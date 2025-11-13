Слепотата ще засегне 60 млн. души до 2050 година

В световен мащаб над 2 милиарда души имат някакво зрително увреждане. Според Световната здравна организация при половината от тях зрителното увреждане е можело да бъде предотвратено.

Загубата на зрение може да засегне хора от всички възрасти, но повечето хора с увреждане и слепота са над 50-годишна възраст.

В България всяка година частично или напълно ослепяват 3000 души заради различни очни заболявания. 80 хиляди души страдат от глаукома у нас, като 5% от населението над 60-годишна възраст са засегнати от водещата до загуба на зрението болест.

Какво представлява слепотата

Слепотата е неспособност да се вижда или пълна липса на зрение. В най-тежките случаи е налице неспособност да се вижда дори светлина. Това означава, че тя не може да се коригира с очила, контактни лещи, капки за очи, друга медицинска терапия, или операция. Внезапната загуба на зрение е спешно състояние.

Според статистиката около 33 милиона души по света са слепи, а по-стряскащото е, че очакванията са броят им да се удвои до над 60 милиона до 2050 година.

Снимка: Pexels

И в световен мащаб основните състояния, причиняващи увреждане на зрението за далечно разстояние или слепота, са катаракта (94 милиона души), рефракционна грешка (88,4 милиона), свързана с възрастта макулна дегенерация (8 милиона), глаукома (7,7 милиона), диабетна ретинопатия (3,9 милиона).

Основното състояние, причиняващо увреждане на зрението за близко разстояние, е старческото далекогледство (826 милиона).

Видове слепота

Слепотата има няколко вида според тежестта на състоянието.

Частична слепота

Все още имате известно зрение. Хората често наричат ​​това „слабо зрение“.

Пълна слепота

Не можете да виждате или усещате светлина. Това състояние е рядко.

Вродена слепота

Това се отнася до лошо зрение, с което се раждате. Причините включват наследствени очни и ретинални заболявания и ненаследствени вродени дефекти.

Правна слепота (Юридическа слепота)

Това е, когато централното зрение е 20/200 в по-добре виждащото око, дори когато е коригирано със стъкла или контактни лещи. Зрение 20/200 означава, че трябва да сте 10 пъти по-близо или обектът трябва да е 10 пъти по-голям, за да видите, в сравнение с човек със зрение 20/20 (нормална зрителна острота). Освен това можете да бъдете правно слепи, ако зрителното ви поле или периферното ви зрение е силно намалено (по-малко от 20 градуса).

Хранителна слепота

Този термин описва загуба на зрение поради дефицит на витамин А. Ако дефицитът на витамин А продължи, може да се появи увреждане на предната повърхност на окото (ксерофталмия). Този вид слепота може да затрудни зрението през нощта или при слаба светлина, тъй като клетките на ретината не функционират добре.

Далтонизмът не е слепота в традиционния смисъл. Друго име за този проблем е дефицит на цветовете. Можете да наследите това състояние или да го придобиете поради заболяване или увреждане, което се случва в ретината или зрителния ви нерв. Ако можете да виждате само черно, бяло или нюанси на сивото, имате ахроматопсия.

Може също да чуете за предотвратима слепота или избегната слепота. Например, хора, които никога не получават грижи за диабет, могат да развият ретинопатия, свързана с диабета. Хора, които не получават грижи за хипертония, могат да развият хипертонична ретинопатия.

Симптоми и причини за слепотата

При пълна слепота има липса на зрение и неспособност на окото да разпознава светлина. Симптомите, които може да имате, докато се развива загуба на зрение, включват:

Замъглено зрение

Болка в очите

Светкавици и проблясъци

Чувствителност към светлина (фотофобия)

Внезапна загуба на зрение или внезапна поява на черни петна в зрението

Има много причини за слепота, включително наранявания, инфекции и медицински състояния. Нараняванията на очите или очната травма могат да се случат по много начини. Обикновено засягат само едното око. Увреждането може да е резултат от:

Химически изгаряния

Излагане на токсини

Боеве

Фойерверки

Промишлени злополуки, включително падания

Пътнотранспортни произшествия

Спорт

Много инфекциозни заболявания могат да доведат до загуба на зрение и понякога до слепота. Те включват:

Трахома - водещата причина за предотвратима слепота

Цитомегаловирус

Ендофталмит

Хистоплазмоза

Кератит

Рубеола

Херпес зостер

Сифилис

Токсоплазмоза

Увеит

Неинфекциозни заболявания и слепота

Много неинфекциозни заболявания могат да причинят слепота, но някои само в най-тежките стадии на заболяването. Те включват:

Ретинит пигментоза

Група състояния, които засягат ретината, частта от окото, която има специални клетки, реагиращи на светлина. С напредването на състоянието клетките на ретината се разпадат.

Възрастово-свързана макулна дегенерация

Това състояние засяга макулата, частта от ретината, която контролира централното зрение. Когато настъпи значителна загуба на централно зрение, задачи като четене или разпознаване на лицата на хората стават много трудни, но периферното зрение често остава непокътнато.

Снимка: Canva

Ретинопатия на недоносеността

Това състояние на ретината се среща при някои недоносени бебета. Кръвоносните съдове се разрастват на грешни места в окото. Образува се белегова тъкан, която може да увреди ретината им, което води до значителна загуба на зрение и слепота.

Катаракта (перде)

Катарактата причинява загуба на зрение, като помътнява лещите на очите ви, което води до замъгляване на зрението и загуба на контраст. Без достъп до хирургическа помощ, напредналата катаракта може да доведе до слепота.

Ретинопатия, свързана с диабет

Това състояние може да се случи, когато имате диабет и кръвоносните съдове в окото са увредени. Загубата на зрение може да е лека в началото, но с прогресия или липса на лечение може да се появи слепота.

Глаукома

При това състояние имате увреждане на зрителния нерв. Загубата на зрение често започва в периферията, но може да доведе до слепота в напреднали стадии на заболяването.

Наследствена оптична невропатия на Лебер

Този термин се отнася до наследствен вид постепенна загуба на зрение. По неизвестни причини засяга мъжете повече, отколкото жените.

Снимка: Unsplash

Анофталмия

Това заболяване се случва, когато се родите без едното или и двете очи.

Микрофталмия

Това заболяване се случва, когато се родите с много малки очи. Понякога тези по-малки очи не работят толкова добре, колкото би трябвало, или изобщо не работят.

Инсулт

Можете да загубите зрението си от инсулт, който се случва в област на мозъка, участваща в зрението, като тилния лоб или по протежение на зрителния тракт. Инсултът намалява или блокира притока на кръв към мозъка.

Рак

Ракови заболявания, като ретинобластом или орбитални тумори, могат да доведат до слепота.

Хранителни дефицити

Неправилното хранене може да причини загуба на зрение. Дефицитът на витамин А е една от причините, но за здраво зрение са необходими и витамини от група В, както и други минерали и витамини.