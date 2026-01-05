Представете си, че можете да балансирате хормоните си просто като ядете различни видове семена в определени дни от месеца. Звучи прекалено хубаво, за да е истина, нали? Това е точно описанието на редуването на семена (seed cycling), натуропатична практика, която набира все по-голяма популярност.

Методът, известен и като цикъл на семената, предлага да консумирате ленено и тиквено семе през първата половина на менструалния цикъл и слънчогледово и сусамово семе през втората половина, с цел балансиране на хормони като естроген и прогестерон.

Тези, които подкрепят подхода, твърдят, че той може да помогне при нередовен цикъл, синдром на поликистозните яйчници, безплодие и оплаквания при менопауза.

Но какво всъщност казва науката за този холистичен подход? Дали е медицински обоснован или не е базиран на научна основа?

Какво представлява цикълът на семената?

Редуване на семена е натуропатична практика, която предполага балансиране на хормоните чрез регулиране на естрогена през първата половина на менструалния цикъл и прогестерона през втората половина.

Снимка: Canva

Как се прилага методът?

Най-разпространеният подход инструктира жените да консумират:

Фоликуларна фаза (ден 1-14):

1 супена лъжица смляно ленено семе дневно

1 супена лъжица тиквено семе дневно

Лутеална фаза (ден 15-28):

1 супена лъжица слънчогледово семе дневно

1 супена лъжица сусамово семе дневно

За жени в менопауза или постменопауза без редовен цикъл, често се препоръчва използването на фазите на луната като ориентир - първият ден от цикъла съвпада с новолунието.

Какво твърдят привържениците?

Според защитниците на метода, различните семена съдържат специфични хранителни вещества, които могат да подкрепят хормоналното здраве:

Ленено семе (фоликуларна фаза)

Богато на фитоестрогени , които могат да имитират или подтиснат действието на естрогена

Съдържа омега-3 мастни киселини и фибри

Предполага се, че помага за модулиране на естрогенните нива

Тиквено семе (фоликуларна фаза)

Богат източник на цинк , който се счита за важен за производството на прогестерон

Съдържа фитоестрогени

Може да подобри инсулиновата регулация

Сусамово семе (лутеална фаза)

Съдържа лигнани (тип полифенол), които предполагаемо потискат прекомерното повишаване на естрогена

Богато на фитоестрогени за хормонален баланс

Слънчогледово семе (лутеална фаза)

Съдържа витамин Е , който се смята, че стимулира производството на прогестерон

Богато на полезни мазнини и антиоксиданти

Научната истина: Работи ли методът?

Какво казват изследванията?

Д-р Лорена Серано, гинеколог, обяснява че менструалният цикъл е като перфектно смазана верига от зъбни колела, в която участват много хормони. Тези вещества се произвеждат не само в яйчниците, но се отделят и от определени части на мозъка.

Снимка: iStock

Ограничените научни доказателства:

Според анализ, публикуван в научната литература, въпреки че семената имат висока хранителна стойност, включително есенциални мастни киселини, антиоксиданти и минерали, научните доказателства за специфичната ефективност на цикъла на семената все още остават ограничени.

Някои малки проучвания при жени са свързали консумацията на ленено семе с:

Подобрена регулярност на цикъла

Удължена лутеална фаза

Намалена болка по време на цикъла

Обаче, естроген-стимулиращите и подтискащите ефекти на лигнаните са относително слаби и са свързани предимно с антиракови свойства, а не с нормализиране на хормоналния баланс.

Експертното мнение

Джесика Шанд, натуропатичен нутриционист и автор на "The Hormone Balance Handbook", убедено подкрепя метода:

"Това е нещо, достъпно за всяка жена, и прославя лечебната сила на храната. Това е една от най-ефективните практики “храна-като-лекарство”, които въведох в диетата си."

От друга страна, д-р Серано е по-предпазлива: "Въпреки че нямаме специфични научни доказателства в подкрепа на ефективността на цикъла на семената, има много изследвания, които предполагат, че микронутриентите в семената са полезни за нашето здраве."

Потенциални ползи извън хормоналния баланс

Независимо от липсата на убедителни доказателства за хормонално балансиране, семената безспорно предлагат значителни хранителни ползи:

Хранителна стойност на семената:

Високо съдържание на омега-3 мастни киселини

Богати на фибри, протеини и минерали

Съдържат антиоксиданти с противовъзпалително действие

Полезни за сърдечно-съдовото здраве

Подпомагат храносмилателната система

Потенциални рискове и предпазни мерки

Семената могат да бъдат много силни храни, които не трябва да се консумират в излишък - те имат високо съдържание на фибри, така че пациенти с определени храносмилателни проблеми трябва да се консултират с лекаря си.

Снимка: Canva

Важни съображения:

Високото съдържание на фибри може да предизвика дискомфорт при някои хора

Възможни са алергични реакции

Взаимодействие с определени лекарства

Не заменя медицински консултации при сериозни хормонални нарушения

Растящият интерес към подобен подход отразява по-широката тенденция към естествени, холистични подходи за здраве, особено сред жени, търсещи алтернативи на конвенционалните медицински интервенции.

Цикълът на семената е обещаваща натурална стратегия, но с важни ограничения. Докато различните видове семена несъмнено предлагат ценни хранителни вещества и потенциални здравни ползи, научните доказателства за специфичното им въздействие върху хормоналния баланс остават ограничени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

