Запушената сънна артерия е основен фактор в увеличаването на риска от инсулт, заболяване, което остава сред водещите причини за смърт и трайни увреждания в света.

Болестта на каротидната артерия е широко разпространен проблем на кръвоносната система, който често остава дълго време недиагностициран, пише онлайн изданието UPMC.

Тъй като заболяването прогресира бавно и симптомите могат да бъдат трудно забележими, ранното разпознаване и оценка на рисковите фактори играят ключова роля за профилактиката и своевременното лечение.

Какво представлява заболяването на каротидните артерии?

Каротидните (сънните) артерии са основните кръвоносни съдове, които снабдяват мозъка с кислород и хранителни вещества. Когато в тях се натрупат мастни отлагания (плака), вътрешният лумен (вътрешният канал на артерията, по който преминава кръвта) постепенно се стеснява, процес, известен като атеросклероза.

Това води до намален поток на кръвта към мозъка и повишава риска от по-сериозни състояния, като мозъчно увреждане, преходна исхемична атака (TIA) или при образуване на кръвен съсирек, резултатът може да е и инсулт.

Сред основните рискови фактори, идентифицирани от съдовите специалисти, са:

Напреднала възраст и наследственост.

Високо кръвно налягане.

Захарен диабет.

Висок холестерол.

Обструктивна сънна апнея.

Тютюнопушене.

Липса на достатъчна физическа активност.

Снимка: iStock

При липса на лечение или късна диагностика, заболяването на каротидните артерии може да доведе до тежки и необратими последствия за здравето, подчертават специалистите.

Признаци, че страдате от запушена сънна артерия

Първи сигнал

Често първият ясен признак на запушена сънна артерия е така наречената преходна исхемична атака (TIA). Това е временно нарушение в кръвоснабдяването на мозъка, което наподобява инсулт, но симптомите отшумяват в рамките на 24 часа. Състоянието може да предизвика внезапна слабост, изтръпване на едната половина на тялото, затруднения в говора или замъглено зрение.

Въпреки че атаката преминава сравнително бързо, тя е сериозен предупредителен сигнал, че пациентът вече е с повишен риск от по-тежък инсулт.

Медицинските данни сочат, че някои хора могат да преживяват поредица от такива „мини-инсулти“, което значително увеличава опасността от трайни увреждания.

По-трудно забележими симптоми

Освен TIA, съществуват и редица по-слабо изразени признаци, които често се подценяват или се свързват с други здравословни проблеми. Сред тях са:

Необяснима хронична умора.

Видимо изпъкнали вени в областта на шията.

Учестен сърдечен ритъм.

Изтръпване или загуба на чувствителност в крайниците.

Болка в гърдите.

Чувство на замайване и нестабилност.

Проблеми с равновесието и координацията.

Шум в ушите .

Замъглено зрение.

Кардиолозите подчертават, че наличието на комбинация от тези симптоми изисква медицинска консултация. При преглед лекарят може да прослуша сънните артерии със стетоскоп, за да открие така наречения „шум“ (bruit), звук, наподобяващ турбулентен поток на кръвта, който е индикатор за стеснение или запушване на артерията.

Снимка: iStock

Как да се пазим от запушване на сънната артерия

Някои рискови фактори, като напреднала възраст и генетична предразположеност, не могат да бъдат отстранени. Въпреки това с с някои промени в ежедневието, вероятността от развитие на каротидна болест може да бъде значително намалена.

Хранене: Балансирана диета с ниско съдържание на мазнини е от ключово значение. Препоръчва се ограничаване на храни, богати на наситени и трансмазнини, холестерол, сол и добавена захар.

Физическа активност: Редовното движение подобрява кръвообращението и поддържа нормално тегло. Специалистите съветват поне 30 минути упражнения в повечето дни от седмицата или общо 150 минути седмично.

Алкохол: Прекомерната консумация увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания. Ограничението е до една напитка дневно за жени и до две за мъже.

Тютюнопушене: Спирането на цигарите, включително електронните, е едно от най-важните условия за предпазване на артериите. Никотинът и другите вещества ускоряват процеса на атеросклероза.

Телесно тегло: Поддържането на здравословни килограми намалява риска от високо кръвно налягане, диабет и други фактори, които благоприятстват запушването на сънните артерии.

Холестерол: Препоръчва се ежегодна проверка на нивата. Ако хранителният режим и физическата активност не са достатъчни, лекарят може да назначи медикаменти.

Кръвна захар: Контролът на глюкозата чрез диета с ограничен прием на захар и редовни упражнения е от съществено значение за предотвратяване на съдови увреждания.

Съдовите специалисти подчертават, че дори малките стъпки към по-здравословен начин на живот оказват дългосрочен положителен ефект върху сърдечно-съдовата система и значително намаляват риска от инсулт.

Снимка: Canva

Запушената сънна артерия е сериозен рисков фактор за инсулт, но ранната диагностика и промяната в начина на живот могат значително да намалят опасността. Ето защо експертите подчертават, че познаването на симптомите и редовните профилактични прегледи остават най-сигурният начин за ефективна превенция.

Често задавани въпроси

Как се диагностицира състоянието?

При съмнение за запушена сънна артерия лекарят може да назначи различни образни изследвания:

Компютърна томография (CT скенер) : Създава детайлни 3D изображения чрез рентгенови лъчи и компютърна обработка.

Магнитен резонанс (MRI) : Използва магнитно поле и радиовълни за получаване на прецизни образи на кръвоносните съдове.

Ангиография : Визуализира артериите с помощта на контраст и рентген, за да се установи мястото на стеснението.

Ултразвук : Чрез звукови вълни показва движението на кръвта в артериите и наличието на препятствия.

Какви са възможните методи за лечение?

Лечението на заболяването на сънните артерии може да включва медикаменти и хирургични интервенции.

Медикаменти: Използват се лекарства за намаляване на кръвното налягане и холестерола, както и средства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци.

Каротидна ендартеректомия: Хирургична процедура, при която хирургът прави разрез на шията, отваря артерията и отстранява натрупаната плака.

Стентиране на сънна артерия: Минимално инвазивна процедура. Чрез катетър, въведен през малък разрез в слабинната област, лекарят достига до мястото на запушването. След разширяване на артерията с балон се поставя стент, малка мрежеста тръбичка, която поддържа съда отворен.

Според специалистите на UPMC, изборът на терапия зависи от степента на запушване, общото здравословно състояние на пациента и наличието на други заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.