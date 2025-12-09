Може ли да забавим менопаузата с диета: 2 хранителни вещества, които помагат

Времето на настъпване на менопаузата не е само въпрос на биологичен часовник, то има реално въздействие върху дългосрочното здраве. По-ранната менопауза, преди 45-годишна възраст, е свързана с повишен риск от здравословни проблеми като сърдечни заболявания и остеопороза.

Поради тези здравни връзки, идентифицирането на фактори, които можем да контролираме и които биха могли да повлияят на началото на менопаузата, може да предложи някои ползи за дългосрочното здраве на жената.

Една обещаваща област на фокус е диетата, по-специално ролята на антиоксидантите в това, което консумираме и пием.

Здравни рискове от ранна менопауза

Ранното навлизане в менопаузата, което обикновено означава около 45-годишна възраст или по-рано, може да има някои важни последици за вашето здраве. Смята се, че естрогенът има защитни качества, които могат да помогнат за поддържането на здрави кости, сърце и мозък.

Когато яйчниците ви вече не заливат тялото ви с естроген по време на всеки месечен цикъл, някои естествени процеси на стареене се ускоряват:

Загуба на костна маса: По-ниските нива на естроген могат да ускорят скоростта, с която губите костна плътност. Това може да ви изложи на по-висок риск от остеопороза.

Сърдечни заболявания: Естрогенът защитава сърцето, като помага за поддържане на здрави кръвоносни съдове и баланс на нивата на холестерола. Без този защитен хормон може да започнете да получавате натрупване на плаки в артериите, което увеличава риска от инфаркт или инсулт.

Проблеми с паметта: По-ниските нива на естроген и други промени в средната възраст могат да повлияят на това как функционира мозъкът ви – включително колко добре обработва и запомня информация.

Сексуална дисфункция: Спадът в нивата на естроген може да повлияе на либидото ви. Може също да доведе до намалено овлажняване и по-малко удоволствие от секса.

Уринарна инконтиненция: Липсата на естроген може да отслаби уретрата, което прави инконтиненцията (изтичане на урина) по-честа.

Ползи за здравето от късната менопауза

Жените, които преминават през късна менопауза, обикновено определяна като 55 или повече години, се радват на защитните ползи от естрогена за по-дълго време.

Това може да доведе до по-здрави кости и по-здраво сърце дори след менопаузата. Другите ефекти от по-ниския естроген, а по отношение на паметта, сексуалното желание и контрола на пикочния мехур, ще продължат да се усещат. Просто ще ви трябват още няколко години, преди да се появят.

Въпреки че по-късната менопауза може да е по-здравословна като цяло благодарение на защитните ефекти на естрогена, има някои недостатъци: Повече години излагане на естроген може да е увеличи риска от рак на гърдата, ендометриума и яйчниците.

Връзката между диетата и забавянето на менопаузата

Телата ни постоянно се справят с оксидативен стрес, дисбаланс, който може да увреди клетките и да ускори стареенето, включително стареенето на яйчниците. Антиоксидантите са съединения, които се борят с този стрес.

Неотдавнашно проучване изследва дали диета, богата на антиоксиданти, може да бъде свързана с по-късно настъпване на менопаузата и по-дълъг репродуктивен живот, а тези резултати бяха публикувани в Scientific Reports.

Според анализ на данни от проведено проучване, обхващащо 4514 жени в постменопауза, учените откриват значима връзка между приема на антиоксиданти и времето на настъпване на менопаузата.

Основни резултати

Забавяне на менопаузата: Жените с най-високо ниво на антиоксиданти в диетата си достигат менопауза почти 1 година по-късно от тези с най-нисък прием на тези хранителни вещества.

По-дълъг репродуктивен живот: Високият прием на антиоксиданти е свързан с удължаване на репродуктивния период с пълна година.

Намален риск от ранна менопауза: Жените, консумиращи най-много антиоксиданти, имат 27% по-нисък риск от ранна менопауза (преди 45-годишна възраст) в сравнение с тези с най-нисък прием.

Кои хранителни вещества имат най-голямо значение?

Изследователите анализират приема на шест ключови хранителни вещества: цинк, селен, витамин А, витамин C, витамин Е и каротеноиди. Резултатите показват, че два антиоксиданта се открояват със своето положително влияние:

Витамин C

Силен антиоксидант, който се намира в цитрусови плодове, броколи, чушки и ягоди. За постигане на препоръчителния ефект авторите на изследването препоръчват ≥90 mg дневно.

Каротеноиди

Органични пигменти, естествено съдържащи се в растенията и някои други фотосинтезиращи организми като водорасли, някои типове гъби и някои бактерии. На тях се дължи оцветяването в жълто-червено на растенията. Препоръчителният прием е ≥6 mg дневно.

Какво количество трябва да се консумира

При проведеното проучване изглежда, че има златна среда. Положителните ефекти на антиоксидантите върху забавянето на менопаузата са най-силни до определена точка, индекс на антиоксидантния индекс от 1,05.

След този праг, консумацията на още повече антиоксиданти не води до никакви допълнителни ползи. Това предполага, че постигането на добър, балансиран прием е най-важното.

Праговият ефект, наблюдаван в това проучване, е особено практичен. Въпреки че проучването не предоставя конкретни препоръки за броя на порциите или точните количества антиоксиданти, които да се консумират за ползи за репродуктивното здраве, авторите на проучването предполагат, че прагът може да бъде постигнат чрез консумация на:

Витамин C : ≥90 mg/ден (например, 1 портокал + 1 чаша броколи)

Каротеноиди: ≥6 мг/ден (например, 1 среден морков + 1 чаша спанак)

Цинк: ≥11 мг/ден (например, 85 г стриди + 1 порция бадеми)

Това изследване показва, че храните, които консумирате, могат да играят ключова роля във вашето репродуктивно здраве и времето на менопаузата.

Балансираната диета, богата на антиоксиданти, може да бъде достъпна стратегия за подкрепа на здравето и потенциално удължаване на репродуктивния живот.

Преди да правите значителни промени в начина си на хранене или да приемате хранителни добавки, винаги се консултирайте с вашия лекар или квалифициран диетолог, особено ако имате съществуващи здравословни състояния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

