Български офталмолози от болница „Лозенец" постигна значителен успех в областта на медицинските технологии, изследвайки иновативен метод за диагностика на катаракта с помощта на обикновен смартфон.

Екип от офталмолози от болница „Лозенец“, д-р Иво Инджов и д-р Гергана Иванова, публикува научна статия в престижното списание International Journal of Science, Engineering and Technology, посветена на използването на 3D-принтиран смартфон адаптер за диагностика и документиране на катаракта.

Международно сътрудничество за по-достъпна медицина

Клиничното проучване, ръководено от д-р Инджов, се осъществява в партньорство с международен екип от офталмолози от престижния Keio University School of Medicine в Япония. Екипът прилага мобилен офталмологичен адаптер (Smart Eye Camera), монтиран на смартфон, за изследване на предния очен сегмент при пациенти с катаракта.

Снимка: Canva

В рамките на проучването са включени шест пациента с различни стадии на с различни стадии на сенилна катаракта. Всички участници са преминали през стандартна хирургична процедура, факоемулсификация с имплантация на вътреочна леща, с отлични резултати и значително подобрение на зрението. Всички пациенти преминаха през стандартната процедура факоемулсификация с имплантация на вътреочна леща, като резултатите показват отлично възстановяване и значително подобрение на зрението.

Устройството се доказва като достъпна и надеждна алтернатива на традиционната скъпа апаратура, с потенциал за широко приложение в телемедицината и скрининговите програми за очни заболявания.

Достъпност и бъдещи перспективи

Новата технология се оказа особено ценна не само в болнични условия, но и при профилактични прегледи в отдалечени региони, където липсва специализирана медицинска апаратура. Устройството представлява достъпна и надеждна алтернатива на традиционното скъпо оборудване.

„Нашата цел е да направим качествената диагностика достъпна за всеки – независимо къде се намира“, споделя д-р Инджов. „Смартфон адаптерът е важна стъпка към модернизиране и улесняване на офталмологичната помощ.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.