Туберкулозата продължава да представлява сериозен проблем за обществeното здраве в Европа, като регионът изостава значително от целите за елиминиране на заболяването, предупреждават Световната здравна организация (СЗО) и Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) в нов доклад.
Според последните данни, един от всеки пет случая на туберкулоза в европейския регион остава недиагностициран, докато резистентността на лекарства е значително по-висока в сравнение с други части на света.
Пропуснати случаи застрашават напредъка
През 2024 година в региона са регистрирани над 160 000 новодиагностицирани случая на туберкулоза, докато броя на реалните случаи е 204 000. Това означава, че само 79% от новите и рецидивиращите случаи са били официално докладвани, оставяйки значителна част от заболелите без необходимото лечение.
"Броят на недиагностицираните случаи представлява не само провал в диагностиката на туберкулоза, но и пропусната възможност за ранно откриване на пациентите, предотвратяване на страданието и спиране на по-нататъшното предаване на бактерии", обясни Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.
Какво е туберкулозата и какви са симптомите?
Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което се разпространява от човек на човек, когато индивид с белодробна туберкулоза изхвърля бактерии във въздуха чрез кашляне. Заболяването е водещата причина за смърт от единичен инфекциозен агент в световен мащаб.
Симптомите на туберкулоза варират в зависимост от засегнатата част на тялото, но най-често срещаните включват:
- Продължителна кашлица за повече от 2 седмици
- Температура
- Нощно изпотяване
- Загуба на тегло
Нарастващата антибиотична резистентност
Резистентната на лекарства туберкулоза продължава да представлява основно предизвикателство в Европа. Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) при нови и предварително лекувани случаи достига съответно 23% и 51%, което значително превишава световната средна стойност от 3,2% и 16%.
Стандартната схема на лечение на нерезистентна туберкулоза се състои от шестмесечен режим от четири първолинейни лекарства с процент на успех обикновено над 85%. За разлика от това, антибиотично резистентните варианти изискват по-продължително лечение с повече медикаменти и са свързани с по-ниски нива на успех.
Уязвими групи и предизвикателства
Повечето европейски страни са държави с ниска честота на заболяването, с коефициент на известяване под 10 на 100 000 души. В тях туберкулозата засяга предимно уязвими групи като мигранти, затворници и хора с ХИВ коинфекции.
Според Ралф Ото-Кнап от Германския централен комитет срещу туберкулозата, по-ниските цифри в Западна Европа отклоняват вниманието от болестта, което затруднява борбата с новите случаи на мултирезистентна туберкулоза.
Европа изостава от целите за елиминиране
Въпреки че общият брой на случаите е намалял, напредъкът остава недостатъчен. Честотата на заболяването в европейския регион на СЗО, обхващащ 53 държави в Европа и Централна Азия, е спаднала с 39% от 2015 година, а нивата на смъртност - с 49%.
Въпреки това, и двете цифри изостават от целите на стратегията "Край на туберкулозата" на СЗО за 2025 г., които са съответно 50% и 75%. В Европейския съюз случаите са намалели с 33%, а смъртните случаи със 17%, което не е достатъчно за постигане на целите за 2030 г.
"Това води до хиляди нови инфекции и смъртни случаи, които биха могли да бъдат предотвратени", отбелязват здравните агенции.
Какви са решенията?
"Чрез инвестиране в бърза диагностика, по-кратки перорални схеми на лечение и по-силно проследяване, страните могат да достигнат до повече хора по-рано, да подобрят резултатите и да ни върнат на път към целите ни", добави Ханс Клуге.
Експертите призовават за:
- Укрепване на услугите за лечение и превенция на заразяването
- Осигуряване на лесен достъп до нови лекарства
- Насърчаване на трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването в ЕС
Туберкулозата остава сериозно предизвикателство за обществeното здраве в Европа. Високият процент на пропуснати случаи, забавената диагностика и нарастващата резистентност към антибиотици подчертават спешната необходимост от по-силни мерки за ранно откриване, достъпно лечение и международно сътрудничество. Само с координирани усилия Европа може да постигне целите си за елиминиране на това смъртоносно инфекциозно заболяване.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници:
- Euronews Health - "Европа пропуска 1 от 5 случая на туберкулоза, докато резистентността към лекарства расте, предупреждават здравните агенции" (24 март 2026)
- Световна здравна организация и Европейски център за превенция и контрол на заболяванията - "Доклад за туберкулозата в европейския регион" (март 2026)
- Access to Medicine Foundation - "Бенчмарк за антимикробната резистентност 2026