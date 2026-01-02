Наддаването на тегло при жените не е просто въпрос на менопауза, физическите промени, които водят до него, започват още в началото на зрялата възраст.

Новите съвети на експертите обясняват защо превенцията трябва да започне много преди 40-те.

Тревожната истина: Промените започват на 30

Напълняването при жените не е характерно само за средната възраст или менопаузата. Д-р Даниела Уртадо Андраде, ендокринолог и специалист по затлъстяването в клиниката Мейо в Джаксънвил, обяснява, че данните показват, че теглото започва да се увеличава още в ранна зряла възраст.

Снимка: Canva

„Около 30-годишна възраст мускулната ви маса започва постепенно да намалява като част от естествения процес на стареене, а това се влошава допълнително в средна възраст поради менопаузата“, предупреждава д-р Уртадо.

Как загубата на мускулна маса саботира метаболизма

Загубата на мускулна маса е ключов фактор, който много жени подценяват. Според експертите намаляването на мускулите води директно до по-нисък метаболизъм, което от своя страна е рисков фактор за наддаване на тегло.

Модерният начин на живот усложнява ситуацията

Освен естествените процеси на стареене, съвременният начин на живот добавя допълнителни предизвикателства:

Изобилие от преработени храни с високо съдържание на захар и мазнини.

Технологиите (ескалатори, асансьори, автомобили), които ограничават физическата активност.

Дигиталната свързаност , която ни задържа седнали за по-дълго време пред екраните.

Какво да правим преди пременопаузата

Осъзнаването, че промените, свързани с теглото, започват по-рано от средната възраст, може да помогне на хората да осъзнаят важността на установяването и поддържането на здравословен начин на живот много преди менопаузата.

Препоръки на експертите:

Физическа активност: Минимум 150 минути седмично упражнения, включително силови тренировки и възможно високоинтензивни интервални тренировки.

Снимка: Canva

Диета: Достатъчно протеини за противодействие на загубата на мускулна маса.

Самонаблюдение: Проследяване на храненето, за да разберете колко храна ви трябва, за да се чувствате сити.

Защо диетите често не са достатъчни

Д-р Уртадо подчертава една неудобна истина: метаболизмът и стареенето работят против нас по начини, които не винаги можем да контролираме само с воля.

„Тялото ни е генетично програмирано да оцелее, така че загубата на тегло се възприема като нещо негативно и организмът ни ще се опита да се бори срещу нея“, обяснява тя.

Когато се нуждаете от допълнителна помощ

За много хора, живеещи с наднормено тегло или затлъстяване като заболяване, ще бъде необходим инструмент като:

Медикаменти.

Ендоскопска бариатрична процедура.

Бариатрична хирургия.

Започнете разговора рано

В началото на 40-те години, а може би дори по-рано, е важно жените и техните лекари да започнат да обсъждат промените в теглото, свързани със стареенето.

Снимка: Canva

„Всяко посещение при лекар е възможност, особено в наши дни, когато наднорменото тегло и затлъстяването са толкова широко разпространени“, казва д-р Уртадо. „Искаме да предотвратяваме, а не да лекуваме нещо, което може да е по-трудно за лечение.“

Промяна на перспективата

Д-р Уртадо подчертава критично важен момент: затлъстяването е заболяване, а не личен провал.

„Започването на разговора за управление на теглото с това послание може да помогне на хората да имат различна гледна точка: Добре, значи говорят за нещо, което не е моя вина, но всъщност има биологична основа“, обяснява експертът.

Напълняването при жените е сложен процес, който започва много преди менопаузата, още около 30-годишна възраст. Разбирането на тази реалност и предприемането на превантивни мерки с адекватна физическа активност, балансирана диета и редовни консултации с лекар може да направи значителна разлика в дългосрочното ви здраве.

Консултирайте се с вашия лекар за персонализиран план за управление на теглото, особено ако приближавате 40-те години или вече изпитвате промени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници:

Mayo Clinic News Network. „Натрупване на тегло при жените, свързано с възрастта: може да започне по-рано, отколкото си мислите.“