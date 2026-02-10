Какво представлява белодробната емболия и защо може да бъде фатална за часове? 

Международните медии съобщават за официалната причина за смъртта на актрисата Катрин О'Хара, белодробна емболия, която почина на 30 януари в болница в Лос Анджелис на 71-годишна възраст. В допълнение в смъртният акт се посочва рак на ректума като дългосрочна причина за смъртта.

Заболяването може да няма никакви симптоми и да убие за часове. Мнозина не подозират, че кръвен съсирек, започнал в крака, може да стигне до белите дробове и да блокира жизненоважна артерия.

Какво представлява белодробната емболия?

Белодробната емболия е внезапна блокада на голям кръвоносен съд (артерия) в белите дробове, най-често от кръвен съсирек. Малките съсиреци рядко са смъртоносни, но увреждат белодробната тъкан. Голям съсирек, блокирал основна артерия, може да е фатален за минути.

Снимка: Canva

Каква е причината за белодробната емболия?

В над 90% от случаите виновникът е дълбока венозна тромбоза (ДВТ), тромб, образуван в дълбоките вени на крака или таза. При определени условия той се откъсва, пътува през кръвта и се заклещва в белодробна артерия.

Кои са рисковите фактори за белодробната емболия?

  • Обездвиженост - дълги полети, постелен режим след операция
  • Онкологични заболявания - ракът повишава склонността към съсирване (именно при Катрин О'Хара е диагностициран ректален рак)
  • Хормонални фактори - бременност, хормонални контрацептиви, хормонозаместителна терапия
  • Травми - счупени кости, тежки наранявания
  • Сърдечносъдови заболявания и наследствени нарушения на кръвосъсирването

Редки причини за белодробната емболия

Научни данни показват, че в редки случаи емболия може да причинят и:

  • Мастни частици, освободени при тежки фрактури или изгаряния
  • Въздушни мехурчета, при медицински процедури или дълбоководно гмуркане
  • Туморни клетки,  откъснати от бързо растящ рак
  • Амниотична течност, при усложнено раждане

Как да разпознаете симптомите?

Снимка: Canva

Действайте незабавно при:

  • Внезапен задух без очевидна причина.
  • Остра болка в гърдите, която се засилва при кашлица или дълбоко вдишване.
  • Кашлица с кръв или розова пенеста храчка.
  • Сърцебиене, обилно изпотяване, замайване или припадък
  • Признаци на шок.

Тези симптоми изискват спешна медицинска помощ. Не изчаквайте!

Как се диагностицира белодробната емболия?

Лекарят назначава комбинация от изследвания:

  • Д-димер тест - кръвен маркер за разпадане на съсиреци
  • Компютърна томография (КТ ангиография) 
  • Доплер ехография - търси тромби в дълбоките вени на крайниците
  • ЕКГ и рентгенография - изключват инфаркт и пневмония
  • Ехокардиография - оценява функцията на дясна сърдечна камера

Как се лекува белодробната емболия?

  • Антикоагуланти (кръвни разредители) - предотвратяват нови съсиреци и растежа на съществуващите; приемат се месеци или цял живот при висок риск
  • Тромболитици - „разтварят" съсирека бързо при животозастрашаващи случаи, но крият риск от кървене
  • Емболектомия - хирургично или минимално инвазивно отстраняване на тромба
  • Венозен филтър (кава филтър) - поставя се в долната куха вена при противопоказания за антикоагуланти

Белодробната емболия е животозастрашаващо, но в много случаи предотвратимо състояние. Ранното разпознаване на симптомите, познаването на рисковите фактори и навременното лечение могат да спасят живот. Смъртта на Катрин О'Хара е тъжно напомняне, че дори на пръв поглед „скрити" заболявания като дълбоката венозна тромбоза могат да имат трагичен финал, ако бъдат подценени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

