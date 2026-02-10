Какво представлява белодробната емболия и защо може да бъде фатална за часове?

Международните медии съобщават за официалната причина за смъртта на актрисата Катрин О'Хара, белодробна емболия, която почина на 30 януари в болница в Лос Анджелис на 71-годишна възраст. В допълнение в смъртният акт се посочва рак на ректума като дългосрочна причина за смъртта.

Заболяването може да няма никакви симптоми и да убие за часове. Мнозина не подозират, че кръвен съсирек, започнал в крака, може да стигне до белите дробове и да блокира жизненоважна артерия.

Какво представлява белодробната емболия?

Белодробната емболия е внезапна блокада на голям кръвоносен съд (артерия) в белите дробове, най-често от кръвен съсирек. Малките съсиреци рядко са смъртоносни, но увреждат белодробната тъкан. Голям съсирек, блокирал основна артерия, може да е фатален за минути.

Каква е причината за белодробната емболия?

В над 90% от случаите виновникът е дълбока венозна тромбоза (ДВТ), тромб, образуван в дълбоките вени на крака или таза. При определени условия той се откъсва, пътува през кръвта и се заклещва в белодробна артерия.

Кои са рисковите фактори за белодробната емболия?

Обездвиженост - дълги полети, постелен режим след операция

Онкологични заболявания - ракът повишава склонността към съсирване (именно при Катрин О'Хара е диагностициран ректален рак)

Хормонални фактори - бременност, хормонални контрацептиви, хормонозаместителна терапия

Травми - счупени кости, тежки наранявания

Сърдечносъдови заболявания и наследствени нарушения на кръвосъсирването

Редки причини за белодробната емболия

Научни данни показват, че в редки случаи емболия може да причинят и:

Мастни частици , освободени при тежки фрактури или изгаряния

Въздушни мехурчета , при медицински процедури или дълбоководно гмуркане

Туморни клетки , откъснати от бързо растящ рак

Амниотична течност , при усложнено раждане

Как да разпознаете симптомите?

Действайте незабавно при:

Внезапен задух без очевидна причина.

Остра болка в гърдите , която се засилва при кашлица или дълбоко вдишване.

Кашлица с кръв или розова пенеста храчка.

Сърцебиене, обилно изпотяване, замайване или припадък

Признаци на шок.

Тези симптоми изискват спешна медицинска помощ. Не изчаквайте!

Как се диагностицира белодробната емболия?

Лекарят назначава комбинация от изследвания:

Д-димер тест - кръвен маркер за разпадане на съсиреци

Компютърна томография (КТ ангиография)

Доплер ехография - търси тромби в дълбоките вени на крайниците

ЕКГ и рентгенография - изключват инфаркт и пневмония

Ехокардиография - оценява функцията на дясна сърдечна камера

Как се лекува белодробната емболия?

Антикоагуланти (кръвни разредители) - предотвратяват нови съсиреци и растежа на съществуващите; приемат се месеци или цял живот при висок риск

Тромболитици - „разтварят" съсирека бързо при животозастрашаващи случаи, но крият риск от кървене

Емболектомия - хирургично или минимално инвазивно отстраняване на тромба

Венозен филтър (кава филтър) - поставя се в долната куха вена при противопоказания за антикоагуланти

Белодробната емболия е животозастрашаващо, но в много случаи предотвратимо състояние. Ранното разпознаване на симптомите, познаването на рисковите фактори и навременното лечение могат да спасят живот. Смъртта на Катрин О'Хара е тъжно напомняне, че дори на пръв поглед „скрити" заболявания като дълбоката венозна тромбоза могат да имат трагичен финал, ако бъдат подценени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

