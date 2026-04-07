Повече от 1 млн. души под 75-годишна възраст умират всяка година в Европейския съюз от заболявания и състояния, които могат да бъдат предотвратени или успешно лекувани

Това показват актуалните данни на Eurostat за 2023 г. публикуван в края на март 2026 г. и доклада Health at a Glance: Europe 2025, Тревожно е, че България се нарежда на 5-то място сред държавите членки с най-висока предотвратима смъртност с  над 470 смъртни случая на 100 000 души.

Данните разкриват драматични здравни неравенства в Европа, където страните от Източна Европа изпитват значително по-високи нива на предотвратими смъртни случаи в сравнение със Западна и Северна Европа. Експертите посочват редица фактори, от качеството на здравеопазването и достъпа до медицински услуги, до превенцията на рискови фактори за здравето като тютюнопушене и алкохолизъм.

Какво представлява „предотвратимата смъртност“?

Според Eurostat, показателят за предотвратима смъртност се разделя на две основни категории:

  1. Предотвратими смъртни случаи: смърт, причинена от заболявания, които могат да бъдат избегнати чрез ефективни интервенции в областта на общественото здраве. Включват:
  2. Лечими смъртни случаи: смърт от състояния, които могат да бъдат избегнати чрез качествени медицински грижи и навременно лечение. Включват:
  • Рак на белия дроб
  • Исхемична болест на сърцето
  • COVID-19
  • Смъртност, свързана с алкохол
  • Инсулт
  • Злополуки
  • Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
  • Самоубийства

  • Исхемична болест на сърцето
  • Колоректален рак
  • Рак на гърдата
  • Инсулт
  • Пневмония
  • Хипертония
  • Диабет

През 2023 г. общо 1 млн. души в ЕС са починали от предотвратими причини, 655 321 от предотвратими и 376 434 от лечими заболявания.

България с алармиращи показатели

Стандартизираният показател за смъртност от всички предотвратими условия в ЕС през 2023 г. е 237,7 смъртни случая на 100 000 жители, от тях 86,8 от лечими и 150,9 от предотвратими заболявания.

България обаче далеч надхвърля средните стойности за Съюза. Според данните на Eurostat, страната ни се нарежда на 5-то място в ЕС по предотвратима смъртност, като показателите за лечими и предотвратими заболявания са значително по-високи от европейската норма.

Класация на страните с най-висока предотвратима смъртност (2023 г.):

  1. Латвия – 498,5 (189,5 лечими / 309,0 предотвратими)
  2. Унгария – 472,7 (172,3 лечими / 300,4 предотвратими)
  3. Румъния – 463,7 (199,7 лечими / 264,0 предотвратими)
  4. Литва – над 470
  5. България – над 470 (около 205 лечими / около 265 предотвратими)

За сравнение, страните с най-ниска предотвратима смъртност са:

  • Кипър – 152,6 (62,9 лечими / 89,7 предотвратими)
  • Люксембург – 157,6 (51,7 лечими / 105,9 предотвратими)
  • Италия – 160,3 (61,9 лечими / 98,4 предотвратими)
  • Швеция – около 169
  • Нидерландия – под 170
  • Швейцария – 153 (извън ЕС)

Това означава, че показателите на България са повече от три пъти по-високи от тези на страните с най-добра здравна система.

Водещи причини за смърт в ЕС

Анализът на Eurostat разкрива кои заболявания са основните причини за предотвратима смъртност в Европейския съюз.

Най-чести лечими заболявания (2023 г.):

  1. Исхемична болест на сърцето – водеща причина с 16,6 смъртни случая на 100 000 жители (общо 72 845 смъртни случая в ЕС)
  2. Колоректален рак13,0 на 100 000 (56 993 смъртни случая)
  3. Рак на гърдата при жени9,2 на 100 000 (39 989 смъртни случая)
  4. Инсулт (церебро-васкуларни заболявания) – значителен дял от лечимата смъртност
  5. Пневмония – засяга особено уязвимите възрастови групи
  6. Хипертония и диабет – хронични заболявания, които при адекватно лечение могат да бъдат контролирани

Най-чести предотвратими причини за смърт (2023 г.):

  1. Рак на белия дроб – водеща предотвратима причина с 30,8 смъртни случая на 100 000 жители (135 584 смъртни случая в ЕС)
  2. Исхемична болест на сърцето16,6 на 100 000 (72 845 смъртни случая) – класифицирана и като лечима, и като предотвратима
  3. Алкохолно свързани разстройства и отравяния11,7 на 100 000 (50 593 смъртни случая)
  4. Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) – пряко свързана с тютюнопушенето
  5. Злополуки и инциденти
  6. Инсулт – може да бъде предотвратен чрез контрол на кръвното налягане и здравословен начин на живот
  7. Самоубийства – индикатор за психичното здраве на обществото

Интересно е, че COVID-19, който през 2021 г. беше водеща предотвратима причина за смърт (24%), през 2022 г. намалява до 10%, а през 2023 г. вече не фигурира сред водещите причини.

