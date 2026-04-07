Повече от 1 млн. души под 75-годишна възраст умират всяка година в Европейския съюз от заболявания и състояния, които могат да бъдат предотвратени или успешно лекувани.

Това показват актуалните данни на Eurostat за 2023 г. публикуван в края на март 2026 г. и доклада Health at a Glance: Europe 2025, Тревожно е, че България се нарежда на 5-то място сред държавите членки с най-висока предотвратима смъртност с над 470 смъртни случая на 100 000 души.

Данните разкриват драматични здравни неравенства в Европа, където страните от Източна Европа изпитват значително по-високи нива на предотвратими смъртни случаи в сравнение със Западна и Северна Европа. Експертите посочват редица фактори, от качеството на здравеопазването и достъпа до медицински услуги, до превенцията на рискови фактори за здравето като тютюнопушене и алкохолизъм.

Какво представлява „предотвратимата смъртност“?

Според Eurostat, показателят за предотвратима смъртност се разделя на две основни категории:

Предотвратими смъртни случаи : смърт, причинена от заболявания, които могат да бъдат избегнати чрез ефективни интервенции в областта на общественото здраве . Включват: Лечими смъртни случаи : смърт от състояния, които могат да бъдат избегнати чрез качествени медицински грижи и навременно лечение . Включват:

Рак на белия дроб

Исхемична болест на сърцето

COVID-19

Смъртност, свързана с алкохол

Инсулт

Злополуки

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Самоубийства

Исхемична болест на сърцето

Колоректален рак

Рак на гърдата

Инсулт

Пневмония

Хипертония

Диабет

През 2023 г. общо 1 млн. души в ЕС са починали от предотвратими причини, 655 321 от предотвратими и 376 434 от лечими заболявания.

България с алармиращи показатели

Стандартизираният показател за смъртност от всички предотвратими условия в ЕС през 2023 г. е 237,7 смъртни случая на 100 000 жители, от тях 86,8 от лечими и 150,9 от предотвратими заболявания.

България обаче далеч надхвърля средните стойности за Съюза. Според данните на Eurostat, страната ни се нарежда на 5-то място в ЕС по предотвратима смъртност, като показателите за лечими и предотвратими заболявания са значително по-високи от европейската норма.

Класация на страните с най-висока предотвратима смъртност (2023 г.):

Латвия – 498,5 (189,5 лечими / 309,0 предотвратими) Унгария – 472,7 (172,3 лечими / 300,4 предотвратими) Румъния – 463,7 (199,7 лечими / 264,0 предотвратими) Литва – над 470 България – над 470 (около 205 лечими / около 265 предотвратими)

За сравнение, страните с най-ниска предотвратима смъртност са:

Кипър – 152,6 (62,9 лечими / 89,7 предотвратими)

Люксембург – 157,6 (51,7 лечими / 105,9 предотвратими)

Италия – 160,3 (61,9 лечими / 98,4 предотвратими)

Швеция – около 169

Нидерландия – под 170

Швейцария – 153 (извън ЕС)

Това означава, че показателите на България са повече от три пъти по-високи от тези на страните с най-добра здравна система.

Водещи причини за смърт в ЕС

Анализът на Eurostat разкрива кои заболявания са основните причини за предотвратима смъртност в Европейския съюз.

Най-чести лечими заболявания (2023 г.):

Исхемична болест на сърцето – водеща причина с 16,6 смъртни случая на 100 000 жители (общо 72 845 смъртни случая в ЕС) Колоректален рак – 13,0 на 100 000 (56 993 смъртни случая) Рак на гърдата при жени – 9,2 на 100 000 (39 989 смъртни случая) Инсулт (церебро-васкуларни заболявания) – значителен дял от лечимата смъртност Пневмония – засяга особено уязвимите възрастови групи Хипертония и диабет – хронични заболявания, които при адекватно лечение могат да бъдат контролирани

Най-чести предотвратими причини за смърт (2023 г.):

