Пчелният прашец е естествен коктейл от цветен нектар, цветен прашец, ензими и слюнка, произведени от пчелите.Това е един от пчелните продукти, най-богати на протеини, полизахариди, полифеноли, липиди, минерали и витамини.

Споед някой проучвания той има въздействие върху здравето и лечебни свойства, които теориетично могат да осигурят защита срещу много заболявания, включително диабет, рак, инфекциозни и сърдечно-съдови заболявания.

Много проучвания се опитват да установят здравните ползи от приема на пчелен прашец, пише Very Well Health.

Какво представлява пчелният прашец

Пчелният прашец е комплексна смес от цветен прашец, нектар и пчелна слюнка, която пчелите събират и съхраняват в кошера. Този уникален продукт съдържа впечатляващи 250 различни вещества, включително витамини от група В, витамини А и С, минерали, аминокиселини, мастни киселини и мощни антиоксиданти като флавоноиди, полифеноли и каротеноиди.

Снимка: Canva

„Хранителното съдържание на пчелния прашец варира в зависимост от растителния източник и сезона, в който е събран“, обясняват експертите. Това означава, че качеството и концентрацията на активните съединения могат да се различават значително между различните продукти на пазара.

Ефективен ли е пчелният прашец при диабет?

Диабетът е едно от състоянията, които най-активно се изследват в контекста на пчелния прашец. Проучвания показват, че пчелният прашец съдържа биологично активни вещества, които могат да повлияят на кръвната захар и инсулиновата резистентност.

Съединенията в пчелния прашец, особено полизахаридите, показват потенциал за подобряване на метаболизма на глюкозата. Някои изследвания посочват, че пчелният прашец може да инхибира алфа глюкозидазните ензими, което би могло да помогне при контрола на кръвната захар при хора с диабет тип 2.

Въпреки обнадеждаващите предварителни резултати, експертите подчертават, че са необходими по-мащабни и добре контролирани клинични проучвания при хора, за да се потвърди ефективността на пчелния прашец при диабет.

Помага ли пчелният прашец при хронична умора?

Умората засяга значителна част от населението, проучвания показват, че една трета от хората съобщават за усещане за умора, като 5% изпитват краткосрочна умора, а 31% дългосрочна или хронична умора.

Пчелният прашец се изследва като потенциално средство срещу умората заради своя богат хранителен профил. Той съдържа въглехидрати, протеини и витамини от група В, които теоретично могат естествено да подобрят издръжливостта и да борят умората.

Възрастни хора са участват в някои клинични проучвания, свързани с пчелния прашец при синдром на хроничната умора (CFS), но много от тези проучвания са малки по обхват, което ограничава възможността за категорични заключения.

Други изследвани приложения

Здраве на простатата

Едно от най-проучваните приложения на пчелния прашец е при доброкачествената простатна хиперплазия (BPH), състояние, което засяга много мъже в напреднала възраст. Няколко малки 12-седмични проучвания показват подобрение в уринирането и намалено задържане на урина при пациенти, използващи пчелен прашец.

Снимка: Canva

Проблемът обаче е в дизайна на тези изследвания. „Клиничните проучвания са малки, а във всяко проучване е използвана различна версия на екстракт от пчелен прашец с различна дозировка“, отбелязват изследователите. За да се оцени по-добре ефективността, са необходими по-големи и по-добре проектирани клинични проучвания.

Холестерол и сърдечно-съдово здраве

Проучвания върху животни показват, че пчелният прашец може да понижи нивата на холестерола в кръвта. Въпреки обнадеждаващите резултати, експертите подчертават, че са необходими допълнителни добре планирани клинични проучвания при хора, за да се потвърдят тези ефекти.

Мъжка плодовитост

Анализ от 2021 година оценява множество пчелни продукти, включително пчелния прашец, в контекста на мъжката плодовитост. Резултатите сочат, че пчелните продукти могат да имат положително въздействие върху производството на сперматозоиди и тяхната жизнеспособност, както и да намаляват оксидативния стрес и възпалението.

Синдром на поликистозните яйчници

Отделно проучване разглежда употребата на пчелни продукти при безплодие, свързано със синдрома на поликистозните яйчници(PCOS), като заключава, че тези продукти имат потенциал да облекчават няколко симптома на PCOS.

Менопаузални симптоми

Малко проучване с участници, които са на антихормонална терапия за рак на гърдата, показва, че пчелният прашец и медът могат да облекчат симптомите на менопаузата, включително горещите вълни. В момента се провежда по-мащабно клинично проучване с екстракт от прашец PCC-100, но резултатите все още не са публикувани.

Снимка: Canva

Страничните ефекти от пчелният прашец

Като цяло пчелният прашец се понася добре от повечето хора. Честите странични ефекти включват разстроен стомах и усещане за изтръпване.

Сериозни рискове

По-сериозен проблем представляват тежките алергични реакции, които могат да включват затруднено дишане, сърбеж и обрив. Този риск е особено висок при хора с алергия към цветен прашец или тежка алергия към пчелни ужилвания.

Друг тревожен проблем е потенциалът за чернодробни увреждания. Пчелният прашец от определени растения може да доведе до проблеми с черния дроб, като симптомите включват тъмна урина и пожълтяване на очите и кожата (жълтеница). Продуктът може да съдържа и замърсители като пестициди.

Кой трябва да избягва пчелния прашец

Експертите предупреждават, че определени групи хора трябва да бъдат особено внимателни или да избягват напълно пчелния прашец:

Бременни и кърмещи жени : Пчелният прашец не трябва да се използва по време на бременност, а данните за безопасността по време на кърмене са ограничени.

Деца : Много продукти с пчелен прашец са предназначени за възрастни, а не за деца.

Хора с чернодробни проблеми : Поради риска от чернодробни увреждания, хората с чернодробни заболявания трябва да избягват този продукт.

Възрастни над 65 години : Трябва да приемат пчелния прашец с повишено внимание, тъй като са по-чувствителни към страничните ефекти.

Взаимодействия с лекарства

Особено внимание трябва да се обърне на взаимодействието с антикоагулантни лекарства, като варфарин. Пчелният прашец може да усили ефекта на варфарина, което може да доведе до сериозни странични ефекти като кървене или синини.

Един от най-големите проблеми с пчелните продукти е тяхната химична вариабилност. Качеството и съставът зависят от конкретните пчели, които произвеждат продукта, и от растенията, които те използват.

Снимка: Canva

Пчелният прашец се предлага в различни форми, капсули, таблетки, гранули, прах и дори в храни като печива, сирена и напитки. При избора на продукт е важно да се консултирате с лекар или фармацевт, особено ако приемате други лекарства.

Практически съвети

Въпреки популярността си, пчелният прашец все още не разполага с достатъчно висококачествени доказателства, които да подкрепят употребата му за лечение на конкретни заболявания. Повечето проучвания са малки, краткосрочни и с ограничен дизайн.

Необходими са по-обширни и добре проектирани проучвания за оценка на стандартизирани версии за безопасност и потенциални приложения.

Ако решите да опитате пчелния прашец, направете го отговорно:

Консултирайте се с лекар преди започване, особено ако имате алергии или приемате лекарства.

Започнете с малки дози.

Следвайте инструкциите на етикета или препоръките на вашия лекар.

Спрете приема и потърсете медицинска помощ при появата на алергични реакции.

Пчелният прашец може да има място в комплексния подход към здравето, но не трябва да се разглежда като панацея. Както при всяка хранителна добавка, ключът е в балансирания подход и информираното решение, взето заедно с квалифициран медицински специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.