формата на тинктура, но в традиционната китайска медицина и индийската аюрведична медицина приложение намират както коренът, така и плодовете.

Растението носи ползи за здравето, включително намалена кръвна захар и холестерол, променени нива на хормоните и повишена сексуална функция и либидо.

Потенциални ползи за здравето

Има много изследвания върху бабини зъби, особено в областта на повишаване на нивата на тестостерон и засилване на либидото, пише специализираното издание healthline.

Извън тази област обаче изследвания върху хора за ползите за здравето не са много. Все пак има няколко доказани ползи.

Повишава либидото

Изследванията показват, че бабини зъби може да помогнат за повишаване на либидото при мъжете и жените. В проучване при мъже с намалено сексуално желание, приемът на 750–1500 мг дневно в продължение на 2 месеца повишава сексуалното желание със 79%.

Проучване с 45 жени в постменопауза с ниско либидо показва, че участничките, приемали добавката, имат значително повишено сексуално желание и възбуда, в сравнение с тези, които получават плацебо.

Има ползи за женското здраве

В аюрведичната медицина хората използват гокшура за подпомагане на женското здраве. Изследванията показват, че бабини зъби наистина може да имат ползи в тази област.

Снимка: iStock

Няколко проучвания при жени, преминаващи през менопауза, установяват, че приемът на добавката помага за намаляване на симптомите на менопаузата, като горещи вълни, нощно изпотяване, проблеми със съня, лошо настроение, раздразнителност, вагинална сухота и ниско либидо.

Растението помага също при със синдром на поликистозните яйчници – хормонално разстройство, което засяга до 10% от жените в световен мащаб.

Според ранни проучвания трибулус може да има положителен ефект при ракови заболявания, които са по-често срещани сред жените, като рак на гърдата и рак на яйчниците. Тестове в епруветка установяват, че екстрактът от растението потиска растежа и разпространението на туморните клетки.

Снимка: Canva

Може да помогне за понижаване на нивата на кръвната захар

Изследванията показват, че бабини зъби може да помогне за контролиране на нивата на кръвната захар. Растението блокира активността на ензими, които играят роля в разграждането на въглехидратите и улесняването им за усвояване.

12-седмично проучване при 98 жени с диабет тип 2 установява, че приемът на 1000 мг Tribulus дневно значително понижава нивата на кръвната захар на гладно. Освен това, жените, които приемат добавката имат значително по-ниски нива на триглицериди, холестерол и LDL (лош) холестерол.

Други потенциални ползи за здравето

Проучванията свързват бабини зъби с други ползи за здравето. Доказателствата за тях обаче са по-слаби или ограничени.

Може да намали възпалението чрез различни съединения, като трибулусамид.

Може да понижи кръвното налягане чрез инхибиране на различни ензими, които играят роля в свиването на кръвоносните съдове.

Може да осигури облекчаване на болката.

Може да лекува камъни в бъбреците, защото има диуретичен ефект.

Бабини зъби и тестостеронът при мъжете

Компаниите често предлагат бабини зъби като добавка за повишаване на тестостерона. Това се дължи до голяма степен на факта, че проучвания върху животни установяват, че консумацията на добавката значително повишава нивата на тестостерон при животните.

Изследванията върху хора обаче не подкрепят тази полза за здравето. В преглед на 11 проучвания изследователите не установяват, че тя повишава нивата на свободен или общ тестостерон на участниците.

Проучване при 180 мъже установява, че приемът на 1500 мг гокшура дневно не увеличава нивата на свободен или общ тестостерон. Въпреки това, тя помага за подобряване на сексуалната функция и облекчава еректилната дисфункция.

Дозировка и как се пие тинктура от бабини зъби

Дозировката на бабини зъби зависи от формата на продукта:

За чай се използва 1-2 чаени лъжички на чаша вода.

За тинктура обикновено се приемат 25-35 капки 3 пъти дневно, разтворени в течност.

За хранителни добавки в капсули дневната доза варира между 250 mg и 1500 mg, разпределена на няколко приема.

Винаги следвайте указанията на конкретния продукт и се консултирайте с лекар преди употреба, особено ако сте бременна, кърмите или имате хронични заболявания.

Минимални странични ефекти

Няколко проучвания съобщават за леки странични ефекти при употребата на бабини зъби. Сред тях са леки стомашни спазми или рефлукс, както нарушение на съдя. При жените може да се появи обилна менструация.