Рак на белия дроб – водеща предотвратима причина с 30,8 смъртни случая на 100 000 жители (135 584 смъртни случая в ЕС) Исхемична болест на сърцето – 16,6 на 100 000 (72 845 смъртни случая) – класифицирана и като лечима, и като предотвратима Алкохолно свързани разстройства и отравяния – 11,7 на 100 000 (50 593 смъртни случая) Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) – пряко свързана с тютюнопушенето Злополуки и инциденти Инсулт – може да бъде предотвратен чрез контрол на кръвното налягане и здравословен начин на живот Самоубийства – индикатор за психичното здраве на обществото

Интересно е, че COVID-19, който през 2021 г. беше водеща предотвратима причина за смърт (24%), през 2022 г. намалява до 10%, а през 2023 г. вече не фигурира сред водещите причини.

Източна Европа срещу Западна и Северна Европа: защо има такава разлика?

Графиките на Eurostat показват ясен географски модел: Източна и Балтийска Европа имат значително по-високи показатели както за предотвратими (зелени маркери), така и за лечими (сини маркери) смъртни случаи в сравнение със Западна и Северна Европа.

Данните разкриват силна положителна корелация: страни с високи нива на предотвратими смъртни случаи имат и високи нива на лечими смъртни случаи.

Основни причини за разликите:

Разходи за здравеопазване

Според д-р Аида Изабел Таварес, доцент в Лисабонската школа по икономика и мениджмънт, страните с по-високи публични разходи за здравеопазване показват по-ниски нива на лечима смъртност. Швеция, например, отделя значителна част от БВП за здраве, докато България инвестира много по-малко.

Западна и Северна Европа имат най-високи разходи за здравеопазване (измерени в евро на жител и като процент от БВП), докато Източна Европа и Балканите са с най-ниски инвестиции в здравния сектор.

Превенция на сърдечносъдови заболявания

Рок Хржич, асистент-професор от катедрата по международно здраве в Университета в Маастрихт, обяснява, че повечето разлики в смъртността между Западна и Източна Европа се дължат на смъртни случаи от сърдечносъдови заболявания във възрастта над 50 години.

„Постоянно по-високата сърдечносъдова смъртност в някои източноевропейски страни се разглежда като резултат от закъсняла сърдечносъдова революция, късно приемане на медицински технологии и политики, които позволяват превенция и лечение на сърдечни заболявания", коментира той.

Рискови фактори за здравето

Докладът Health at a Glance посочва, че рак на белия дроб, сърдечни заболявания и алкохолно свързани разстройства са значително по-чести в Централна и Източна Европа. Това до голяма степен се дължи на разликите в разпространението на тютюнопушене и консумация на алкохол.

България традиционно има високи нива на тютюнопушене сред населението, което директно се отразява на високите показатели за рак на белия дроб и ХОББ.

Скрининг за рак и ранна диагностика

Съществува огромна разлика в нивата на скрининг за рак между европейските страни. Северна и Западна Европа демонстрират силни превантивни усилия в скрининга за:

Колоректален рак

Рак на маточната шийка

Мамография за ранно откриване на рак на гърдата

Южна Европа показва умерени резултати, докато Източна Европа и Балканите изостават значително, особено при скрининга за колоректален и рак на гърдата. Това обяснява защо лечимите форми на рак като колоректален и рак на гърдата остават сред водещите причини за смърт в региона.

Регистрация на причините за смърт

Д-р Сюзан Столпе, научен сътрудник в Университета Рур в Бохум, Германия, отбелязва, че различията в регистрирането на причината за смърт могат да повлияят на статистиките за предотвратимата смъртност.

„Лекарят може да избира между няколко заболявания при определяне на причината за смърт. В зависимост от субективния избор, смъртта може да бъде класифицирана като неизбежима, предотвратима или лечима", обяснява тя.

Данните показват, че две трети от предотвратимите смъртни случаи в ЕС са предотвратими (65%), а една трета – лечими (35%). Това означава, че повече от 650 000 души биха могли да останат живи всяка година с по-добри интервенции в областта на общественото здраве.

Индикаторите за предотвратима смъртност са инструмент за оценка на ефективността на здравните системи. Те напомнят, че зад всяка статистика стоят реални човешки животи, които можем и трябва да спасим.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

