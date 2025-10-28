Жените с диабет, които преминават през перименопаузата, се сблъскват с допълнителни предизвикателства при управлението на кръвната захар. Падането на нивата на естроген прави тялото по-малко чувствително към инсулин, а хормоналните колебания могат да причинят неочаквани скокове от високи към ниски стойности на глюкозата, пише Diabetes UK.

Защо перименопаузата усложнява диабета

Естрогенът играе защитна роля за сърдечно-съдовата система, като позволява на кръвоносните съдове да се разширяват. С намаляването му се повишават кръвното налягане и холестеролът. При жени с диабет натрупването на тегло особено в коремната област, високото кръвно налягане и тютюнопушенето допълнително влошават контрола върху кръвната захар.

Снимка: Canva

Какво могат да направят жените с диабет навлизайки в менопауза

По-честа проверка на кръвната захар

Промените по време на перименопаузата правят контрола върху глюкозата по-труден. Някои симптоми като горещи вълни и сърцебиене лесно се бъркат с хипогликемия, затова е важно да се проверява кръвната захар по-често, за да се избегне ненужно лечение. Използването на непрекъснат глюкозен монитор улеснява проследяването без многобройни тестове с убождане.

Корекция на лечението

При жени, приемащи инсулин, медицинският екип може да коригира дозировката заради развилата се инсулинова резистентност. Метформинът е особено ефективен при жени в менопауза, тъй като помага за справяне с инсулиновата резистентност.

Снимка: Canva

Хормонозаместителна терапия

Хормонозаместителната терапия (ХЗТ) е безопасна за повечето жени и ефективно облекчава менопаузалните симптоми. Има данни, че може да бъде полезна при жени с диабет тип 2, макар информацията за тип 1 да е ограничена. ХЗТ не се препоръчва при жени с анамнеза за рак на гърдата, яйчниците или матката. Важно е да се обсъди възможността за ХЗТ с личния лекар, който ще прецени ползите и рисковете според цялостната медицинска история.

Здравословно хранене

Диабетът и ниските нива на естроген увеличават риска от сърдечни заболявания и остеопороза след менопаузата. Препоръчва се намаляване на рафинираните и преработените храни и увеличаване на плодовете, зеленчуците и пълнозърнестите храни. Важно е диетата да съдържа достатъчно витамин D и калций.

Физическа активност

Редовната физическа активност помага за управлението на кръвната захар по време на перименопаузата и укрепва костите. Препоръчват се поне 150 минути умерена аеробна активност седмично плюс силови упражнения два пъти в седмицата.

Ранната менопауза и сърдечното здраве

Специално внимание заслужават жените, преживели ранна менопауза преди 45-годишна възраст. Изследванията показват, че при тях рискът от сърдечно-съдови заболявания е значително по-висок, особено в комбинация с диабет тип 2, пише TOI.

Снимка: Canva

Загубата на защитното действие на естрогена, метаболитните промени и продължителното излагане на постменопаузална хормонална среда водят до натрупване на рискови фактори. При жени с диабет тип 2, които вече имат повишен сърдечно-съдов риск, ранната менопауза го увеличава още повече.

Превантивни мерки за здравето

За жените с ранна менопауза и диабет експертите препоръчват:

Редовно проследяване на кръвното налягане, HbA1c, липидния профил и обиколката на талията

Поддържане на здравословно тегло с намаляване на коремните мазнини

Отказ от тютюнопушене и ограничаване на алкохола

Незабавно консултиране при симптоми като гръдна болка, задух или необичайна умора

Комбинацията от диабет и перименопауза изисква внимателно проследяване и адаптиране на лечението. С правилния подход, редовни прегледи и здравословен начин на живот жените могат успешно да управляват и двете състояния и да намалят риска от усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.