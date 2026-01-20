Кръвният съсирек е естествена защита на организма при нараняване, но когато се образува неочаквано или не се разтваря след заздравяването, може да се превърне в животозастрашаваща опасност. Всяка година хиляди хора получват инфаркт, инсулт или белодробна емболия заради неразпознати навреме тромби.

Познаването на признаците на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и други симптоми на кръвен съсирек е ключово за навременната реакция и спасяването на живота.

Какво представлява кръвният съсирек?

Кръвният съсирек (тромб) е сгъстена маса от тромбоцити, протеини и кръвни клетки, която се образува, за да спре кървенето при нараняване. При нормални условия съсирекът се разтваря след заздравяването на раната. Проблемът възниква, когато тромб се образува без видима причина или не се разтваря, тогава той може да запуши кръвоносен съд частично или напълно.

Снимка: Canva

Според проучвания, публикувани в медицинската литература, неочакваните кръвни съсиреци (тромбоза) изискват спешна медицинска помощ. Когато тромб се откъсне от мястото си и започне да пътува през кръвта, той се нарича емболус и може да достигне до жизненоважни органи като белите дробове, сърцето или мозъка.

Кой е в рисковата група?

Експертите от Американската кардиологична асоциация посочват няколко фактора, които увеличават риска от инфаркт и инсулт поради образуване на тромби:

Възраст над 60 години.

Наднормено тегло или затлъстяване.

Дълъг период на неподвижност – след операция, дълъг полет или инвалидна количка.

Диабет и висок холeстерол.

Скорошна операция или травма – счупване на кост или сериозно разтягане на мускул.

Ключови симптоми на кръвен съсирек

1. Подуване на крак или ръка

Когато тромб блокира кръвния поток, кръвта се натрупва в съда и причинява болка и подуване на крака или ръката. Това е един от най-честите признаци на дълбока венозна тромбоза (ДВТ), която обикновено засяга долната част на крака или прасеца. Подуването може да продължи дори след разтварянето на съсирека поради увреждане на кръвоносния съд.

2. Промяна в цвета на кожата

Изтръпване и промяна в цвета на кожата са тревожни симптоми. Когато тромб запуши вена в ръката или крака, кожата може да придобие синкав или червеникав оттенък. При белодробна емболия кожата може да стане бледа, синкава и влажна.

3. Внезапна силна болка

Рязка, интензивна гръдна болка може да сигнализира, че тромбът се е откъснал и е причинил белодробна емболия, или че съсирек в артерия е предизвикал инфаркт. В случай на сърдечен удар болката може да се разпространи към лявата ръка. Тромбите често причиняват болка в зоната, където са разположени – долен крак, корем или под гърлото.

Снимка: Canva

4. Затруднено дишане

Това е сериозен симптом на тромб в белия дроб. Белодробната емболия може да се прояви с учестен пулс, гръдна болка, кървава кашлица и задух. Това е медицинска спешност и изисква незабавно посещение в болница.

5. Симптоми според локацията на съсирека

В белите дробове: Учестен пулс, гръдна болка, кървава кашлица, задух. Понякога няма видими признаци.

В сърцето: Подобни на белодробната емболия, но често придружени от гадене и световъртеж заедно с гръдната болка.

В мозъка: Кръвен съсирек в мозъка може да доведе до инсулт. Симптомите на тромб в мозъка включват главоболие, объркване, гърчове, проблеми с говора и слабост в едната половина на тялото.

В корема: Често без симптоми. Блокираните вени в стомаха или хранопровода могат да се скъсат и да причинят кървене, болка, повръщане на кръв и черен, лошо миришещ изпражнения.

Снимка: Canva

В бъбреците: Наречена ренална венозна тромбоза, обикновено се развива бавно при възрастни. Рядко, особено при деца, може да се случи бързо и да причини гадене, треска, повръщане, кръв в урината и намалено уриниране.

Лечение на тромбоза (кръвни съсиреци)

Според експертите от Mayo Clinic, лечението с антикоагуланти (разредители на кръвта) е най-разпространеният подход. Тези медикаменти предотвратяват разрастването на съществуващи тромби и образуването на нови, но не разтварят вече формираните съсиреци.

Основни методи на лечение:

Антикоагуланти: Хепарин (венозно), Варфарин (Кумадин), директни орални антикоагуланти (ДОАК). Продължителността на лечението варира от месеци до години..

Тромболитици: Мощни лекарства, използвани при спешни случаи (инфаркт, инсулт) за бързо разтваряне на тромби..

Тромбектомия: Хирургично или минимално инвазивно отстраняване на съсирека при тежки случаи..

IVC филтър: Малък филтър, поставен в главната вена, за да улови тромби преди да достигнат белите дробове..

Компресионни чорапи: Подобряват кръвния поток в краката и намаляват подуването.

Снимка: Canva

Компресионни чорапи ползи включват превенция на образуване и влошаване на съсиреци, особено при хора с висок риск.

Превенция на тромбоза

Експертите препоръчват редица мерки за превенция на тромбоза:

Поддържайте здравословно тегло и се храните балансирано.

Не стойте неподвижни дълго – след дълго пътуване или операция се движете редовно.

Ако работите на бюро , ставайте и се разходвайте поне на всеки два часа.

Огъвайте краката, стъпалата и пръстите дори докато седите.

Обмислете компресионни чорапи за подобряване на кръвообращението.

Консултирайте се с лекар дали се нуждаете от превантивни антикоагуланти.

Кога да потърсите спешна помощ при тромбоза?

Ако подозирате кръвен съсирек, незабавно посетете лекар или отидете в спешно отделение. Тромбът може да бъде смъртоносен и само медицински преглед може да потвърди диагнозата.

Лекарят може да предпише лекарства за разтваряне на съсирека или да проведе хирургична процедура за неговото отстраняване чрез тънка катетърна тръба.

Причините за съсирване на кръвта са разнообразни, но навременното разпознаване на симптомите и бързата реакция могат да спасят живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: