Ново проучване на Университета в Ексетър хвърля светлина върху връзката между храненето, устната микрофлора и здравето на кръвоносните съдове.

Данните установяват, че зеленчуци, съдържащи диетични (естетвени) нитрати, като червеното цвекло, могат да подпомогнат естественото понижаване на кръвното налягане, особено при хора в напреднала възраст, пише онлайн изданието FOCUS.

Учените обръщат внимание и на ролята на устната хигиена. Те установяват, че прекомерната употреба на антисептични води за уста може да наруши баланса на бактериите, които са част от процеса за естествено намаляване на кръвното налягане.

Две седмици червено цвекло: Какво казва науката?

В проучването участват 75 здрави доброволци, разделени в две групи: млади (18–30 г.) и по-възрастни (67–79 г.). Половината от тях пият концентриран сок от червено цвекло два пъти дневно в продължение на две седмици. Другите участници получават плацебо напитка без диетични нитрати, или използват антисептични води за уста.

Резултатите са категорични:

При възрастните участници, които консумират сока, кръвното налягане се понижава осезаемо. Освен това се наблюдават и промени в устната микрофлора. Бактериите, които блокират образуването на азотен оксид и увреждат кръвоносните съдове, намаляват, а полезните микроорганизми се увеличават.

Това означава, че кръвното налягане се поддържа по-лесно в норма, тъй като азотният оксид е основната молекула, която допринася за разширяването на кръвоносните съдове.





„Знаем отдавна, че зеленчуците с високо съдържание на естествени нитрати подпомагат здравето на кръвоносните съдове“, обяснява ръководителят на изследването проф. Ани Вантаало.

„Новото тук е доказателството, че устната флора играе ключова роля и че възрастните хора извличат най-голяма полза,“ допълва експертът.

Как нитратите влияят на кръвоносните съдове

Нитратите са неорганични йонни съединения и естествена част от азотния цикъл в природата. Те се натрупват в почвата и се усвояват от растенията, където подпомагат растежа и обмяната на веществата. Това означава, че при консумация на зеленчуци в организма постъпват именно тези природни, диетични нитрати. Съдържащите се в тях антиоксиданти (витамин C и полифеноли) подпомагат превръщането им в полезен азотен оксид, вместо във вредни съединения.

Нитратите, съдържащи се в червеното цвекло, спанака и други зеленчуци, се преобразуват в устната кухина от специфични бактерии в нитрити. Те от своя страна стимулират производството на азотен оксид в кръвта (процес, който води до разширяване на съдовете). Когато кръвоносните съдове се разширят, кръвта преминава по-лесно през тях, съпротивлението намалява и така кръвното налягане спада естествено.

Този механизъм обяснява защо поддържането на балансирана устна микрофлора е важно за сърдечно-съдовото здраве.

Антисептични води за уста: Неочакван ефект

Данните от изследването сочат, че при млади участници, които използват антисептични води за уста, разнообразието на бактериите в устата намалява, а способността на кръвоносните съдове да се разширяват се понижава. Това подкрепя тезата, че твърде стерилната устна среда може да попречи на естественото образуване на азотен оксид и да ограничи нормалния кръвен поток.

Зъболекари и кардиолози препоръчват добра, но балансирана устна хигиена. Това означава, че редовното миене на зъбите и почистването на междузъбните пространства с конец са силно препоръчителни. От друга страна, прекомерната употреба на силни дезинфектанти, които унищожават полезните микроорганизми, е добре да се прекрати или сведе до минимум, обясняват експертите.

Какво казват кардиолозите

„Срещу умерена консумация на сок от червено цвекло няма възражения, но той не може да бъде единствено средство за лечение на хипертония,“ коментира д-р Даниел Дюршмид, директор на Медицинската клиника към Университетската болница в Манхайм.

Снимка: iStock

Експертът подчертава, че липсват дългосрочни проучвания за потенциалните ефекти от продължителен прием. Ето защо, за понижаване на кръвното налягане без медикаменти, той препоръчва следното:

Намаляване на теглото, ако надвишава нормата.

Редовна физическа активност.

Ограничаване на алкохола.

Балансирана диета: Например средиземноморска.

Минимизиране на приема на сол.

„Само чрез намаляване на количеството сол в храната кръвното налягане може да се понижи осезаемо, средно с около 5 единици при горната граница на измерването“ пояснява специалистът.

Той препоръчва и използването на сол с високо съдържание на калий, известна още и като „сол за кръвно налягане“.

Зеленчуци с високо съдържание на диетични нитрати

Освен червеното цвекло, редица други зеленчуци са богати на естествени нитрати и могат да подпомогнат сърдечно-съдовото здраве:

Спанак



Рукола



Айсберг и къдрава салата



Китайско зеле и кейл



Репички и ряпа



Бяло и къдраво зеле



Диетолозите препоръчват тези зеленчуци да се включват редовно в менюто, най-добре в суров вид или леко бланширани, за да се запази съдържанието на полезни нитрати.

Балансираната диета и умерената грижа за устната хигиена подпомагат естествените механизми на организма да регулира кръвното налягане. Особено полезни са зеленчуците, богати на естествени нитрати, които подпомагат здравето на кръвоносните съдове и улесняват поддържането на нормални стойности.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.