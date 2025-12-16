Калцификация на кръвоносните съдове: Може ли да се предотврати

Всяка година хиляди хора в България се сблъскват с последиците от сърдечносъдови заболявания без да подозират, че причината може да се крие в процес, развиващ се в техните артерии – калцификация на кръвоносните съдове.

Това състояние, при което калций се отлага по стените на артериите, води до тяхното втвърдяване и стесняване, което ограничава кръвния поток и значително увеличава риска от инфаркт и инсулт.

Какво представлява калцификацията на кръвоносните съдове?

Калцификацията на кръвоносните съдове е патологичен процес, при който калциеви отлагания се натрупват в стените на кръвоносните съдове. Този процес не е просто пасивна последица от стареенето, а активно състояние.

Съдовата калцификация може да се прояви по различни начини, засягайки различни части на кръвоносните съдове и сърцето на тялото:

Артериосклероза : Състояние, при което артериите се удебеляват и втвърдяват поради натрупване на калциеви отлагания.

Атеросклероза на Менкеберг : Характеризира се с калцификация на средния слой на артериалните стени, често наблюдавана в средно големи артерии.

Атеросклероза : Натрупването на плака в артериите води до калцификация, стесняването им, което намалява кръвоснабдяването, а това увеличаване риска от сърдечни заболявания. Атеросклерозата е най-често срещаният вид артериосклероза, тъй като нейният краен резултат може да доведе до образуване на съсирек в кръвта, който да причини инфаркт или инсулт или заболяване на периферните кръвоносни съдове.

Медиална калцификация : Калцификацията се случва в средния слой на артериите, което засяга тяхната еластичност и функция.

Интимална калцификация: Калциеви отлагания се образуват в най-вътрешния слой на артериите, допринасяйки за образуването на атеросклеротична плака.

Причини и рискови фактори

Основни причини за калцификация на съдовете

Експертите посочват няколко ключови фактора, които допринасят за развитието на съдова калцификация:

Възраст – С напредването на годините естествено нараства рискът от отлагане на калций в артериите.

Хронично бъбречно заболяване – При пациенти с бъбречна недостатъчност, особено тези на хемодиализа, съдовата калцификация е честа и сериозна усложнение.

Диабет – Високата кръвна захар и метаболитните нарушения ускоряват процеса на калцификация.

Хронични възпаления – Възпалителните процеси в кръвоносните съдове стимулират отлагането на калций.

Атеросклероза – Натрупването на холестеролни плаки в артериите се съчетава с калцификация.

Други рискови фактори включват:

Високо кръвно налягане (хипертония)

Високи нива на калций и фосфор в кръвта

Тютюнопушене

Заседнал начин на живот

Затлъстяване

Дислипидемия (нарушени нива на липидите)

Генетична предразположеност

Симптоми, които не бива да игнорирате

В ранните етапи калцификацията на кръвоносните съдове често протича безсимптомно. Когато симптомите се появят, те могат да включват:

Болка в гърдите

Задух при физическа активност

Болка или крампи в краката при ходене

Високо кръвно налягане

Бъбречни проблеми

В тежки случаи – инсулт или инфаркт

Важно е да се отбележи, че тези симптоми могат да се дължат и на други здравословни състояния, затова при поява на някой от тях е необходима консултация с лекар.

Диагностика

За установяване на съдова калцификация лекарите използват различни методи:

Образни изследвания – рентгенография, компютърна томография, магнитен резонанс

Кръвни изследвания – измерване на нивата на калций и фосфор

Съдов ултразвук

Електрокардиограма (ЕКГ)

Има ли методи за „разграждане"

Според данните от научната литература, в момента не съществува доказан метод за пълно обръщане на вече образуваната съдова калцификация. Усилията на медицината са насочени към:

Забавяне на прогресията – Чрез контрол на рисковите фактори и подходящо лечение може да се забави натрупването на калциеви отлагания.

Управление на усложненията – Лечението е фокусирано върху намаляване на риска от сърдечносъдови инциденти

Експериментални изследвания изучават потенциала на различни терапии, адаптирани от лечението на остеопороза и бъбречни заболявания, но те все още са в изследователска фаза.

Какво препоръчват лекарите?

Медикаментозно лечение

Фосфатни свързващи вещества – за контрол на минералния баланс

Статини – за намаляване на възпалението и контрол на холестерола

При напреднало бъбречно заболяване може да се наложи диализа

Промени в начина на живот

Специалистите подчертават критичната роля на здравословните навици:

Редовна физическа активност – поне 30 минути умерена активност, 5 дни в седмицата

Балансирано хранене – ограничаване на храни с високо съдържание на фосфор и калций (консултация с диетолог)

Отказ от тютюнопушене

Контрол на кръвното налягане и кръвната захар

Поддържане на здравословно тегло

Хирургични интервенции

В тежки случаи може да се наложат процедури като:

Ангиопластика

Байпас операция

Консултирайте се с лекар, ако имате рискови фактори за съдова калцификация или забелязвате някои от описаните симптоми. Редовните прегледи са ключови за опазване на здравето на вашата сърдечносъдова система.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

