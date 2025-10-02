Контролът на кръвната захар е по-важен от теглото при предиабет

Досега редуцирането на теглото е основната терапевтична цел за хората с предиабет.

Анализ на екип от учени в Германия показва, че пациентите, които възстановяват нормалните нива на кръвната си захар чрез здравословен начин на живот, но не отслабват или дори леко напълняват, все пак намаляват риска от диабет тип 2 със 71%, информира специализираното издание MedicalXpress.

По последни данни в България има около 235 000 души в предиабетно състояние, като 80% от тях дори не подозират, че кръвната им захар е по-висока от нормалното и че са изложени на риск от развитие на диабет тип 2. Предиабетът е състояние, при което стойностите на кръвната захар са повишени, но все още не отговарят на критериите за диабет.

Първи рискове от предиабета

Милиони хора по целия свят живеят с предиабет. Смята се, че един на всеки десет възрастни е засегнат, въпреки че броят на неотчетените случаи означава, че реалната цифра е значително по-висока.

Често той остава неоткрит за дълго време, тъй като засегнатите първоначално нямат симптоми. Клетките на тялото стават по-устойчиви на ендогенния хормон инсулин. В резултат на това по-малко захар преминава от кръвта в клетките на тялото и нивото на кръвната захар се повишава.

Рисковете обаче са значителни – ако не се лекува, съществува висок риск от развитие на диабет тип 2 впоследствие – заболяване, което засяга повече от 460 милиона души по целия свят. То може да доведе до сериозни усложнения, като сърдечно-съдови заболявания или рак.

Нормалното ниво на кръвната захар като важен показател

Досегашните стратегии, препоръчвани в настоящите насоки за превенция на диабет тип 2 при хора с предиабет, се фокусират предимно върху намаляване на теглото чрез здравословно хранене и повишена физическа активност. Тази стратегия, която се ограничава само до теглото, може да бъде разширена въз основа на новите резултати от анализа.

Снимка: Canva

Дългосрочно проучване, публикувано в Nature Medicine, на изследователи от Университетската болница в Тюбинген и Германския център за изследване на диабета, показва, че 234 от над 1100 участници не са отслабнали или дори са покачили тегло в течение на една година, въпреки че променят начина си на живот.

Въпреки това, 22% от тях нормализират нивата на кръвната си захар. Развитието на диабет тип 2 е наблюдавано в продължение на още 9 години.

Без загуба на тегло, тази група има до 71% по-малка вероятност да развие диабет. Тази цифра е почти идентична с тази на лицата, които успяват да намалят риска от диабет тип 2 чрез загуба на тегло (73%).

Разпределението на мазнините като решаващ фактор

Анализът обръща специално внимание на разпределението на мазнините. Специалистите проучват връзката между висцералната мазнина (вътрешната коремна мазнина, обграждаща органите) и подкожната мазнина (мастната тъкан, разположена директно под кожата).

Снимка: Canva

Висцералната мазнина освобождава сигнални молекули, които стимулират възпалението и нарушават хормоналния баланс, което води до инсулинова резистентност и по този начин е пряко свързана с диабет тип 2.

Участниците в проучването, чийто нива на кръвна захар се нормализират без да отслабват, имат по-нисък процент коремна мазнина в резултат на промени в начина на живот в сравнение с тези, чийто нива на кръвна захар са останали в диапазона на предиабет.

Телесното тегло вече не е единственият индикатор

„Възстановяването на нормалното ниво на кръвната захар на гладно е най-важната цел в превенцията на диабет тип 2, а не непременно числото на кантара“, казва проф. д-р Андреас Биркенфелд, ръководител на проучването и директор на Института за изследване на диабета и метаболитните заболявания в Университета в Тюбинген.

Снимка: Canva

„Упражненията и балансираното хранене имат положителен ефект върху нивата на кръвната захар, независимо дали теглото е намалено. Отслабването остава полезно, но нашите данни показват, че то не е от съществено значение за предпазването от диабет“, продължава експертът.

„В бъдеще насоките за профилактика и лечение на диабет тип 2 трябва да отчитат не само теглото, но преди всичко контрола на кръвната захар и моделите на разпределение на мазнините“, добавя проф. д-р Райнер Юмперц-фон Шварценберг.

Резултатите от проучването обаче подчертават важността на включването на целеви гликемични стойности, т.е. препоръчителни стойности на кръвната захар, в практиките за лечение, в допълнение към целите за намаляване на теглото.

Ремисията на предиабета е най-ефективният начин за предотвратяване на бъдещ диабет тип 2, а анализът показва, че това е отчасти независимо от загубата на тегло. Въпреки това, достатъчната физическа активност и балансираното хранене остават основните средства за привеждане на стойностите на кръвната захар в нормални граници.