Източна Европа срещу Западна и Северна Европа: защо има такава разлика?

Графиките на Eurostat показват ясен географски модел: Източна и Балтийска Европа имат значително по-високи показатели както за предотвратими (зелени маркери), така и за лечими (сини маркери) смъртни случаи в сравнение със Западна и Северна Европа.

Данните разкриват силна положителна корелация: страни с високи нива на предотвратими смъртни случаи имат и високи нива на лечими смъртни случаи.

Основни причини за разликите:

Разходи за здравеопазване
Според д-р Аида Изабел Таварес, доцент в Лисабонската школа по икономика и мениджмънт, страните с по-високи публични разходи за здравеопазване показват по-ниски нива на лечима смъртност. Швеция, например, отделя значителна част от БВП за здраве, докато България инвестира много по-малко.

Западна и Северна Европа имат най-високи разходи за здравеопазване (измерени в евро на жител и като процент от БВП), докато Източна Европа и Балканите са с най-ниски инвестиции в здравния сектор.

Превенция на сърдечносъдови заболявания
Рок Хржич, асистент-професор от катедрата по международно здраве в Университета в Маастрихт, обяснява, че повечето разлики в смъртността между Западна и Източна Европа се дължат на смъртни случаи от сърдечносъдови заболявания във възрастта над 50 години.

„Постоянно по-високата сърдечносъдова смъртност в някои източноевропейски страни се разглежда като резултат от закъсняла сърдечносъдова революция, късно приемане на медицински технологии и политики, които позволяват превенция и лечение на сърдечни заболявания", коментира той.

Рискови фактори за здравето
Докладът Health at a Glance посочва, че рак на белия дроб, сърдечни заболявания и алкохолно свързани разстройства са значително по-чести в Централна и Източна Европа. Това до голяма степен се дължи на разликите в разпространението на тютюнопушене и консумация на алкохол.

България традиционно има високи нива на тютюнопушене сред населението, което директно се отразява на високите показатели за рак на белия дроб и ХОББ.

Скрининг за рак и ранна диагностика
Съществува огромна разлика в нивата на скрининг за рак между европейските страни. Северна и Западна Европа демонстрират силни превантивни усилия в скрининга за:

  • Колоректален рак
  • Рак на маточната шийка
  • Мамография за ранно откриване на рак на гърдата

Южна Европа показва умерени резултати, докато Източна Европа и Балканите изостават значително, особено при скрининга за колоректален и рак на гърдата. Това обяснява защо лечимите форми на рак като колоректален и рак на гърдата остават сред водещите причини за смърт в региона.

Регистрация на причините за смърт
Д-р Сюзан Столпе, научен сътрудник в Университета Рур в Бохум, Германия, отбелязва, че различията в регистрирането на причината за смърт могат да повлияят на статистиките за предотвратимата смъртност.

„Лекарят може да избира между няколко заболявания при определяне на причината за смърт. В зависимост от субективния избор, смъртта може да бъде класифицирана като неизбежима, предотвратима или лечима", обяснява тя.

Данните показват, че две трети от предотвратимите смъртни случаи в ЕС са предотвратими (65%), а една трета – лечими (35%). Това означава, че повече от 650 000 души биха могли да останат живи всяка година с по-добри интервенции в областта на общественото здраве.

Индикаторите за предотвратима смъртност са инструмент за оценка на ефективността на здравните системи. Те напомнят, че зад всяка статистика стоят реални човешки животи, които можем и трябва да спасим.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници:

 

  1. Eurostat (2026). "Предотвартима смъртност в ЕС - статистика за лечими и предотвратими смъртни случаи".26 март 2026 г. 

  2. Eurostat (2024). "Методологични приложения: Спецификации на таблиците за обществено здраве - лечима и предотвратима смърт"

  3. Euronews Health (2025). "Повече от 1 милион смъртни случая могат да бъдат избегнати в ЕС - коя държава има най-висок процент на предотвратими смъртни случаи". (2025 г).

  4. OECD/European Union (2025). "Health at a Glance: Europe 2025 - Здравеопазването в Европа: Състояние и перспективи". Доклад за състоянието на здравеопазването в Европа.