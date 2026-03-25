Туберкулозата продължава да представлява сериозен проблем за обществeното здраве в Европа, като регионът изостава значително от целите за елиминиране на заболяването, предупреждават Световната здравна организация (СЗО) и Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) в нов доклад.

Според последните данни, един от всеки пет случая на туберкулоза в европейския регион остава недиагностициран, докато резистентността на лекарства е значително по-висока в сравнение с други части на света.

Пропуснати случаи застрашават напредъка

През 2024 година в региона са регистрирани над 160 000 новодиагностицирани случая на туберкулоза, докато броя на реалните случаи е 204 000. Това означава, че само 79% от новите и рецидивиращите случаи са били официално докладвани, оставяйки значителна част от заболелите без необходимото лечение.

"Броят на недиагностицираните случаи представлява не само провал в диагностиката на туберкулоза, но и пропусната възможност за ранно откриване на пациентите, предотвратяване на страданието и спиране на по-нататъшното предаване на бактерии", обясни Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

Какво е туберкулозата и какви са симптомите?

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което се разпространява от човек на човек, когато индивид с белодробна туберкулоза изхвърля бактерии във въздуха чрез кашляне. Заболяването е водещата причина за смърт от единичен инфекциозен агент в световен мащаб.

Симптомите на туберкулоза варират в зависимост от засегнатата част на тялото, но най-често срещаните включват:

Продължителна кашлица за повече от 2 седмици

Температура

Нощно изпотяване

Загуба на тегло

Нарастващата антибиотична резистентност

Резистентната на лекарства туберкулоза продължава да представлява основно предизвикателство в Европа. Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) при нови и предварително лекувани случаи достига съответно 23% и 51%, което значително превишава световната средна стойност от 3,2% и 16%.

Стандартната схема на лечение на нерезистентна туберкулоза се състои от шестмесечен режим от четири първолинейни лекарства с процент на успех обикновено над 85%. За разлика от това, антибиотично резистентните варианти изискват по-продължително лечение с повече медикаменти и са свързани с по-ниски нива на успех.

Уязвими групи и предизвикателства

Повечето европейски страни са държави с ниска честота на заболяването, с коефициент на известяване под 10 на 100 000 души. В тях туберкулозата засяга предимно уязвими групи като мигранти, затворници и хора с ХИВ коинфекции.

Според Ралф Ото-Кнап от Германския централен комитет срещу туберкулозата, по-ниските цифри в Западна Европа отклоняват вниманието от болестта, което затруднява борбата с новите случаи на мултирезистентна туберкулоза.

Европа изостава от целите за елиминиране

Въпреки че общият брой на случаите е намалял, напредъкът остава недостатъчен. Честотата на заболяването в европейския регион на СЗО, обхващащ 53 държави в Европа и Централна Азия, е спаднала с 39% от 2015 година, а нивата на смъртност - с 49%.

Въпреки това, и двете цифри изостават от целите на стратегията "Край на туберкулозата" на СЗО за 2025 г., които са съответно 50% и 75%. В Европейския съюз случаите са намалели с 33%, а смъртните случаи със 17%, което не е достатъчно за постигане на целите за 2030 г.

"Това води до хиляди нови инфекции и смъртни случаи, които биха могли да бъдат предотвратени", отбелязват здравните агенции.

Какви са решенията?

"Чрез инвестиране в бърза диагностика, по-кратки перорални схеми на лечение и по-силно проследяване, страните могат да достигнат до повече хора по-рано, да подобрят резултатите и да ни върнат на път към целите ни", добави Ханс Клуге.

Експертите призовават за:

Укрепване на услугите за лечение и превенция на заразяването

Осигуряване на лесен достъп до нови лекарства

Насърчаване на трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването в ЕС

Туберкулозата остава сериозно предизвикателство за обществeното здраве в Европа. Високият процент на пропуснати случаи, забавената диагностика и нарастващата резистентност към антибиотици подчертават спешната необходимост от по-силни мерки за ранно откриване, достъпно лечение и международно сътрудничество. Само с координирани усилия Европа може да постигне целите си за елиминиране на това смъртоносно инфекциозно заболяване.

