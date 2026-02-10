Какво представлява белодробната емболия и защо може да бъде фатална за часове?
Международните медии съобщават за официалната причина за смъртта на актрисата Катрин О'Хара, белодробна емболия, която почина на 30 януари в болница в Лос Анджелис на 71-годишна възраст. В допълнение в смъртният акт се посочва рак на ректума като дългосрочна причина за смъртта.
Заболяването може да няма никакви симптоми и да убие за часове. Мнозина не подозират, че кръвен съсирек, започнал в крака, може да стигне до белите дробове и да блокира жизненоважна артерия.
Какво представлява белодробната емболия?
Белодробната емболия е внезапна блокада на голям кръвоносен съд (артерия) в белите дробове, най-често от кръвен съсирек. Малките съсиреци рядко са смъртоносни, но увреждат белодробната тъкан. Голям съсирек, блокирал основна артерия, може да е фатален за минути.
Каква е причината за белодробната емболия?
В над 90% от случаите виновникът е дълбока венозна тромбоза (ДВТ), тромб, образуван в дълбоките вени на крака или таза. При определени условия той се откъсва, пътува през кръвта и се заклещва в белодробна артерия.
Кои са рисковите фактори за белодробната емболия?
- Обездвиженост - дълги полети, постелен режим след операция
- Онкологични заболявания - ракът повишава склонността към съсирване (именно при Катрин О'Хара е диагностициран ректален рак)
- Хормонални фактори - бременност, хормонални контрацептиви, хормонозаместителна терапия
- Травми - счупени кости, тежки наранявания
- Сърдечносъдови заболявания и наследствени нарушения на кръвосъсирването
Редки причини за белодробната емболия
Научни данни показват, че в редки случаи емболия може да причинят и:
- Мастни частици, освободени при тежки фрактури или изгаряния
- Въздушни мехурчета, при медицински процедури или дълбоководно гмуркане
- Туморни клетки, откъснати от бързо растящ рак
- Амниотична течност, при усложнено раждане
Как да разпознаете симптомите?
Действайте незабавно при:
- Внезапен задух без очевидна причина.
- Остра болка в гърдите, която се засилва при кашлица или дълбоко вдишване.
- Кашлица с кръв или розова пенеста храчка.
- Сърцебиене, обилно изпотяване, замайване или припадък
- Признаци на шок.
Тези симптоми изискват спешна медицинска помощ. Не изчаквайте!
Как се диагностицира белодробната емболия?
Лекарят назначава комбинация от изследвания:
- Д-димер тест - кръвен маркер за разпадане на съсиреци
- Компютърна томография (КТ ангиография)
- Доплер ехография - търси тромби в дълбоките вени на крайниците
- ЕКГ и рентгенография - изключват инфаркт и пневмония
- Ехокардиография - оценява функцията на дясна сърдечна камера
Как се лекува белодробната емболия?
- Антикоагуланти (кръвни разредители) - предотвратяват нови съсиреци и растежа на съществуващите; приемат се месеци или цял живот при висок риск
- Тромболитици - „разтварят" съсирека бързо при животозастрашаващи случаи, но крият риск от кървене
- Емболектомия - хирургично или минимално инвазивно отстраняване на тромба
- Венозен филтър (кава филтър) - поставя се в долната куха вена при противопоказания за антикоагуланти
Белодробната емболия е животозастрашаващо, но в много случаи предотвратимо състояние. Ранното разпознаване на симптомите, познаването на рисковите фактори и навременното лечение могат да спасят живот. Смъртта на Катрин О'Хара е тъжно напомняне, че дори на пръв поглед „скрити" заболявания като дълбоката венозна тромбоза могат да имат трагичен финал, ако бъдат подценени.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Станфорд Хелт Кеър. Белодробна емболия.
- Хематология-онкология асоциирани на CNY. Какво причинява белодробна емболия?
- Клиника Кливланд. Белодробна емболия