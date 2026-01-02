Наддаването на тегло при жените не е просто въпрос на менопауза, физическите промени, които водят до него, започват още в началото на зрялата възраст.
Новите съвети на експертите обясняват защо превенцията трябва да започне много преди 40-те.
Тревожната истина: Промените започват на 30
Напълняването при жените не е характерно само за средната възраст или менопаузата. Д-р Даниела Уртадо Андраде, ендокринолог и специалист по затлъстяването в клиниката Мейо в Джаксънвил, обяснява, че данните показват, че теглото започва да се увеличава още в ранна зряла възраст.
„Около 30-годишна възраст мускулната ви маса започва постепенно да намалява като част от естествения процес на стареене, а това се влошава допълнително в средна възраст поради менопаузата“, предупреждава д-р Уртадо.
Как загубата на мускулна маса саботира метаболизма
Загубата на мускулна маса е ключов фактор, който много жени подценяват. Според експертите намаляването на мускулите води директно до по-нисък метаболизъм, което от своя страна е рисков фактор за наддаване на тегло.
Модерният начин на живот усложнява ситуацията
Освен естествените процеси на стареене, съвременният начин на живот добавя допълнителни предизвикателства:
- Изобилие от преработени храни с високо съдържание на захар и мазнини.
- Технологиите (ескалатори, асансьори, автомобили), които ограничават физическата активност.
- Дигиталната свързаност, която ни задържа седнали за по-дълго време пред екраните.
Какво да правим преди пременопаузата
Осъзнаването, че промените, свързани с теглото, започват по-рано от средната възраст, може да помогне на хората да осъзнаят важността на установяването и поддържането на здравословен начин на живот много преди менопаузата.
Препоръки на експертите:
Физическа активност: Минимум 150 минути седмично упражнения, включително силови тренировки и възможно високоинтензивни интервални тренировки.
Диета: Достатъчно протеини за противодействие на загубата на мускулна маса.
Самонаблюдение: Проследяване на храненето, за да разберете колко храна ви трябва, за да се чувствате сити.
Защо диетите често не са достатъчни
Д-р Уртадо подчертава една неудобна истина: метаболизмът и стареенето работят против нас по начини, които не винаги можем да контролираме само с воля.
„Тялото ни е генетично програмирано да оцелее, така че загубата на тегло се възприема като нещо негативно и организмът ни ще се опита да се бори срещу нея“, обяснява тя.
Когато се нуждаете от допълнителна помощ
За много хора, живеещи с наднормено тегло или затлъстяване като заболяване, ще бъде необходим инструмент като:
- Медикаменти.
- Ендоскопска бариатрична процедура.
- Бариатрична хирургия.
Започнете разговора рано
В началото на 40-те години, а може би дори по-рано, е важно жените и техните лекари да започнат да обсъждат промените в теглото, свързани със стареенето.
„Всяко посещение при лекар е възможност, особено в наши дни, когато наднорменото тегло и затлъстяването са толкова широко разпространени“, казва д-р Уртадо. „Искаме да предотвратяваме, а не да лекуваме нещо, което може да е по-трудно за лечение.“
Промяна на перспективата
Д-р Уртадо подчертава критично важен момент: затлъстяването е заболяване, а не личен провал.
„Започването на разговора за управление на теглото с това послание може да помогне на хората да имат различна гледна точка: Добре, значи говорят за нещо, което не е моя вина, но всъщност има биологична основа“, обяснява експертът.
Напълняването при жените е сложен процес, който започва много преди менопаузата, още около 30-годишна възраст. Разбирането на тази реалност и предприемането на превантивни мерки с адекватна физическа активност, балансирана диета и редовни консултации с лекар може да направи значителна разлика в дългосрочното ви здраве.
Консултирайте се с вашия лекар за персонализиран план за управление на теглото, особено ако приближавате 40-те години или вече изпитвате промени.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
----------------------------------------------
Източници:
Mayo Clinic News Network. „Натрупване на тегло при жените, свързано с възрастта: може да започне по-рано, отколкото си мислите.“