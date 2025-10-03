Нов стент може да намали риска от тромбоза

Нов вид стент може да замени досега използваните и да намали значително риска от последваща тромбоза.

Екип от учени в Германия разработи иновативен, оптимизиран стент, след чието имплантиране пациентите може значително да намалят употребата на лекарства за разреждане на кръвта, информира MedicalXpress.

Поставянето на стент в повечето случаи е животоспасяващо. Най-честата причина за тази минимално инвазивна процедура е атеросклерозата – образуване на плаки по стените на артериите, водещи до тяхното стесняване или запушване.

Когато този процес засегне кръвоносните съдове, „хранещи“ сърцето, може да се стигне до остър коронарен синдром, което включва нестабилна стенокардия и инфаркт на миокарда.

Какво налага разработването на новия вид стент

Конвенционалните модели, изработени от метал или полимери, обаче увреждат ендотела – защитния най-вътрешен клетъчен слой на кръвоносните съдове, когато се поставят. Този клетъчен слой се регенерира бавно и ако е увреден, съществува повишен риск от тромбоза.

За да се предотврати съсирването на кръвта и по този начин тромбозата на мястото на стента, пациентите трябва да приемат високи дози антикоагуланти – често до края на живота си.

За да се справи с тези проблеми, екип от Институт „Фраунхофер“ за приложни изследвания в областта на полимерите и изследователи от Бранденбургския технологичен университет, разработва иновативния стент.

Новият стент съдържа протеини

„Досега в клиничната практика няма материал, който да предотвратява натрупването на кръвни клетки като съсирек на мястото на стента. Тук се намесваме ние“, обяснява проф. Щорсберг, специалист по изследвания на медицински импланти.

Снимка: Canva

„Използваме естествените антитромбогенни свойства на здравия ендотелен слой. Специалното вътрешно покритие на стента насърчава бързата ендотелизация, което помага за намаляване на риска от тромбоза.“

Патентованото покритие съдържа протеини, стимулиращи растежа, които са насочени специално към ендотелните клетки, което води до по-бързо образуване на непокътнат ендотелен клетъчен слой.

Изследователите очакват това значително да намали риска от тромбоза след имплантиране на стента. В идеалния случай това ще означава, че пациентите могат да намалят употребата на лекарства за разреждане на кръвта.

В момента пациентите трябва да приемат ежедневно аспирин, както и друго лекарство за разреждане на кръвта за поне няколко месеца, а в много случаи до края на живота си. Тези медикаменти обаче увеличават риска от кървене. Преждевременното спиране на лечението може да доведе до сериозни усложнения.

Новият вид стент се разгражда напълно

След като стентът е покрит със защитен ендотелен клетъчен слой, рискът от тромбоза е много по-нисък. Кръвоносните съдове не са твърди структури. Те могат да се свиват и разширяват, за да регулират кръвообращението в органите и тъканите.

Това явление, известно като вазомоторна активност, е трайно нарушено от фактори като твърд стент, което от своя страна може да наруши кръвообращението.

Снимка: Canva

„Нашият стент се състои от гъвкав полимерен материал, така че след разграждането си той почти не нарушава вазомоторната активност“, коментира биологът д-р Крюгер-Генге.

„Друга специална характеристика е, че материалът постепенно се разгражда в тялото, позволявайки на кръвоносните съдове да заздравеят напълно и да възстановят първоначалната си гъвкавост. Конвенционалните импланти, за разлика от тях, остават на мястото си постоянно като твърди опори, така че могат да ограничат подвижността на съда“, добавя още експертът.

Иновативна технология за разработката на новия вид стент

Материалът и неговата форма трябва да отговарят на строги изисквания.

„Въпреки че стентът не само трябва да се разгражда вътре в тялото, но и да бъде възможно най-гъвкав, той също така трябва да осигури необходимата стабилност на налягането, за да поддържа съда едновременно“, обяснява д-р Бориш, част от екипа, разработил новия вид стент.

„Иновативната производствена технология е от решаващо значение за това. Успяхме да реализираме обещаваща 3D структура чрез комбинация от разработване на материали, коригиран метод за шприцоване и структуриране с помощта на късоимпулсни UV лазери“, добавя още той.

Първите прототипи на иновативния стент вече са създадени. В лаборатория се провеждат и други изследвания, като едновременно с това се провеждат допълнителни тестове за хемосъвместимост (съвместимост на кръвта).